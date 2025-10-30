E dashura e Haaland: “Më pëlqente shoku yt, por kur të pashë ty, ndryshova mendje”

Erling Haaland edhe këtë vit po ecën me ritmet e tij të zakonshme monstruoze me Manchester City: sulmuesi norvegjez 25-vjeçar ka shënuar deri tani plot 24 gola në 14 ndeshje mes klubit dhe kombëtares. Nëse Pep Guardiola e shijon në aspektin futbollistik – sikur City i tij të kishte gjithmonë një qendërsulmues klasik – në jetën private është bashkëkombësja Isabel Haugseng Johansen ajo që përbën tashmë një çift shumë të qëndrueshëm me Haaland: të dy janë bashkë që nga viti 2020, kur Erling u transferua te Borussia Dortmund, dhe vitin e kaluar kanë pasur një djalë.
Sipas 21-vjeçares Isabel, e cila aktualisht ndjek studimet universitare, në fillim nuk ishte Haaland zgjedhja e saj e parë e zemrës, por një mik i tij, i cili më pas kaloi në plan të dytë sapo vajza njohu bomberin e dikurshëm të Molde dhe Salzburgut.
Historia e dashurisë mes Haaland e Johansen: njiheshin që fëmijë
Erling dhe Isabel njihen që nga fëmijëria; janë takuar të vegjël në Akademinë e Bryne, klub norvegjez ku të dy luanin futboll. Në një video të publikuar në kanalin e tij në YouTube, ku ishte e pranishme edhe e dashura, Haaland ktheu pas kujtesën në ato vite: “Ajo luante për ekipin e qytetit tonë të lindjes, ishte një futbolliste e mirë… një lojtare krahu i majtë.”
Atëherë Isabel u përgjigj: “Do të thosha që kisha edhe pak fuqi me këtë këmbën e majtë. Por, për të qenë e sinqertë, nuk isha e mirë në driblim, isha më e mirë në shpejtësi dhe vrapim. Pra, do të thosha shumë e ngjashme me ty.” Pastaj, duke iu drejtuar drejtpërdrejt Haaland: “Nuk mendoj se ti je dribbluesi më i mirë, ke shpejtësi dhe forcë.”
Haaland nuk e kujton, Isabel po, kur e pa…
Pavarësisht cilësive të tyre futbollistike, biseda më pas kaloi te çështjet e zemrës – madje më saktë, te tërheqja e parë. “Ajo mban mend shumë herë kur më ka parë kur ishim më të vegjël, por unë jo,” – ka thënë Haaland.
Isabel, nga ana tjetër, e mban mend shumë mirë atë djalosh biond me shtat të fuqishëm, dhe kujton gjithashtu si iu ndryshuan menjëherë ndjenjat sapo e pa: “Unë njihja vetëm shokun tënd më të mirë, ndaj ai më pëlqeu i pari, por pastaj kur të pashë ty, ndryshova mendje. Mendoj se është fati, edhe pse ti nuk e mendon ashtu…”