E bujshme te Real Madrid, shkarkohet Xabi Alonso: ja kush do të jetë trajneri i ri

Sensacion i madh në shtëpinë e Real Madrid. Blancos kanë komunikuar zyrtarisht shkarkimin e teknikut Xabi Alonso. Një rrufe në qiell të pastër në klubin e Merengues, i cili përmes një njoftimi ka bërë të ditur edhe emrin e trajnerit të ardhshëm: “Vendim i marrë me marrëveshje të përbashkët mes klubit dhe teknikut Xabi Alonso. Ai do të ketë gjithmonë dashurinë dhe admirimin e të gjithë tifozëve Blancos, sepse është një legjendë e Real Madrid dhe ka përfaqësuar gjithmonë vlerat e klubit tonë. Real Madrid do të jetë gjithmonë shtëpia e tij.
Klubi ynë falënderon teknikun Xabi Alonso dhe të gjithë stafin e tij teknik për punën dhe përkushtimin e treguar gjatë kësaj periudhe dhe u uron atyre fatin më të mirë në këtë fazë të re të jetës së tyre”.
Ja kush do ta drejtojë Real Madrid
Njëkohësisht me njoftimin e shkarkimit, klubi i Florentino Perez zbulon emrin e trajnerit të ri: “Real Madrid njofton se Álvaro Arbeloa është trajneri i ri i ekipit të parë. Álvaro Arbeloa është trajner i Castilla që nga qershori 2025 dhe e ka kaluar të gjithë karrierën e tij si trajner në sektorin e të rinjve të Real Madrid që nga viti 2020”.
Pse u shkarkua Xabi Alonso
Ish-trajneri i Bayer Leverkusen paguan një pjesë të parë të sezonit plot ulje dhe ngritje. Në La Liga, në fakt, Blancos kanë një distancë prej 4 pikësh nga Barcelona kryesuese, por në ndeshjet e fundit kanë marrë 4 fitore në 5 ndeshje. Ecuri e vështirë edhe në Champions League, me 12 pikë të mbledhura në 6 ndeshje, rezultat i 4 fitoreve dhe 2 humbjeve.
Pasi kishte qenë tashmë në balancë javët e fundit, si për rezultatet ashtu edhe për një menaxhim të ambientit jo gjithmonë të përsosur, Xabi Alonso dhe Real Madrid kanë vendosur të ndajnë rrugët. Për Blancos, megjithatë, është tashmë koha të shikojnë nga e ardhmja në pritje të emërimit të trajnerit të ri: të mërkurën, në fakt, është në program ndeshja e Kupës së Mbretit në fushën e Albacetes.