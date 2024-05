E bujshme, Real Madrid vazhdon të paguajë Hazard edhe pas tërheqjes nga futbolli

Pavarësisht tërheqjes nga futbolli (10 tetor 2023), Eden Hazard (në këtë rast kartoni i tij) vazhdon të paguhet nga Real Madrid. Në kontratën e belgut me Blancos, të nënshkruar në verën e vitit 2019 pas transferimit zyrtar nga Chelsea, kishte disa bonuse në favor të Blues. Mes tyre, disa të lidhura me rezultatet e marra nga spanjollët në Europë deri më 30 qershor 2024 (skadimi natyror i kontratës, më pas ndërprerë para kohe).

REAL MADRID, 5 MILIONË TE CHELSEA PËR HAZARD

Në këtë kuptim, përfshihet edhe pagesa prej 5 milionë eurosh për Chelsea nga Real Madrid. Klubi spanjoll, në dritën e kualifikimit në finalen e Champions League, duhet të bëjë pagesën për një lojtar që tashmë është inaktiv. E megjithatë, kontrata është kontratë dhe duhet respektuar.

PARABOLA E HAZARD TE REAL MADRID

Los Blancos do të paguajnë bonusin e tyre, duke u përpjekur t’i japin fund kësaj historie që nuk shkoi siç e imagjinonin të gjithë. Me ardhjen e tij në La Liga, Hazard ishte fenomeni i ri i futbollit botëror, por aventura e tij në Spanjë ndoqi një trajektore të çuditshme që e shtyu atë të tërhiqej nga futbolli në moshën 32-vjeçare. Vitet e fundit me Los Blancos ai ka luajtur gjithsej 54 ndeshje, duke fituar një Champions League, pavarësisht se nuk ka qenë pothuajse asnjëherë protagonist. Termat e kontratës së tij me Real Madrid janë ende të vlefshme, pavarësisht akordit për të mbyllur bashkëpunimin para kohe.

#Chelsea will land a £5M bonus from Eden Hazard’s deal to Real Madrid after they reached the #UCL final. The terms of his Real Madrid contract are still valid despite an agreement over termination following his retirement.

[via @TelegraphSport]

— Absolute Chelsea (@AbsoluteChelsea) May 15, 2024