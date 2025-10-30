E bujshme/ Mbreti Charles i heq titullin vëllait dhe e dëbon nga Familja Mbretërore

Një tjetër goditje për Princin Andrew të Britanisë së Madhe. Ose ndoshta do të ishte më mirë të thuhej “ish-princ”. Një deklaratë e lëshuar sot nga Pallati Buckingham njoftoi se djali i tretë i Mbretëreshës Elizabeth do të njihet që tani e tutje vetëm si Andrew Mountbatten Windsor. Atij i është hequr edhe titulli i princit.
“Madhëria e Saj ka filluar sot procedurat formale për të hequr nderimet dhe titujt e Princit Andrew” – thuhet në njoftim. Për më tepër, si rezultat i këtij “uljeje”, Andrew duhet të lirojë Lozhën Mbretërore në pronën Windsor ku ai banon aktualisht sa më shpejt të jetë e mundur. Qiraja e tij në Lozhën Mbretërore, deri më tani, i ka siguruar atij mbrojtjen ligjore për të vazhduar të banojë atje. Shkurt, ky është një dëbim nga familja mbretërore.
Deklarata trajton gjithashtu, pa i përmendur drejtpërdrejt, akuzat për abuzim seksual ndaj princit, të cilat pasuan hetimin ndaj pedofilit milioner Jeffrey Epstein. Mbreti, për herë të parë, ka bërë një deklaratë solidariteti me ata që kanë vuajtur nga abuzimi, çdo formë abuzimi.
“Këto vendime konsiderohen të nevojshme, pavarësisht se [Andrew] vazhdon të mohojë akuzat kundër tij. Madhëria e tij dëshiron ta bëjnë të qartë se mendimet dhe solidariteti i tyre maksimal kanë qenë dhe do të mbeten me viktimat dhe të mbijetuarit e çdo forme abuzimi” – thuhet në deklaratë. Kjo përfaqëson një distancim të mëtejshëm dhe të qartë të Kurorës dhe Familjes Mbretërore nga princi dhe skandalet që e rrethojnë atë.
Andrew, në deklaratën zyrtare të 17 tetorit, që e kishte nënshkruar personalisht hiqte dorë nga titujt e tij, përfshirë atë të Dukës së Jorkut. Jehona e vetëvrasjes së Virginia Giuffré, akuzueses së tij, dhe presioni nga familja e kishin detyruar atë të ndërmerrte këtë hap.
Për më tepër, në një libër të botuar pas vdekjes, javët e fundit, Virginia Giuffré përsëriti akuzat se, si e mitur, ajo kishte pasur marrëdhënie seksuale me princin në 3 raste të ndryshme. Sikur të mos mjaftonte kjo, kohët e fundit dolën në pah emailet midis Andrew dhe Epstein, duke demonstruar se të dy vazhduan të takoheshin me njëri-tjetrin edhe pasi princi pretendonte se kishte ndërprerë marrëdhëniet.
Kësaj i shtohet edhe zemërimi i vetë Andrew-t, i cili ngurronte të largohej nga rezidenca luksoze e Royal Lodge edhe pasi kishte humbur titujt e tij. Kështu që këtë herë, i takonte vetë Mbretit të merrte vendime të pakthyeshme në lidhje me vëllain e tij. Dhe e bëri këtë me një ashpërsi të paparë.