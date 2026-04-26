E bujshme, hapen dokumentet e prokurorëve: “Rocchi zgjidhte arbitra që donte Inter”

Gianluca Rocchi, përcaktuesi i kampionateve të Serie A dhe B, akuzohet për bashkëpunim në mashtrim sportiv. Hetimet po kryhen nga Prokuroria e Milanos, e cila i ka dërguar ish-arbitrit një njoftim garancie: më 30 prill do të zhvillohet marrja në pyetje. Kolegët e AGI kanë zbuluar tre pikat e akuzës të formuluara nga prokurori Maurizio Ascione.
Në njërën prej tyre lexohet se Rocchi, “në cilësinë e përcaktuesit të arbitrave të AIA-s, në bashkëpunim me disa persona në stadiumin San Siro, gjatë ndeshjes së Kupës së Italisë ‘kombinonte’ caktimin e arbitrit për ndeshjen e kampionatit të Serie A Bologna-Inter (20 prill 2025) në personin e Andrea Colombo, si ‘arbitër’ i pëlqyer nga skuadra mysafire, Inter, i angazhuar në garën për titull, tashmë në fazat përfundimtare të sezonit futbollistik”. Ndeshja në fjalë është ajo e përfunduar me rezultatin 1-0 falë golit të Orsolinit.
Pika e dytë e akuzës i referohet një Inter-Milan të Kupës së Italisë. Rocchi, shkruan prokurori, “në cilësinë e caktuesit, në bashkëpunim me disa persona në stadiumin San Siro, gjatë ndeshjes së parë të Kupës së Italisë (2 prill 2025), ‘kombinonte’ ose ‘mbulonte’ caktimin e arbitrit Daniele Doveri, duke e vendosur në drejtimin e gjysmëfinales së turneut (23 prill 2025) për të siguruar më pas për Interin drejtime ndeshjesh të ndryshme nga Doveri ‘pak i pëlqyer’ për finalen e mundshme të Kupës së Italisë dhe për pjesën tjetër të ndeshjeve të kampionatit të Serie A” që ishin me “interes më të madh për skuadrën milaneze”. Ndeshja përfundoi me rezultatin 3-0 në favor të milanezëve të drejtuar nga Sergio Conceiçao, të cilët u kualifikuan kështu në finalen e Kupës së Italisë, të humbur në Romë kundër Bologna-s.
Pika e tretë e akuzës i referohet ndeshjes Udinese-Parma të 1 marsit 2025, kur “në cilësinë e mbikëqyrësit VAR, në bashkëpunim me persona të tjerë, gjatë zhvillimit të ndeshjes ndikonte tek operatori VAR Daniele Paterna duke e shtyrë të thërriste për On Field Review arbitrin Fabio Maresca me qëllim dhënien e një penalltie në favor të skuadrës friulane, megjithëse Paterna ishte i një mendimi tjetër”. Ndeshja u fitua nga bardhezinjtë me rezultatin 1-0 falë golit të Thauvin. Rocchi i ka hedhur poshtë tashmë të gjitha akuzat duke deklaruar se është i qetë.