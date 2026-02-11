E bujshme, Como eliminon Napolin me penallti: do të sfidojë Interin në gjysmëfinale

Do të jenë Como dhe Inter që do të përballen në gjysmëfinale në Kupën e Italisë 2025/2026: në “Maradona”, skuadra e Fabregas mposht 8-7 Napolin pas goditjeve të penalltive, me kohën e rregullt që mbyllet në 1-1. Kampionët e Italisë nisin më mirë dhe shtypin larianët, të cilët megjithatë janë të parët që shënojnë: Olivera rrëzon Gutiérrez në zonë dhe në minutën e 39’ shkakton penalltinë e shndërruar në gol nga Baturina.
Në fillimin e pjesës së dytë, megjithatë, vjen menjëherë barazimi i zakonshëm nga Vergara, që shënon në minutën e parë të pjesës së dytë. Rezultati nuk ndryshon më dhe shkohet te pika e bardhë, me Fabregas që heq Nico Paz në fund duke futur Vojvodën. Nga pika e bardhë shkohet në seri të pafundme pas gabimeve të Lukaku dhe Perrone, por ai vendimtari është i Lobotka, që hipnotizohet nga Butez. Feston Como, që tani hedh sfidën ndaj Chivu. Ndërsa për Antonio Conte, tashmë mbetet vetëm kampionati.
Biletën e lotarisë, atë të penalltive, e valëvit Cesc Fabregas: do të jetë Como-Inter gjysmëfinalja e dyfishtë e Kupës së Italisë, me 8-7 e “Maradona”. Dyzet vjet më pas, Como shkon në gjysmëfinale, Conte mbetet me vitrinën pa Kupën e Italisë, në një mbrëmje të pafundme penalltish: Da Cunha shënon dhe Politano e imiton; Douvikas e bën me saktësi, Lukaku e dërgon jashtë; Baturina mbetet i ftohtë (dhe realizon të dytin e mbrëmjes) dhe Spinazzola është akull; Perrone magjepset nga Milinkovic-Savic dhe Alisson Santos është i ftohtë në paraqitjen e tij të parë në “Maradona”; Smolcic shkon në kënd me përpikmëri kirurgjikale dhe Elmas bën të vetën; Diego Carlos nuk ndien presion dhe Milinkovic Savic përsërit “mrekullinë” e bërë tashmë me Cagliari; Vojvoda di si bëhet dhe Gutierrez gjithashtu; Kempf kirurgjikal dhe Lobotka jo, i ndalur nga Butez.
Perde mbi një ndeshje të ekuilibruar, në një orë e gjysmë që pak i përkiste Napolit dhe pak Comos, përpara se nga pika e bardhë të vinte vendimi historik për një skuadër që po habit.