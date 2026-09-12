E bujshme, Arteta e ka sabotuar qëllimisht Arsenal, duke shkaktuar edhe vonesa në fluturime: në Napoli funksionoi

Arsenal i drejtuar nga Mikel Arteta nuk është vetëm një skuadër e organizuar, e bukur për t’u parë dhe absolutisht solide. Dora e trajnerit të saj qëndron në themel të rezultateve të jashtëzakonshme të londinezëve, të cilët, gjatë këtyre viteve, kanë arritur të rriten në mënyrë eksponenciale, deri në fitimin e titullit në Premier League pas 22 vitesh dhe në finalen e Champions League, të humbur më pas ndaj PSG-së në majin e kaluar. Meritat e spanjollit Arteta, megjithatë, nuk lidhen vetëm me sistemin e lojës së adoptuar apo me një merkato të menduar mirë, por edhe me metodën dhe përgatitjen psikologjike të skuadrës përballë çdo të papriture. Arteta kishte menduar vërtet për gjithçka: gjatë grumbullimit të fundit të Arsenal, ai sabotoi qëllimisht përgatitjen e skuadrës për ta përgatitur sa më mirë për sezonin.
Trajneri shkaktoi qëllimisht vonesa gjatë udhëtimeve, rriti temperaturën në dhomat e zhveshjes, hoqi shtretërit e masazhit dhe vonoi vaktet. Arteta donte që grupi të mësohej me idenë se gjërat mund të shkonin keq përpara ndeshjeve zyrtare. Udhëtimi në Napoli përfaqësoi një version të pavullnetshëm të të njëjtit test: problemet me kontrollin e trafikut ajror vonuan fluturimin e skuadrës drejt Italisë, duke çuar deri në anulimin e konferencës për shtyp. Dhe kjo funksionoi, pasi skuadra ishte tashmë e mësuar me këtë lloj të papriture, të cilat u shfaqën menjëherë në shtëpinë e “Gunners” në transfertën e parë në Champions League. Arteta, pra, sipas vetë deklarimit të tij, kishte bërë qëllimisht që lojtarët të mbërrinin me vonesë gjatë grumbullimit, për t’i mësuar të përballonin çdo lloj situate përpara ndeshjes.
Arsenal solli postera për t’i vendosur në dhomën e zhveshjes në Napoli: metoda e teknikut Arteta
10 Shtator, 10:29
Ideja e teknikut ishte ta përgatisë skuadrën për çdo kusht të mundshëm përpara një ndeshjeje ose një transferte. Spanjolli nuk dëshiron që lojtarët e tij të kapen të papërgatitur nga të papriturat, si për shembull një vonesë e fluturimit që mund të shkaktojë shtyrjen e darkës, duke i bërë më pas të zbresin në fushë me më pak pushim se zakonisht. “Nuk dua që lojtarët dhe stafi të kapen nga paniku – ka shpjeguar Arteta lidhur me këtë – Kur ndodh diçka e tillë, duhet të përshtatemi. Kemi dy ose tre orë në avion: si mund t’i shfrytëzojmë? Të luajmë së bashku, të kalojmë kohë së bashku, të flemë. Por nuk duhet të ankohemi apo ta përdorim si justifikim, sepse nuk na shërben për asgjë”.
Në të kaluarën, Arteta i kishte ngarkuar edhe ish-përgatitësin e tij, Tom Allen, të punësonte një hajdut xhepash për t’u vjedhur lojtarët e tij gjatë një darke. Hajduti ishte maskuar si kamarier gjatë vaktit dhe, pas darkës, Arteta zhvilloi një mbledhje me skuadrën në prag të ndeshjes, gjatë së cilës u tregoi lojtarëve sendet që u ishin vjedhur. Kjo strategji shërbente për t’u bërë të qartë se si skuadrat kundërshtare do të përpiqeshin të përdornin çdo taktikë të mundshme për të fituar një avantazh: Arteta donte që skuadra e tij të ishte gati për gjithçka dhe të ruante përqendrimin në çdo moment. Një metodë që mund të duket e çuditshme, por që, duke gjykuar nga rezultatet, po dëshmohet absolutisht efikase.