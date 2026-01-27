“E bërë me IA”: dyshime të forta mbi sozinë e Georgina Rodriguez, që po çmend rrjetin

“Nuk më ngjan fare”, thoshte Roberto Benigni në një batutë të famshme të filmit ‘Johnny Stecchino’, duke iu referuar sozisë së tij naiv. Këtu, përkundrazi, ngjashmëria mes gruas që është kopja (pothuajse) perfekte e Georgina Rodriguez dhe partneres së Cristiano Ronaldos është vërtet e jashtëzakonshme. “Por unë jam më e varfër”, kujdeset të saktësojë e interesuara.
Kush është sozia e Georgina Rodriguez
Ndryshe nga Georgina, që është argjentinase, 34-vjeçarja Victoria është spanjolle, nga Barcelona. Është nënë beqare e tre fëmijëve. Jeta e saj ka ndryshuar rrënjësisht që kur së fundmi ka hapur një profil në TikTok. Një vendim i marrë pasi i ishte thënë vazhdimisht se është sozia e saktë e partneres së ardhshme të Ronaldos. Disa nga videot e saj të fundit kanë arritur miliona shikime dhe duke i parë kuptohet mirë pse.
Flokë të errët, buzë të plota, trup shumë i ngjashëm me atë të modeles nga Buenos Aires: Victoria ka gjithçka që nevojitet për t’u ngatërruar me Georgina-n dhe në videot e publikuara vesh edhe veshje shumë të ngjashme me ato të sozisë së saj (po, sepse kush është sozia e kujt?). Ngjashmëria mes dy grave është e tillë sa shumëkush e ka akuzuar gruan se përdor filtra ose edhe Inteligjencë Artificiale për të modifikuar imazhet dhe videot që e tregojnë.
Ngjashmëri mbresëlënëse: “Por jam më e varfër”
Në fakt është gjithçka ashtu siç duket: Victoria është kloni i Georgina-s, me një ndryshim shumë të vogël sa i përket parave që ka në llogarinë bankare. “Jam më e madhe në moshë dhe më e varfër, por po aq e lumtur – ka thënë, duke shpjeguar më pas çfarë u detyrua të bëjë për të bindur të gjithë se është ‘e vërtetë’ – Madje më është dashur të ngarkoj një video pa grim për të treguar se jam reale!”.
Victoria jeton në qytetin e vogël bregdetar Cambrils, në Katalonjë, bashkë me tre fëmijët, një djalë dhe dy vajza (16, 9 dhe 8 vjeç). Punon si asistente administrative dhe teknike për shëndetin dhe sigurinë në punë, por fama e shpërthyer në nivele planetare mund ta shndërrojë në një influencuese të suksesshme, një version ‘i reduktuar’ i partneres 31-vjeçare të CR7.
“Njerëzit më kanë folur gjithmonë për ngjashmërinë dhe unë gjithmonë kam thënë ‘Po, i ngjaj pak’, por nuk do ta kisha menduar kurrë që ishte kaq e dukshme – ka treguar Victoria – Nuk jam tifoze e Cristiano Ronaldos, por jo për ndonjë arsye të veçantë. Thjesht nuk jam një adhuruese e madhe e futbollit. Por kam parë disa intervista për jetën dhe karrierën e tij, dhe mendoj se është një njeri shumë i disiplinuar, i vendosur dhe i përgjegjshëm. Dhe një lojtar i jashtëzakonshëm falë të gjitha vlerave që ka”. Epo, të fliste keq nuk ishte rasti…
