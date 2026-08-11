Dyshohet se lejuan ndërtimin e godinës 5-katëshe pa leje në Himarë, AMP procedon 4 policë

Agjencia e Mbikëqyrjes Policore ka proceduar për veprën penale “Shpërdorimi i detyrës” katër policë, pasi dyshohet se lejuan ndërtimin e godinës 5-katëshe pa leje në Himarë. Ata janë Emiljano Prenga, me detyrë Shef i Krimeve në Volum, Komisariati i Policisë Divjakë, Klodian Petani, me detyrë Specialist i Hetimit të Krimeve, Komisariati i Policisë Vlorë, Ferit Merkaj, me detyrë Shef i Seksionit të Trafiqeve, DVP Vlorë dhe Redin Çaushaj, me detyrë SPZ, Komisariati i Policisë Himarë.
Ferit Merkaj dhe Redin Çaushaj janë shpallur në kërkim nga policia, pasi nuk janë gjetur në banesat e tyre dhe pavarësisht njoftimeve ende nuk janë paraqitur pranë strukturave përkatëse. Për dy punonjësit e tjerë janë kryer procedurat për shpalljen e tyre në kërkim.