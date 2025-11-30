Dygolësh i Olmo dhe magjia e Yamal: Barça përmbys Alaves dhe ngjitet në krye

Barcelona arriti një fitore të rëndësishme në ndeshjen kundër Alaves në Camp Nou, duke përmbysur rezultatin dhe triumfuar 3-1. Pas një fillimi surprizues, ku mysafirët kaluan të parët në avantazh, katalanasit treguan superioritet dhe kontroll të plotë në fushë.
Alaves surprizon në fillim, Barcelona rikthehet fuqishëm
Alavesi i dha një tronditje Camp Nou-s që në minutën e parë. Pablo Ibáñez shënoi pas një krosimi nga korneri, duke mposhtur portierin Joan Garcia. Barcelona rrezikoi të shokonte, kur Rebbach u afrua pranë golit të dytë. Por skuadra e drejtuar nga Xavi Flick u zgjuan shpejt falë bashkëpunimit të Raphinha-s dhe Yamal. Në minutën e 9-të, pas asistit të Raphinha-s, Dani Olmo barazoi me një të majtë të fuqishme, duke mposhtur portierin Sivera.
Pak minuta më vonë, Barcelona realizoi golin e avantazhit. Përsëri asist nga Raphinha dhe gjuajtje e Dani Olmo-s për të kaluar në 2-1 në minutën e 25-të. Pjesa e dytë u dominua nga blaugranat, me Lewandowski, Dani Olmo dhe Yamal që krijuan shumë raste të rrezikshme. Portieri i Alavesit, Sivera shpëtoi disa herë skuadrën e tij, por Barça ruajti kontrollin e lojës dhe nuk rrezikoi më shumë.
Goli vendimtar dhe fitorja për blaugranat
Në minutat e fundit, Barcelona vulosi rezultatin me golin e tretë të Dani Olmo-s (93’), i asistuar nga Yamal, duke e mbyllur ndeshjen 3-1. Me këtë fitore, Barça ngjitet në 34 pikë, dy më shumë se Real Madrid që nesër do të luajë kundër Girona në vendin e tretë nga fundi me 11 pikë. Alavesi mbetet me 15 pikë dhe në zonën e mesme të tabelës.
Barça arrin kështu dy fitore radhazi në Camp Nou këtë sezon dhe ruan ritmin në krye të La Liga, duke treguar forcën dhe cilësinë e yjeve të saj në fushë.