Dy vetëvr*sje dhe një vdekje nga ALS: historia tragjike e fotografisë së Viktoria Plzen–Barcelona

Ekziston një fotografi, historia e së cilës është po aq e dhimbshme sa edhe e pabesueshme. Një ngjarje që në Republikën Çeke është bërë e njohur si “mbrojtja e mallkuar” e Viktoria Plzen. Në imazh paraqiten futbollistët e të dyja skuadrave duke përshëndetur njëri-tjetrin përpara fillimit të ndeshjes së Champions League të vitit 2011, të zhvilluar në “Camp Nou” kundër Barcelonës, e fituar 2-0 nga katalanasit.
Në fotografi shihen përballë njëri-tjetrit Eric Abidal, Leo Messi, David Villa dhe, pak më në të djathtë, Adriano Correia. Me shpinë nga kamera janë tre futbollistë çekë, emrat e të cilëve dallohen qartë në fanellat e tyre: David Bystron, Frantisek Rajtoral dhe Marian Cisovsky. Ata përbënin tre të katërtat e repartit mbrojtës me katër lojtarë të Viktoria Plzenit.
Nga ai repart, vetëm njëri ka mbetur gjallë: mbrojtësi i majtë David Limbersky, i cili në moshën 43-vjeçare vazhdon të luajë në nivel amator. Tre të tjerët kanë ndërruar jetë: dy të parët kryen vetëvrasje duke u vetëvarur, ndërsa i treti humbi jetën nga ALS.
“Mbrojtja e mallkuar” e Viktoria Plzen
Ishte 19 tetori, 15 vite më parë. Në fazën e grupeve të Champions League, Viktoria Plzen, që sapo kishte fituar titullin e parë çek në historinë e saj dhe debutonte në kompeticionin më të rëndësishëm europian, udhëtoi për t’u përballur me Barcelonën e fuqishme të Messit, Xavit dhe Iniestës, e cila atë sezon do të arrinte deri në gjysmëfinale.
Mbrojtja e vendosur në fushë nga trajneri Pavel Vrba përbëhej, nga e djathta në të majtë, nga Rajtoral, Bystron, Cisovsky dhe Limbersky. Një repart jashtëzakonisht i fortë. Rajtoral dhe Limbersky ishin pjesë e kombëtares çeke, Cisovsky luante për Sllovakinë, ndërsa Bystron kishte fituar tituj kampionë edhe me Banik Ostravën dhe Levski Sofian.
Rajtoral dhe Bystron u vetëvranë me më pak se një muaj diferencë
Nga këta katër futbollistë, sot vetëm Limbersky mund të tregojë për madhështinë e skuadrës që në ato vite do të dominonte futbollin çek. Tre të tjerët kanë vdekur në rrethana tragjike.
I pari ishte Frantisek Rajtoral. Më 23 prill 2017, kur luante për Gaziantepspor në Turqi, mungesa e tij në stërvitje alarmoi shokët e skuadrës. Dritat e shtëpisë së tij ishin ende të ndezura, gjë që ngjalli dyshime edhe te fqinjët. Policia e gjeti Rajtoral të vetëvarur në apartamentin e tij, me derën e mbyllur nga brenda. Vetëvrasja u konfirmua. Ai ishte vetëm 31 vjeç. “E kishte karakterin të mirë, nuk dukej se kishte ndonjë problem dhe nuk e kuptoj përse e bëri këtë”, deklaroi në atë kohë Ibrahim Kizil, presidenti i skuadrës.
Megjithatë, më herët kishin ekzistuar disa shenja të problemeve që nuk kishin lidhje me futbollin. Mbrojtësi i krahut çek kishte vuajtur në të kaluarën nga episode të sindromës së lodhjes kronike dhe ishte folur gjithashtu për pasojat e një ndarjeje sentimentale.
Kaluan vetëm pak ditë nga vdekja e Rajtoral dhe një tjetër pjesëtar i asaj linje mbrojtëse “të mallkuar” i dha fund jetës. David Bystron e dinte natyrisht se çfarë kishte ndodhur me ish-shokun e tij të skuadrës dhe të sukseseve. Me shumë gjasë, mendimi për t’i dhënë fund jetës në të njëjtën mënyrë kishte nisur ta mundonte. Deri më 19 maj 2017, më pak se një muaj pas vdekjes së Rajtoral, edhe Bystron kreu vetëvrasje në Ilanz të Zvicrës, duke u vetëvarur në bodrumin e shtëpisë së tij. Mbrojtësi qendror ishte 34 vjeç. Në letrën që la pas kishte shpjeguar arsyet e këtij vendimi: problemet financiare dhe familjare, pasi ishte në proces divorci.
Karriera e tij kishte marrë një kthesë të keqe pak kohë pas ndeshjes me Barcelonën. Pas një testi pozitiv për metamfetaminë në nëntor të vitit 2011, në përfundim të ndeshjes kundër BATE, ai u pezullua për dy vite dhe kontrata me Viktoria Plzen u ndërpre. Më pas luajti me Sigma Olomouc dhe, pas përfundimit të karrierës profesioniste, në ligat më të ulëta të Zvicrës.
“E kam të vështirë të gjej fjalët, sepse pas Franz Rajtoral kemi humbur një tjetër futbollist të shkëlqyer dhe një mik që ka pasur shumë sukses me ne te Viktoria. Dëshiroj t’i shpreh gjithë familjes ngushëllimet e mia më të sinqerta në këtë moment të vështirë”, komentoi drejtori i përgjithshëm i ish-klubit të tij, Adolf Sadek.
Sëmundja e Cisovsky: ALS i mori jetën në moshën 40-vjeçare
Në atë periudhë, një tjetër futbollist i asaj mbrojtjeje të famshme vuante prej kohësh nga një sëmundje e rëndë. Në vitin 2014, Marian Cisovsky, pas një dëmtimi në gju, mori diagnozën shkatërruese të ALS-së, sklerozës laterale amiotrofike. Bëhet fjalë për një sëmundje neurodegjenerative të pashërueshme, e cila shkakton paralizë progresive të muskujve. Mbrojtësi qendror sllovak ndërroi jetë gjashtë vite më vonë, më 28 qershor 2020, në moshën 40-vjeçare. Ai la pas bashkëshorten Martina dhe tre fëmijët e tij. Në kujtim të tij, Viktoria Plzen vendosi të tërhiqte nga përdorimi fanellën me numrin 28.
David Limbersky, pjesëtari i fundit i mbetur nga ajo mbrojtje me katër lojtarë, gëzon shëndet të mirë, por edhe jeta e tij është përballur me më shumë se një problem jashtë fushës. Në shtator të vitit 2015, pas një aksidenti automobilistik, testi i alkoolit rezultoi pozitiv. Në atë moment ai tentoi të largohej dhe kërcënoi policinë, pasi mësoi se do të arrestohej. Ngjarja pati pasoja të rënda në karrierën e tij: Viktoria Plzen ia hoqi mbrojtësit të majtë çek shiritin e kapitenit për “shkelje të kontratës profesionale”.
Limbersky e mbylli karrierën profesioniste në qershor të vitit 2021, me Viktoria Plzenin, në moshën 37-vjeçare. Klubi tërhoqi nga përdorimi fanellën me numrin 8 në nder të tij. Më pas ai luajti në kategorinë e tretë të futbollit çek, por më vonë pati probleme me gjurin dhe e ndërpreu përkohësisht aktivitetin. Që nga viti 2025 është rikthyer në fushë në nivel amator, në kampionatin rajonal, ku vazhdon të luajë edhe sot. Por mbi të gjitha, në moshën 43-vjeçare, David Limbersky është ende gjallë.