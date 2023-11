Dy rrugët e mbetura për Pogba, akord me Prokurorinë ose proces: rrezikon të paktën 2 vjet pezullim

I pezulluar si masë paraprake dhe larg Continassa (ai po stërvitet vetëm në shtëpinë e tij në Torino me një trajner personal), Paul Pogba së shpejti do të dijë se çfarë do të bëhet me të ardhmen e tij. Francezi doli pozitiv për testosteron më 11 shtatorin e kaluar (kundëranaliza e konfirmoi këtë). Pogba rrezikon një skualifikim katër-vjeçar, nëse nuk arrihet marrëveshje me Prokurorinë Kombëtare Anti-Doping. Pikërisht me këtë të fundit, duke qenë se CAS në Lozanë nuk do të hyjë në lojë siç shpresonte stafi i mesfushorit.

Në thelb, 30-vjeçar do të gjykohet në Itali. Nëse ai do të pranonte përgjegjësitë e tij, dënimi mund të përgjysmohej dhe për këtë arsye të zbresë në dy vjet. Shumë do të varet nga aftësia e mbrojtjes së Pogba. Nëse nuk do të jetë në gjendje të bindë gjyqtarët se substanca është marrë pa vetëdije, numri 10 i Juventus rrezikon shumë.

Hetimet nga Prokuroria megjithatë po vazhdojnë dhe e ardhmja do të varet nga shpjegimi i nëparshëm. Nëse do të rezultojë që Pogba e ka marrë vullnetarisht testosteronin, referimi do të mbërrinte brenda dhjetë ditësh siç shkruan La Gazzetta dello Sport. Në atë moment, lojtari i datëlindjes 1993 do të kishte afërsisht njëzet ditë për të vendosur se çfarë të bëjë. Marrëveshje dhe mundësi për uljen e dënimit në njërin rast, ose për të ecur përpara me gjykimin para Gjykatës Kombëtare (duke filluar afërsisht 40 ditë pas vendimit). Me rrugën e parë nuk do të kishte mundësi apelimi. Me të dytën megjithatë CAS i Lozanës mund të hynte në lojë më vonë.