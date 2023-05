Dy gola për tu përmbysur, me një Leao më shumë: euroderbi Inter-Milan vlen një biletë në Stamboll

Më pak se një javë nga suksesi në derbin e ndeshjes së parë, Inter synon të përfundojë punën kundër rivalëve të qytetit Milan. Dy skuadrat do të zbresin në fushë në mbrëmje në San Siro për një biletë drejt Stambollit. Pasi Inter doli në epërsi të dy golave në ndeshjen gjysmëfinale të Ligës së Kampionëve, Derbi della Madonnina i pestë dhe i fundit i sezonit vendos nëse do të jenë zikaltrit apo kuqezinjtë, që do të udhëtojë për në finalen e muajit të ardhshëm.

INTER

Pasi ka bërë një sërë ndryshimesh në fundjavë – për të ruajtur yjet e tij për derbin përcaktues – trajneri i Inter, Simone Inzaghi rikthen lojtarët titullarë, përfshirë Lautaro Martinez, Denzel Dumfries dhe Andre Onana, kundër Milan. Duke qenë se Robin Gosens sapo ishte rikthyer pas dëmtimit të shpatullës, Federico Dimarco u mbajt pushim në fitoren ndaj Sassuolo. Mbrojtësi i krahut ka asistuar për pesë gola nga aksioni në Ligën e Kampionëve këtë sezon – më shumë se çdo lojtar tjetër. Vetëm Milan Skriniar do të mungojë për shkak të dëmtimit, megjithëse Joaquin Correa mori një goditje të shtunën dhe mund të mungojë. Në çdo rast, sulmuesi argjentinas duhet t’i hapë rrugë Martinez, ndërsa mbetet për t’u parë nëse Inzaghi do të përzgjedhë Edin Dzeko apo Romelu Lukaku si partner i këtij të fundit.

MILAN

Milani, ndërkohë, po përballet me një listë potencialisht të gjatë mungesash. Junior Messias, Rade Krunic dhe Ismael Bennacer – sezoni i të cilëve tani ka përfunduar nga një dëmtim në gju – iu bashkuan yllit Rafael Leao në mungesën e tyre në transfertën në Spezia. Shpresat e kuqezinjve për të arritur në finale mund të varen nga disponueshmëria e Leaos në mbrëmje. Megjithëse duket se lojtari do të jetë i gatshëm dhe atij do t’i jepet çdo mundësi për t’u rikuperuar. Nëse nuk ia del, atëherë Alexis Saelemaekers do ta zëvendësojë. Olivier Giroud rikthehet në krye, që do të thotë ulje në pankinë për Divock Origi. Kapiteni Davide Calabria duhet të kthehet titullar në vend të Pierre Kalulu në krahun e djathtë. Për të shtuar më shumë ritmin në mbrojtje, Malick Thiaw pritet të zëvendësojë Simon Kjaer.

FORMACIONET E MUNDSHËM

Inter Milan:

Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Dzeko

AC Milan:

Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Hernandez; Tonali, Pobega; Diaz, Krunic, Saelemaekers; Giroud