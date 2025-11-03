Dy gola e shumë nervozizëm: Spalletti debuton me fitore, Juventus thyen Cremonese

Fillon në mënyrën më të mirë aventura e teknikut Luciano Spalletti në stolin e Juventus: në ndeshjen e javës së 10-të të Serie A, bardhezinjtë fitojnë 2-1 kundër Cremonese, duke i shkaktuar vendasve humbjen e parë në shtëpi për këtë sezon. Ndeshja merr menjëherë drejtim pozitiv falë një goli të Kostic pas vetëm 85 sekondash: goditje e lehtë e anësorit serb pas një asisti të pavullnetshëm të Vandeputte. Vendasit e kanë të vështirë të riorganizohen dhe Juventus nuk rrezikon veçanërisht. Në minutën e 68’, vjen dyfishimi nga Cambiaso, i cili me të majtën mposht portierin Audero. Në fund Vardy ngushton diferencën, por është shumë vonë.
E ëmbël është nata e parë e teknikut Luciano Spalletti në stolin e Juves: bardhezinjtë fitojnë me personalitet 2-1 në Cremona falë golave të Kostic dhe Cambiaso (Vardy për vendasit) dhe kapin Milan e Inter në vendin e tretë të renditjes, 4 pikë larg kryesuesit Napoli. Trajneri toskan shijon kështu, pas 881 ditësh nga hera e fundit, shijen e fitores në Serie A dhe, mes shpikjeve (Koopmeiners mbrojtës) dhe shpirtit të grupit të rikthyer, mund t’i japë menjëherë forcë ëndrrave të ëmbla për një rikthim në garën për titull, të shpallura hapur në ditën e prezantimit.
Spalletti nervoz
Debutimi (fitimtar) i teknikut Luciano Spalletti në stolin e Juventus u karakterizua menjëherë nga dy momente tensioni të lartë, të regjistruara në “Zini” gjatë sfidës kundër Cremonese. Në minutën e 66’, me Juven në avantazh 1-0, Dusan Vlahovic humbi një rast të pabesueshëm për gol: i shërbyer nga një top i ulët i McKennie, sulmuesi serb u përpoq me zgjatje të godiste topin, por pa arritur ta drejtonte në kuadratin e portës.
Reagimi i teknikut Spalletti ishte i menjëhershëm dhe i furishëm: trajneri i ri bardhezi nuk e fshehu zhgënjimin për gabimin dhe u shfaq me gjeste të gjera nervozizmi pranë vijës anësore, një skenë që nuk i shpëtoi vëmendjes së tifozëve në rrjete sociale. E njëjta gjë ndodhi edhe për një rast tjetër të pabesueshëm të humbur nga Openda pak më vonë: rastësisht (ose ndoshta jo…), belgu u zëvendësua menjëherë pas kësaj nga Francisco Conceição.
