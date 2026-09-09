Dy gafa skandaloze fundosin Interin e Kivu, Real fiton me shumë vuajtje: City e Dortmund bindin në Champions

Faza e parë e League Phase të Champions League nis me fitoren 2-0 të Manchester Cityt në fushën e Portos, në përballjen ku në stol sfidohen dy trajnerë italianë, Enzo Maresca dhe Francesco Farioli: ndeshjen e vendos dygolëshi i Haaland. Borussia Dortmundi mposht 3-2 Villarreal, me Guirassy protagonist. Fiton edhe Aston Villa, që triumfon 3-2 në fushën e Club Brugge: shënojnë McGinn, Buendia dhe Jackson. AEK Athinë fiton 1-0 ndaj Lask, ndërsa Lille humbet 3-2 ndaj Real Betis. Inter e nis me një humbje ndaj Real Madrid fazën e League Phase të Champions League. Djemtë e teknikut Chivu mposhten 2-1 nga ish-trajneri i tyre José Mourinho në Santiago Bernabeu, ku Mbappé dhe Valverde vendosin ndeshjen me golat e tyre në pjesën e parë, ndërsa goli i Carlos Augusto shërben vetëm për të ngushtuar diferencën në pjesën e dytë.
REAL MADRID 2-1 INTER
Zikaltërit e nisin mirë ndeshjen dhe përpiqen ta vënë menjëherë në vështirësi Courtois, si me Thuram ashtu edhe me Lautaro Martinez, por në sulmin e parë të madrilenëve e gjejnë veten në disavantazh. Jones humbet një top shumë të rrezikshëm në gjysmën e fushës së tij, Bisseck dështon në ndërhyrjen për ta korrigjuar situatën dhe Mbappé mposht Martinez në minutën e 14’.
Më pas, Calhanoglu detyron Courtois të tregojë gjithë aftësitë e tij, duke goditur fuqishëm nga goditja e dënimit në hyrje të zonës së Realit, ndërsa Pavard është vendimtar në mbylljen e aksionit ndaj Vinicius, i cili ishte nisur drejt portës. Në minutën e 23’, megjithatë, është një gafë e bujshme e Martinezit që i hap dyert Realit për shënimin e golit të dytë. Portieri zikaltër tenton të driblojë përballë presingut të Valverdes, por e ekzekuton krejtësisht gabim veprimin dhe përfundon duke u befasuar nga uruguajani. Në anën tjetër, është Jones ai që godet traversën në minutën e 36’, përpara dy pritjeve radhazi të Martinez ndaj Mbappé dhe Bellingham në kohën shtesë të pjesës së parë. Më pas, ish-lojtari i Milan, Brahim Diaz, godet pjesën e jashtme të shtyllës.
Në fillim të pjesës së dytë, është sërish Courtois ai që ndal tentativën e Jones, ndërsa Bellingham tregohet arrogant në minutën e 58’ dhe humbet një mundësi të artë për të shënuar golin e tretë për Blancos, me portën bosh, pas një aksioni spektakolar të Brahim Diaz. Martinez më pas pret goditjen e Mbappé, ndërsa Reali nis të kënaqet së tepërmi me lojën e tij dhe të shpërdorojë disa raste në kundërsulm. Është atëherë Interi që godet. Lautaro ndërton aksionin me Bisseck në krahun e djathtë dhe më pas jep në qendër të zonës një asistim që Carlos Augusto e shndërron në gol.
Në fund të ndeshjes, Diomandé detyron sërish Martinez të bëjë një pritje, ndërsa Courtois është vendimtar ndaj goditjes me të majtën të Mkhitaryan në minutën e 90’. Kështu, vërshëllima e trefishtë zyrtarizon rezultatin përfundimtar 2-1 në favor të Real Madrid, i cili i shkakton Interit humbjen e parë në këtë edicion të Champions League.
PORTO 0-2 CITY
Është Manchester City i teknikut Enzo Maresca ai që mposht 2-0 Porton e Francesco Fariolit në Estádio do Dragão, ku skuadrës së Marescas i duhet të vuajë përpara se të zhbllokojë ndeshjen. Haaland sheh disa goditje të tij të priten nga Diogo Costa në pjesën e parë, por më pas arrin të shënojë me kokë golin e avantazhit 1-0 në minutën e dytë të pjesës së dytë, pas krosimit perfekt të Enzo Fernandez. Farioli aktivizon në këtë mënyrë edhe debutuesin Santiago Gimenez, me lojtarin e huazuar nga Milani që hyn në minutën e 73-të në vend të një tjetër ish-lojtari kuqezi, André Silvas, por ndeshjen e vulos dopieta e Haaland në minutën e 91′.
BORUSSIA DORTMUND 3-2 VILLAREAL
Në Westfalenstadion, ndërkohë, është Borussia Dortmundi që mposht 3-2 Villarreal, me Nwaneri që godet shtyllën në minutën e 51′, përpara avantazhit të verdhezinjve dy minuta më vonë: ish-lojtari i Juventus, Renato Veiga, pengohet në një autogol të pafat dhe u jep mundësinë gjermanëve të kalojnë në avantazh. “Nëndetësja e Verdhë” megjithatë nuk dorëzohet dhe në minutën e 67′ arrin të barazojë me goditjen me kokë të Mourinos, por Guirassy e rikthen BVB-në në avantazh në minutën e 80′, përpara se ta mbyllë përfundimisht ndeshjen me penalltinë që i siguron dygolëshin personal pesë minuta më vonë, pavarësisht një autogoli të tij, pa pasoja, në minutën e 94′.
ASTON VILLA 3-2 BRUGGE
Unai Emery shijon fitoren spektakolare 3-2 të Aston Villas ndaj Club Brugge. Fituesit e Europa League të sezonit të kaluar triumfojnë në Jan Breydel Stadion, ku është i zakonshmi McGinn ai që hap serinë e golave në minutën e 11′. Tetë minuta më vonë, belgët arrijnë të barazojnë me Vetlesen, përpara avantazhit të ri të anglezëve: Buendia dhe Jackson shënojnë dy golat e radhës për miqtë mes minutës së 22′ dhe 43′. Në pjesën e dytë, Tresoldi ngushton diferencën me një penallti në minutën e 61′, por Villans arrijnë të mbrohen gjatë pjesës së mbetur të ndeshjes dhe të sigurojnë fitoren.
AEK ATHINA 1-0 LASK
AEK Athina mposht Laskun 1-0, falë golit të ish-lojtarit të Cagliarit dhe Empolit, Marin, në minutën e 21′, ndërsa ish-lojtari i Milan, Jovic, sheh t’i anulohet për pozicion jashtë loje ajo që do të kishte qenë goli i dytë i grekëve në minutën e 64′. Strakosha mungoi, por Pilo ishte në fushë si protagonist.
LILLE 2-3 BETIS
Në fund, Lille i Davide Ancelottit dhe Olivier Giroud humbet 3-2 në shtëpi ndaj Real Betis: për francezët shënojnë Ueda (12’) dhe Alexandro (36’), ndërsa për spanjollët Bartra (33’ dhe 48’) dhe Parrott (53’). Ethan Mbappé ndëshkohet me karton të kuq në minutën e 55′, pas një bërryli ndaj ish-lojtarit të Napolit, Natan.
Champions League – League Stage
AEK Athens 1-0 LASK
Club Brugge 2-3 Aston Villa
Borussia Dortmund 3-2 Villarreal
FC Porto 0-2 Man City
Lille 2-3 Real Betis
Real Madrid 2-1 Inter