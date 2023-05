Dwayne Johnson rikthehet në vazhdimin e Fast and Furious

Dwayne Johnson rikthehet për rolin e Luke Hobbs në filmin e ri Fast and Furious, pavarësisht se më parë kishte thënë se kishte mbaruar me ekskluzivitetin.

Sipas një raporti nga The Wrap, paraqitja surprizë e Johnson vjen gjatë një skene në fund të titullit për Fast X, e cila do të shfaqet në kinema të premten e ardhshme, më 19 maj. Johnson iu bashkua serisë së filmave me Fast Five të vitit 2011 dhe fansat e panë atë për herë të fundit në personazh për spinoff-in e 2019 me Jason Statham, Hobbs & Shaw.

Statham rikthehet si Deckard Shaw në filmin e ri, i cili ka një kast që përfshin Vin Diesel, Jason Momoa, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Michelle Rodriguez, Ludacris, John Cena, Rita Moreno, Helen Mirren, Brie Larson, Charlize Theron, Nathalie Emmanuel dhe më shumë. Vajza e të ndjerit Paul Walker, Meadow gjithashtu është në vazhdim.

Shfaqja e Johnson vjen dy vjet pasi ai tha se refuzoi të kthehej në filmat Fast and Furious dhe foli kundër Diesel. Në nëntor 2021, Diesel bëri një postim në Instagram duke e quajtur aktorin “vëllanë e tij të vogël” dhe i kërkoi publikisht të kthehej për “finalen e Fast 10”. “Siç e dini, fëmijët e mi ju referohen si Xha Dwayne në shtëpinë time. Nuk ka festë që ata dhe ju të mos dërgojnë urime… por ka ardhur koha. Trashëgimia pret,” shkroi ai. “Hobs nuk mund të luhet nga askush tjetër.” Duke folur për CNN një muaj pas kësaj, The Rock tha se ishte “shumë i befasuar” nga postimi në Instagram, të cilin ai e quajti “një shembull të manipulimit të tij”.