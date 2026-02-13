DW: Trump dhe Netanyahu përfundojnë takimin pa marrëveshje me Iranin

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha se nuk kishte marrëveshje për një plan për të ecur përpara me Iranin, pas bisedimeve me kryeministrin izraelit, Benjamin Netanyahu.
“Nuk u arrit asgjë përfundimtare përveçse këmbëngula që negociatat me Iranin të vazhdojnë për të parë nëse mund të arrihet apo jo një marrëveshje”, tha Trump në një postim në rrjetet sociale pas takimit me homologun e tij izraelit të mërkurën.
Netanyahu e sheh një Iran me armë bërthamore si një kërcënim ekzistencial për Izraelin dhe ka kohë që ka kërkuar ndryshimin e regjimit në vend.
Çfarë dimë tjetër për takimin?
Netanyahu dhe Trump folën pas dyerve të mbyllura për më shumë se dy orë e gjysmë në atë që Trump e përshkroi si një “takim shumë të mirë”, por tha se nuk u morën vendime të rëndësishme.
Takimi i së mërkurës midis udhëheqësve ishte më i heshtur se zakonisht, sepse asnjëri prej tyre nuk iu përgjigj pyetjeve të gazetarëve, siç ka bërë në takimet e mëparshme.
“Kryeministri theksoi nevojat e sigurisë së Shtetit të Izraelit në kontekstin e negociatave dhe të dy ranë dakord të vazhdojnë koordinimin dhe kontaktin e ngushtë”, tha zyra e Netanyahut në një deklaratë pas bisedimeve.
Netanyahu po bën presion që Uashingtoni të zgjerojë negociatat përtej programit bërthamor të Iranit, duke përfshirë arsenalin e raketave balistike dhe mbështetjen për grupet militante rajonale, raportoi Reuters duke cituar njerëz të paidentifikuar pranë çështjes.
Cili është qëndrimi i Iranit ndaj kërkesave të Izraelit?
Takimi pasoi bisedimet indirekte të SHBA-së dhe Iranit në Oman javën e kaluar, të cilat të dyja palët i përshkruan si konstruktive.
Irani ka thënë se është i gatshëm të diskutojë kufizimet në programin e tij bërthamor në këmbim të lehtësimit të sanksioneve, por i quajti negociatat mbi aftësitë e tij raketore “të panegociueshme”.
Të martën, Trump tha në një intervistë se një marrëveshje me Iranin duhet të sigurojë “asnjë armë bërthamore, as raketa”.
“Ne ua hoqëm energjinë bërthamore herën e fundit dhe do të duhet të shohim nëse do të heqim më shumë këtë herë”, tha presidenti i SHBA-së.
SHBA-të kanë ndërtuar forcat e tyre ushtarake në rajon për javë të tëra për të detyruar Iranin të arrijë një marrëveshje dhe për të pasur fuqinë e nevojshme për të goditur Republikën Islamike nëse Trump zgjedh ta bëjë këtë./DW