Serbia hyn në një fazë të re politike, pasi përfaqësuesit e Listës Studentore, fitues në zgjedhjet parlamentare, marrin pjesë në konstituimin e parlamentit të ri, ku sigurojnë grupin më të madh parlamentar, me 140 deputetë nga gjithsej 250 vende.
Sipas Deutsche Welle (DW), parlamenti i ri mblidhet për herë të parë, ndërsa në rendin e ditës janë verifikimi i mandateve dhe zgjedhja e kryetarit të Kuvendit, i cili do të ushtrojë përkohësisht edhe detyrën e presidentit të vendit.
Një nga emrat që përmendet për këtë post është profesori universitar Aleksandar Çupiq, por kandidatura e tij ende nuk është konfirmuar. Pas zgjedhjes së kryetarit do të përcaktohen edhe drejtuesit e tjerë parlamentarë dhe komisionet.
Ndërkohë, mbetet e paqartë se kush do të marrë drejtimin e qeverisë së re dhe postet ministrore. Përfaqësuesit e lëvizjes studentore kanë bërë të ditur se për secilin pozicion ekzistojnë disa kandidatë të kualifikuar, mes të cilëve shumë profesorë dhe akademikë.
Qeveria e re duhet të formohet brenda 90 ditëve nga konstituimi i parlamentit. Ndër sfidat kryesore do të jenë garantimi i vazhdimësisë së pagave dhe pensioneve, furnizimi me energji dhe negociatat për sigurimin afatgjatë të gazit rus.
Lëvizja studentore u shndërrua në një forcë të rëndësishme politike pas protestave të nisura në vitin 2024, pas shembjes së strehës së stacionit hekurudhor në Novi Sad, ku humbën jetën 16 persona. Protestuesit fajësuan korrupsionin dhe mungesën e përgjegjësisë institucionale për tragjedinë.
Tashmë, studentët përballen me sfidën e kalimit nga protestat në qeverisje dhe të përmbushjes së premtimeve për ndryshime në institucionet e Serbisë.