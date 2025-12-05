Dusan Vlahovic operohet në Londër: Juventus në telashe, serbi humbet 17 ndeshje

Dusan Vlahovic është operuar në Londër ashtu siç ishte vendosur një ditë pas dëmtimit të pësuar gjatë ndeshjes së së shtunës kundër Cagliarit. Juventusi pret bomberin e tij të rilindur, por do t’i duhet të presë gjatë: ndërhyrja ka arritur sukses dhe rehabilitimi ka nisur tashmë, me mundësinë për ta parë përsëri në fushë – përveç komplikimeve – jo përpara tre muajsh. Pra, për sulmuesin serb do të duhet të pritet të paktën deri në marsin e ardhshëm 2026.
Komunikata e Juves për Vlahovic, i operuar në Londër
“Pasditen e djeshme Dusan Vlahovic iu nënshtrua një ndërhyrjeje kirurgjikale për riparimin e avulsionit tendinoz të adduttorit të majtë. Ndërhyrja, e kryer nga ekipi i profesorëve Ernest Schilders dhe Rowena Johnson, në prani të mjekut të klubit Marco Freschi, pranë Mayo Clinic Healthcare të Londrës dhe Wellington Hospital, pati sukses të plotë” – njoftoi në mbrëmje Juventusi me një komunikatë zyrtare – “dhe nga nesër lojtari do të nisë programin e rehabilitimit”.
Operacioni i suksesshëm, Vlahovic nis rehabilitimin e gjatë
“See you soon”, “shihemi së shpejti”, kishte shkruar në profilin e tij në rrjetet sociale Vlahovic një ditë para fluturimit për në Londër dhe operacionit, për të përshpejtuar sa më shumë të ishte e mundur kohët e rikuperimit. Por mrekullitë nuk ekzistojnë dhe pas bisturisë kirurgjikale, e kaluar pa probleme, ndalesa do të jetë sërish e gjatë. Sa i përket ditës kur do të kthehet të luajë, është ende tepër herët për të përcaktuar një plan të qartë. Pas operacionit të suksesshëm, duhet pritur faza pasuese për të kuptuar në mënyrë reale çfarë do të ndodhë. E sigurt është se 2025 ka përfunduar dhe Jo para shkurtit Juventusi do të mund ta ketë përsëri.
Sa ndeshje humbet Vlahovic dhe kur kthehet në fushë
Në mënyrë specifike, pra, Vlahovic mund të humbasë plot 17 ndeshje, duke parë angazhimet e dendura që presin bardhezinjtë: 13 të Kampionatit – ndër to sfida të rëndësishme si ato me Romën, Interin dhe dy herë (vajtje e ardhje) kundër Napolit – dhe tre të ardhshme të Champions League që do të përcaktojnë ecurinë evropiane të Juventusit. Rikthimi i mundshëm mund të vijë në mars, me rastin e Juventus–Pisa të datës 8 mars 2026.