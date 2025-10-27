Dumani: Hetimi për kryebashkiakun e Vaut të Dejës nisi para deklaratës së Ramës

Opozita e ka pyetur Altin Dumanin edhe për hetimet e nisura ndaj kryebashkiakut të PS në Vaun e Dejës, Kristian Shkreli.
Opozita i tha Dumanit se dy ditë pas deklaratës së Ramës, i cili i tha “Kristian mos luaj më dy porta”, SPAK i shkoi tek dera Shkrelit.
Por, Dumani theksoi se hetimi ndaj tij kishte nisur para deklaratës së Ramës.
“Procedimi penal ka nisur para këtij deklarimi dhe ky është një hetim i suksesshëm. Ka bërë të mundur dërgimin për gjykim të kryetarit të bashkisë së Vaut të Dejës për korrupsion në zgjedhje”, tha Dumani.