Dumani dhe Çela në Kuvend/ Berisha tregon ‘prapaskenat’: Duan të kyçin parlamentin

Kreu i PD-së, Sali Berisha theksoi se ka një skenar për mbylljen e Kuvendit, teksa sot raportojnë Altin Dumani dhe Olsjan Çela. Ai tha për gazetarët se këta të fundit janë në kompromis krimi me maxhorancën.
“Taulant Bego Yaris hoqi maskën dhe u tha shqiptarëve se do bëjë një takim me dy kryetarët e grupeve, të cilëve u ofroi si alternativë ose të pranoni të hiqni dorë nga pyetjet me gojë ose do votohen pa lexim të raporteve dhe të pyetjeve të drejtuesve të institucioneve të drejtësisë? Çfarë ka në këtë propozim? Në këtë propozim ka skenarin e kyçjes së parlamentit.
Nuk ka opozitë në botë që mund të pranojë të bëjë një pazar të tillë. Në qoftë se ti do t’i vësh kyçin, vërja që nesër. Opozita nuk heq dorë nga e drejta e saj kushtetuese për pyetje, e cila është absolutisht në çdo sallë parlamentare të botës edhe me shkrim, edhe me gojë. Në vitin 2023 dhe 2024, pyetjet kanë qenë me gojë që të gjitha. Përpara nuk ka pasur institucione drejtësie siç janë sot. Pra, këta kërkojnë të bëjnë një interpretim që u leverdis sepse janë në një kompromis krimi me ata që kanë ardhur të raportojnë. Nuk kanë këta interes që të raportojnë ndaj gjejnë një pretekst se si t’i imponohemi opozitës që të mbyllim parlamentin. Besoj se është e qartë se opozitës nuk mund t’i imponohesh kurrë. Gogo është Nesti Angoni. Ai për mos të çuar në Prokurori Taulant Ballën me dosjen 26, bëri një dosje tjetër 26/1. Skam asgjë personale me Altin Dumanin, e kam hallin e qytetarëve. Nëse kërkoj të bëhen pyetje, kërkoj interesat e qytetarëve.”, tha ai.
Ndërkohë, Berisha tha se do të ketë protesta të fuqishme. “Rama tha për Belindën që i kam kërkuar dorëheqje. Unë kam kërkuar për Vengun dorëheqje, ndaj mos i hipni më shumë Belindës. Do të ketë protesta të fuqishme, padyshim.”, tha ai.