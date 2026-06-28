Dukagjin Lipa me lot në sy në dasmën e Duas, ndan disa fotografi nga celebrimi

Dukagjin Lipa, babai i superyllit me famë botërore Dua Lipa, ka ndarë me ndjekësit një seri fotografish nga dasma e vajzës së tij me aktorin britanik Callum Turner.

 

Në postimin e tij ai ka ndarë disa nga momentet më të bukura të dasmës duke sjellë kujtime të veçanta nga dita më e rëndësishme e çiftit.

 

Fotografitë pasqyrojnë atmosferën e ngrohtë familjare, emocionet e forta dhe çastet më të bukura të festës.

 

Një nga fotografitë që ka tërhequr më shumë vëmendje është ajo ku Dukagjin Lipa e shoqëron Duan drejt altarit, një moment tejet emocionues për çdo prind.

Po aq prekëse është edhe fotografia ku Dukagjini shfaqet me lot në sy, teksa mbante fjalimin e tij gjatë dasmës.

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