“Duhet marrëveshje e re” Spiropali i del kundër Ramës për protestën

Deputetja e Partisë Socialiste, Elisa Spiropali ka reaguar në lidhje me protestat e të rinjve në Tiranë duke dalë nga vija e Partisë Socialiste që po përpiqet të gjejë armiqtë e huaj në tubimet e të rinjve. Ndryshe nga çfarë thotë Rama dhe ndryshe nga sa thonë deputetët e tjerë të PS, për Elisa Spiropalin është koha për një “Marrëveshje të re për Shqipërinë”.
Në një reagim të gjatë në Facebook, Spiropali thotë se ka ardhur momenti për një qasje të re politike dhe institucionale, ku sipas saj “shteti duhet të jetë më i madh se pushteti dhe institucionet më të forta se ata që i ushtrojnë”.
Duke iu referuar protestave të nisura pesë ditë më parë në Zvërnec, ajo thotë se është kollaj t’i sillesh rrotull me fjalë boshe dhe konspiracione, ndërsa thekson se tani është momenti për të bërë diçka të qëndrueshme. Sipas saj, Shqipëria ndodhet në një fazë të re historike, ku sfida kryesore nuk është më ndërtimi i shtetit, por kufizimi i pushtetit dhe forcimi i kontrollit institucional.
“Çka duhet bërë sot është një marrëveshje e re për Shqipërinë. Çdo epokë ka pyetjen e vet themelore. Për shumë vite pyetja e Shqipërisë ishte si të ndërtonte shtetin. Sot pyetja është tjetër: si ta bëjë shtetin më të madh se pushteti dhe institucionin më të fortë se ai që e ushtron pushtetin”, shkruan Spiropali.