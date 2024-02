Dua Lipa tregon besëtytnitë e shqiptarëve në emisionin britanik

Shprehjet shqiptare që Dua Lipa tregoi në emisionin e “Jimmy Kimmel Live” u bënë mjaft virale në rrjetet sociale.

Këngëtarja ishte e ftuar në “Graham Norton Show” ku tregoi se kur na kruhet hunda, tregon që do të zihemi me dikë apo të do bëhemi me nerva dhe për t’i shpëtuar kësaj, duhet të prekim lehtë të pasmet.

”Ne kemi supersticione. Kur na kruhet hunda domethënë që do bëhemi me nerva dhe prekim prapanicën që ta ndalojmë këtë të ndodhë”, tha Dua ndërsa të ftuarit qeshën.

”Nëse ke një ngjarje të rëndësishme dhe nuk do të prekesh nga syri i keq duhet të veshësh mbathjet mbrapsht”, tha Dua duke shkaktuar sërish të qeshura në publik.