Dua Lipa surprizon në Brit Awards 2026 me performancë spektakolare

Një nga momentet më të komentuar të Brit Awards 2026 ishte paraqitja surprizë e Dua Lipës, e cila ngjiti papritmas në skenë në Co-op Arena të Mançesterit dhe çoi publikun në ekstazë.
Ylli i muzikës u bashkua me Mark Ronson gjatë interpretimit të tij të medley-t të hiteve, duke kënduar këngën e saj të njohur “Dance the Night” ndërsa binte nga lart në një top diskodishe masiv, një moment që u konsiderua si një nga momentet më të mahnitshme të mbrëmjes.
Performanca e papritur u prit me reagime entuziaste nga fansat që ndanin emocionet në rrjetet sociale.
Ceremonia, e mbajtur për herë të parë jashtë Londrës, solli edhe performanca të tjera nga emra të mëdhenj si Harry Styles, Olivia Dean dhe Raye. Një tjetër moment i dukshëm në natë ishte prezantimi i çmimit “Kontribut i Jashtëzakonshëm në Muzikë” për Mark Ronson, i njohur për hite si “Uptown Funk” dhe për punën e tij në albumin legjendar të Amy Winehouse, “Back to Black”.
Fitues të tjerë të Brits 2026 ishin Sam Fender, Olivia Dean, Lola Young dhe Wolf Alice.
Pas marrjes së çmimit, Mark u ngjit në skenë dhe performoi një medley të hiteve të tij, ku përfshihej edhe Dua Lipa, duke krijuar një nga momentet më të paharrueshme të spektaklit dhe duke rikthyer buzëqeshjet tek publiku.