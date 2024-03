Dua Lipa publikon datat e para të turneut për albumin e saj më të ri

Këngëtarja shqiptare me famë botërore, Dua Lipa, ka publikuar datat si dhe vendet ku do të promovojë albumin e saj më të ri “Radical Optimism”.

Pas suksesit të jashtëzakonshëm të albumit të saj “Future Nostalgia”, artistja nga Kosova do të lansojë së shpejti albumin e saj më të ri.

Përmes një postimi në Instagram, ajo njoftoi për vendet evropiane ku do të nisë turneun për albumin e saj “Radical Optimism”.

Më 5 qershor, Dua Lipa do të mbajë një koncert në Berlin të Gjermanisë, më datën 9 do të jetë në Kroaci pastaj më datën 12 dhe 13, ajo do të mbajë dy koncerte në Francë.

Fituesja e tre çmimeve Grammy, është padyshim fenomen i muzikës në industrinë globale dhe albumi i saj më i ri mund të shënojë një epokë të re për të.

Nga tani, mund ta para-porositni albumin e saj në formë digjitale, derisa lansimi i përgjithshëm pritet së shpejti. /Telegrafi/