Dua Lipa me të dashurin shkëlqejnë në festën e Elton John AIDS Foundation

Si eventi më i madh i fundit i sezonit të ndarjes së çmimeve, ceremonia e Oscars është gjithmonë një moment ku yjet shfaqin stilin e tyre më të mirë.
Edhe ata që nuk marrin pjesë në ceremoninë kryesore, e shfrytëzojnë këtë natë për të spikatur në festat pas saj.
Këtë e bëri edhe Dua Lipa, e cila u shfaq me një paraqitje mbresëlënëse teksa festonte së bashku me të fejuarin e saj, Callum Turner.
Fillimisht, çifti mori pjesë në festën e 34-të vjetore të Elton John AIDS Foundation, e mbajtur në West Hollywood Park në Los Angeles, ku tërhoqën vëmendjen në tapetin e kuq me paraqitjen e tyre elegante dhe momentet e afërta mes tyre.
Për këtë event, Dua zgjodhi një fustan vjollcë nga Gucci, i cili shkëlqente dhe ishte i punuar me fije të mbuluara me rruaza që binin lirshëm përgjatë trupit të saj.
Dizajni krijonte një dekolte të thellë në pjesën e përparme, ndërsa pjesa tjetër theksonte linjat e saj trupore.
Ajo e kompletoi pamjen me sandale argjendi dhe një gjerdan nga koleksioni Bulgari Serpenti.
Ndërkohë, Callum Turner u shfaq elegant me një kostum klasik të zi, të kombinuar me këmishë gri dhe kravatë të butë, të shoqëruar me këpucë lëkure.
Çifti u pa duke u përqafuar dhe duke shkëmbyer momente të ëmbla në tapetin e kuq, duke konfirmuar edhe një herë afërsinë dhe harmoninë mes tyre.