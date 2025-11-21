Dua Lipa mahnit Amerikën Latine, nga Bombonera e në Maracana

Dua Lipa po kombinon futbollin dhe koncertet në Amerikën Latine. Artistja e njohur nga shqiptare ishte në Buenos Aires disa ditë më parë dhe ndoqi derbin klasik të futbollit të vendit, Boca Juniors – River Plate.
Më pas ajo udhëtoi për në Brazil për koncerte dhe nuk mungoi të vizitonte stadiumin historik Maracana. Dua Lipa ishte në tribunat e Maracana për të ndjekur derbin e famshëm brazilian midis Flamengo dhe Fluminense.
Madje ajo veshi edhe një bluzë të kombëtares braziliane. Kur u vu re nga brazilianët, ajo nuk pushoi së bëri foto me tifozët që ishin edhe fansa të saj.
LA CARA LO DICE TODO… Parece que Dua Lipa disfrutó el triunfazo 2-1 de Fluminense en el clásico contra Flamengo en el Maracaná. ⚽
@fluminensefc pic.twitter.com/LRjO2JXzL0
— SportsCenter (@SC_ESPN) November 20, 2025