Dua Lipa fiton çështjen për “Levitating”

Dua Lipa dhe Warner Records kanë fituar rastin e të drejtave të autorit që përfshin këngën e saj hit “Levitating”.

Në një gjykatë federale të Los Anxhelosit të hënën, gjykatësja e qarkut të SHBA Sunshine Sykes deklaroi se Artikal Sound System – grupi reggae që akuzon Lipën – nuk arriti të argumentonte se shkrimtarët e “Levitating” kishin “akses” në këngën “Live Your Life” që ata pretendonin se e kopjuan sipas Reuters dhe Billboard.

Edhe pse padia u rrëzua, gjyqtarja vendosi gjithashtu që Artikal Sound System mund të përpiqej të rregullonte të metat në argumentin e tyre që ajo vuri në dukje dhe të paraqiste një ankesë të ndryshuar. Artikal Sound System paraqiti ankesën në mars 2022 dhe pretendoi se Lipa, Warner Records dhe bashkë-kantautorët dhe producentët e saj “dëgjuan dhe kopjuan “Live Your Life” para dhe gjatë kohës kur ata shkruanin “Levitating”.

“Levitating” është në thelb i ngjashëm me “Live Your Life”, tha ankesa, e cila nuk jepte specifika se si ata besojnë se kënga ishte kopjuar. “Duke pasur parasysh shkallën e ngjashmërisë, ka shumë pak gjasa që “Levitating” të jetë krijuar në mënyrë të pavarur nga “Live Your Life”.

Në të njëjtin muaj, artistja u godit me një padi të dytë për shkeljen e të drejtave të autorit mbi këngën nga n kantautorë të cilët pretenduan se “Levitating” është “e ngjashme” me këngën e Cory Daye të vitit 1979 “Wiggle and Giggle All Night”, shkruar nga L. Russell Brown dhe Sandy Linzer.

Lipa publikoi “Levitating” në albumin e saj të vitit 2020 Future Nostalgia, dhe më vonë publikoi një remix të këngës me reperin DaBaby. Kënga arriti kulmin në vendin e dytë në Billboard Hot 100, por kryesoi klasifikimet Adult Contemporary, Adult Top 40 dhe Mainstream Top 40. Ajo ishte gjithashtu kënga nr. 1 në tabelën e Billboard-it Hot 100-Fund.