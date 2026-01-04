Droga pretekst/ A ishte nafta arsyeja që Trump sulmoi Venezuelën?

Për votuesit e tij, Donald Trump po e paraqet “prerjen e kokës” së regjimit të Karakasit kryesisht si një goditje ndaj trafikimit të drogës që helmon popullin amerikan, kundër trafikut të drogës dhe kriminelëve të liruar nga burgjet venezuelase për të destabilizuar SHBA-në. Por sulmi i 3 janarit ka mbi të gjitha rëndësi gjeopolitike (eliminon një aleat të Moskës, Pekinit dhe Teheranit në “oborrin” e SHBA-së), me ndikime të thella ekonomike dhe ruajtjen e rendit ndërkombëtar.
I vendosur për të riafirmuar supremacinë e SHBA-së në Hemisferën Perëndimore dhe i frustruar nga depërtimi në rritje i Kinës në Amerikën Latine, Trump ka ndërmarrë një rrezik të madh duke shpallur qëllimin e tij për të qeverisur këtë vend të madh dhe një gjigant nafte.
“Doktrina Monroe”
Droga ka pak të bëjë me këtë, duke pasur parasysh që nga Venezuela vjen kokainë dhe jo fentanili shumë i frikshëm, i cili ka origjinë kineze dhe rafinohet në Meksikë.
Megjithatë, vizioni neo-imperial i Trump është shumë i rëndësishëm. Premtimi i tij ndaj amerikanëve për të mos përfshirë më ushtarët amerikanë në luftëra të zgjatura në rajone të largëta kishte ngritur mundësinë e një kthimi në izolacionizëm.
Në realitet, presidenti amerikan vazhdon të përdorë forcën kur e sheh të përshtatshme dhe po e bën këtë pa u konsultuar me Kongresin, duke përdorur sulme të shkurtra, intensive dhe të piketuara. I tillë ishte eliminimi i gjeneralit Souleimani, bombardimi i objekteve bërthamore iraniane dhe deri te sulmet kundër rebelëve dhe terroristëve, nga Jemeni në Siri.
Në rastin e Venezuelës, ka më shumë. Ai duket një rikthim te “Doktrina Monroe” e shpallur nga presidenti amerikan me të njëjtin emër në vitin 1823. Në thelb kjo është teoria e “oborrit të shtëpisë”. Është pohimi i supremacisë së SHBA-së mbi të gjithë kontinentin amerikan.
Konkluzioni? Çdo ndërhyrje nga fuqitë e huaja në Amerikën Latine duhet të konsiderohet një akt armiqësor kundër Uashingtonit. Në atë kohë, presidenti amerikan James Monroe ishte kryesisht i shqetësuar nga përpjekjet evropiane (veçanërisht Spanjën) për të shtypur lëvizjet e pavarësisë që po zhvilloheshin në jug të Shteteve të Bashkuara, ndërsa sot kërcënimi vjen kryesisht nga rritja e ndikimit kinez në të gjithë nënkontinentin.
Nafta
Venezuela e Maduros kishte qenë prej kohësh në shënjestër të Trump, por edhe të Ministrit të tij të Jashtëm Marco Rubio, veçanërisht sepse Rusia dhe Kina kishin rritur ndjeshëm ndërhyrjet e tyre në mbështetje të regjimit në vendin që ka rezervat më të mëdha të provuara të naftës në botë. Dikur, Venezuela bënte biznes kryesisht me kompanitë e mëdha amerikane të naftës. Tashmë ishte bërë një furnizuese kryesore e naftës bruto për kundërshtarët e SHBA-së: Kinën, Rusinë, Iranin dhe Kubën.
Një situatë e patolerueshme, në sytë e Trump. Në këtë kuptim, akuza e bërë nga zëdhënësit e regjimit të rrëzuar të Maduros nuk është krejtësisht e pabazuar: kontrolli i burimeve energjetike të vendit është shkaku i vërtetë i ndërhyrjes amerikane.
Vetë Trump ka folur vazhdimisht për dëshirën e tij për ta rikthyer ekonominë venezuelase në gjirin e sistemit kapitalist të Amerikës së Veriut.
Droga
Trump e ka përdorur trafikun e drogës si shpjegim për presionin në rritje që ka ushtruar ndaj Venezuelës që nga gushti. Ai ka vendosur një flotë gjithnjë e më të madhe pranë bregdetit të saj, ka zbatuar një bllokadë detare dhe ka shkatërruar 35 anije të dyshuara për trafik droge me raketa dhe dronë, duke shkaktuar mbi 100 të vrarë.
Javët e fundit, forcat speciale kanë sulmuar gjithashtu disa anije cisternash nafte dhe të paktën dy sulme në tokën venezuelase, me sa duket për të shkatërruar një skelë portuale nga e cila anijet e ngarkuara me narkotikë niseshin për në Shtetet e Bashkuara.
Por Trump e ka përdorur gjithashtu drogën si pretekst për të anashkaluar rregulloret që kërkojnë që ai të konsultohet me Kongresin para se të ndërmarrë veprime ushtarake jashtë vendit që nuk nxiten nga urgjenca e reagimit ndaj një sulmi të papritur. Qeveria amerikane po përdor AUMF-in, një ligj “autorizimi për përdorimin e forcës ushtarake” të miratuar në vitin 2001, pas sulmeve terroriste të Al Kaedës në Nju Jork dhe Uashington më 11 shtator.
Janë rregulla që lejojnë ndërhyrjen e menjëhershme, pa miratim parlamentar, kundër organizatave terroriste që kërcënojnë Shtetet e Bashkuara: një ligj i përdorur nga administrata Bush për sulme kundër talebanëve dhe Al Kaedës dhe më pas, në vitin 2003, kundër Irakut. Uashingtoni deklaron se sulmet ndaj anijeve të huaja në ujërat ndërkombëtare dhe ndërhyrja e drejtuar kundër diktatorit venezuelas janë legjitime pasi ato nuk janë akte lufte, por operacione kundër terrorizmit.
Trump e ka quajtur Maduron, nga udhëheqës venezuelas në një “narko-terrorist”, duke deklaruar se ai personalisht është kreu i Agjencisë Qendrore të Inteligjencës “Artel de los Soles”, një organizatë trafikimi droge e shpallur “organizatë terroriste e huaj” nga qeveria amerikane.
Prandaj, Trump nuk e informoi Kongresin për sulmin kundër Venezuelës dhe largimin e Maduros. Për të, një operacion i kryer me përdorimin e një flote masive, përfshirë edhe aeroplanmbajtësen më të madhe amerikane, “USS Gerald Ford” është një operacion kundër terrorizmit.
Ligji Ndërkombëtar
Përtej pasojave gjeopolitike të parashikueshme me shtrirje të gjerë, kjo ndërhyrje vetëm sa do ta dobësojë më tej rrjetën tashmë të shqyer të ligjit ndërkombëtar.
Nuk është rastësi që të parët që akuzuan Trumpin për shkelje të këtyre rregullave ishin rusët: regjimi që 4 vjet më parë shpalli pushtimin e një vendi sovran, Ukrainës, jo luftë, por një “operacion ushtarak special”.