Ushtarët koreano-veriorë në rajonin Kursk të Rusisë po pësojnë humbje të rënda, raportojnë SHBA dhe Ukraina, shkruajnë mediat ndërkombëtare, transmeton Gazeta Metro.

Ushtarët koreano-veriorë të dislokuar në rajonin Kursk të Rusisë po pësojnë humbje të rënda. Zyrtarët ukrainas pretendojnë se ata po lihen pa mbrojtje nga forcat ruse me të cilat po luftojnë. Situata ka ngritur shqetësime për trajtimin e ushtarëve koreano-veriorë, me Ukrainën dhe SHBA-në që sugjerojnë se ata po trajtohen si “të shpërfillshëm” nga komandantët rusë dhe koreano-veriorë.

Në një deklaratë të premten, presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy tha se forcat ruse po dërgojnë ushtarët koreano-veriorë në betejë me mbrojtje minimale, duke çuar në humbje të konsiderueshme. Zelenskyy theksoi se koreano-veriorët po merrnin masa ekstreme për të shmangur kapjen nga forcat ukrainase. “Humbjet e tyre janë të mëdha, shumë të mëdha,” tha presidenti ukrainas në adresimin e tij të natës. “Ne shohim se as ushtria ruse dhe as mbikëqyrësit e tyre koreano-veriorë nuk kanë asnjë interes për të siguruar mbijetesën e këtyre koreano-veriorëve.”

Zelenskyy gjithashtu raportoi se disa ushtarë koreano-veriorë të plagosur kishin vdekur pasi ishin kapur nga forcat ukrainase, duke theksuar edhe më shumë situatën e rëndë për ushtarët koreano-veriorë.

Në Washington, zëdhënësi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare, John Kirby, përsëriti shqetësime të ngjashme, duke thënë se ushtarët koreano-veriorë ishin kaq të dëshpëruar për të shmangur kapjen sa disa po kryenin vetëvrasje. Sipas Kirby, një “valë njerëzish” të ushtarëve koreano-veriorë po dërgoheshin në sulme “pa shpresë” nga komandantët e tyre, të cilët i shihnin ata si të shpërfillshëm. Ai vlerësoi se më shumë se 1,000 ushtarë koreano-veriorë ishin vrarë ose plagosur vetëm në javën e kaluar, një shifër që përputhet me raportet nga Koreja e Jugut.

Dislokimi i ushtarëve koreano-veriorë në luftën e vazhdueshme mes Rusisë dhe Ukrainës ka tërhequr vëmendjen ndërkombëtare, duke ngritur pyetje mbi trajtimin e këtyre ushtarëve dhe rolin e tyre në konflikt. Pavarësisht humbjeve të mëdha, Koreja e Veriut ende nuk ka komentuar për situatën, ndërsa Rusia nuk e ka adresuar publikisht pretendimin për mbrojtjen e pamjaftueshme të forcave koreano-veriore.