DRAMË PËR KUKULLA

Me dy akte

Shkruar nga Flamur Buçpapaj

KETRI HAJDUT

Ngjarjet zhvillohen në veri të vëndit Ku dimri ka shumë dëborë

Ngjarjet zhvillohen në pyllin e qujtur Xani

Njjë ketër përtac ,dëmbel ,hajdut Bëhët problem I gjithë yllit Pasi vodhi gjitha ushqimet Hajdutëria e tijë vazhdoi gjatë Ai vazhdoi me Aventura Deri sa mori dhe pushtetin e pyllit,Përdori shumë marifete e truke Me vjedhje votash Votime disa herë të njëtit përson , Shpërndau ushqime ,para etj

Dhe pas betejes me ketrat e tjerë , dhe dhelpëren pushtuese Ai u bë kryeministër

Dueli me dhelperën Mjaullima ,vazhdoi gjatë Ajo për pak e hëngri ketrin Porë ,në ndihmë i erdhën ketrat tjerë Ai doli fitimtar, dhe konsilidoi pushtetin, për shumë mandate në pyllin Xan

Përsonazhet

Ketri Hajdut Tanushi

Ketrina Ëmbëla

Nëna ketër Zia

Ketriana Dora Vjerra e Tanushit

Dhelpëra Mjaullima

AKTI IPARË

SKENA E PARË

Dimër I ftohtë Në pamjën parë ballore Një pemë lisi madhështor Edhe ,një zgavër e madhe në mes Dëbora ka mbuluar gjithë siperfaqën e pyellit Vetëm lisi I madh në mes të arës së butë qëdron gjigand duke vërshellyer erën dhe stuhinë Rreth pesë metër lart ,në zgavrën e lisit qëndron foleja e ketër Tanushit Ajo ka një hyrje nga perëndimi Brënda ka lesh dhe lëmyshqe të shtruara në gjithë sipërfaqën e sajë Me diametër 35 cm Në mes të sajë, shtrihet madhështorë ketër Tanushi

-Ooo dëgjohët zëri I Tanushit – Paska ardhur mëgjesi më dukët Edhe zgjati kokën jashtë zgavrës për të parë më mirë Uuu sa fthotë foli ai me zërin që i dridhej Edhe me kokën e mbeshtjellë ma kapuç ,sepse ishte shumë ftohtë Ai hapi sytë Pa që çdo gjë ishte e bardhë Dhe i mbylli shpejt nga i ftohti dhe lemeria Sepse ai s’ka më ushqim, as për sot bile Dhe duhej mënduar si do ta vjedh atë

E tërhoqi trupin brënda folesë së ngrohtë U pa në pasqyrë Ee kuptoj që ngjyra e perhime I kishte dhënë një bukuri të madhe atijë Sepse në verë ai ka ngjyrë kuqe rrëme E në dimër i ndryshon sa herë Në verë e duan gjitha femrat e lagjës Sepse jo vetëm që është i bukur Porë dhe i fortë Ee hajdut Ndërsa në dimër Se pelqejnë këtë ngjyrë tha ai E atëherë Përse me duan pra?Tha më vete ai

E gjeta foli ai më vete ..Mbase më duan Sepse më kan frikë Foli më vete përseri ai Apo më duan se jam I bukur??- Hahah qeshi ai më zë Më duan se jam yllë,l bukur ,dhe trim Më duan nga aventurat e mia Sepse jam hajdut dhe dëmbel njëkosisht Më duan sepse do jëm kryeministri i ardheshëm i tyre Porë edhe meqë jam shum trim E do i mbroj gjithë ketrat nga dhelpëra mjaullima Ecila është rreziku serioz në humbjën e pushtetitit dhe jetës së shumë ketrave të pyllit të tijë —-Hahaha qeshi Tanushi Do ja gjëj dhe asaj metodën ,me e vra shumë shpejt Edi që Atë tipe është veshtirë ta vrasësh Sepse ka mbojtëje të mirë Dhe është e mbinatyrësheme Porëë Duhët vra tha më vete Sepse ajo mund të ishte rreziku serioz i mosmarrjës së pushtetit nga Tanushi…..E gjakderdhjes së shum banorëve ketra të pyllit

Ora po kalonte Edhe këtij s’ja mbante të dilte jashtë ,sepse ishte shumë dëborë dhe ftohtë Ah sikur të kisha grumbullur ushqim gjatë verës Mallkoi vetën ai më zë të lartë ,Ndërsa hapi sytë drejt pasqyrës dhe I mbylli shpejt ato me putrat e para Dukë bërë pu-pu-pu Sa i keq jam

I keq jam vërtetë ,tha përseri me zë ai Porë do ndryshoj Do zë të dashur .Do martohëm Dhe dobëj këlysha Nja , njeqint copa po I herë

Gjithë pylli do popullohet nga këlyshet emij Të cilët kur të rriten do më mbrojnë dhe do kosnilidojnë pushtetin tim Sepse shumë shpejt do ketë zgjedheje Edhe unë do i fitoj ato ..Dmth do i vjedh Sepse nami im si hajdut ka marr dhenë E ky në fakt është taman profesioni im Sepse në të vërtetë s’më voto askush Sepse më njohin ,sa i keq që jam Unë duhet të punoj fort kudo në pyëllin tim Duhët të ,mbulojë të gjitha të metat e mia Porë s’është e lehtë Kam reputacion shumë të keq E për këtë

Do jap shum dollarë dhe euro Do thyj bankën e pyllit Ee do vjedh atë Pastaj do marrë gjithë tenderat Edhe furnizimet e ketrave tjerë Do I rrëmbej Të gjitha paratë në qarkullim…..

S’do këm meshirë fare Sepse askush nuk ka meshirë për mua Sa ta marr pushtetin do arrestoj opozitën Do ua sekustroj pasurinë Ee krejt pasuria do jetë imja Por si i zgjuar që jam Do e vëj në ëmra tjerë pasurinë e marrë Saqë s’do të kujtohët askush për të me hetuar

Ai ngulli sytë ne një pikë të vogël të folesë që i sherbente si dritare Edhe veshtrimin e çoji shum larg në horizontin e bardhë prej dëborës

Ç’farë ju desh dhe kësaj dëborës të binte ,mendoi ai Dimri është I veshtirë dhe pa kuptim Është njësoj si armiqtë e mijë të djathtë Te cilët do i pushkatojë me rradhë Sa ta marrë pushtetin Ëë iu drejtua pasqyrës së vet Mos thuaj që s’kam thënë Arrestimet dhe sekustrim pasurie do i bëj të gjithëve Sidomos kundërshtarëve politik Do ua prish bisnesin Do i heq nga puna Edhe do tua bëj më keq se në komunizëm Por hahaha qeshi ai më të madhe Do bëj sikur është demokraci Dmth S’do bie bë sy Ha-ha -ha qeshi përseri ai Pasqyra nuk foli ,as nuke bëri zë Vetëm heshtje Jashtë bintë dëborë Edhe ajo kish arritur gjysëm metri Ai s’kishte as çizme dhe as çorape për të veshur Se kishte mënduar farë se do të vinte dimri dhe do i mbaronte ushqimi Ai kurrë nuk kishte planifikuar asgjë Hante çdo gjë që i dilte para Sepse ai spunonte kurrë Vetëm kishte vjedhur gjithmonë E tashi S’dinte ku vjedh ma Sepse i kishte vjedhur gjithë kusherinjt dhe banorët tjerë të pyllit Xan Ai tundi kokën para- mrapa Edhe e rrotulloi shumë herë Dhe në fund I tha Ehë- kokë – o -kokë Si s’patë asnjë herë mënd Dhe e rrafi kokën e vetë me shuplaka, Dmth me puturat e para S’kam pasur asnjë herë mënd ,që të kam tani tha ai Eejj thirri ai Mbajeni mënd Do ndryshoj Edhe do bëj namin.. Nga një hajdut që jam, dhe i poshtër Do marr pushtetin dhe do i vë krejt në rresht Sidomios opozitën e djathtë të pyllit Ata do i shkatërroj fare Mëdet njerzimi ç’farë do ju bëj Koha po vjen thirri ai … Tanushi në pushtet Pylli thërret E bëri poezinë me rime ai Ahaha Iu kujtua prapë rrealiteti E tha – Si do të ha sot, se di Porë mëndoj që të shkoj musafir të ndonjë i afërm i pyllit Dhe do ushqehëm Se do vdes pastaj …pa ushqim Kam tre ditë pa ngrënë..Ai u vesh ,u pastrua , Lau sytë dhe duart Edhe kërceu mbi dëborë Putrat I mërdhin aq shumë Saqë bertitit – Uuuuh sa ftohtë ,dhe kerciti dhëmbet nga ftohti Nuk duroi dot dhe u kthye përsëri në lis

Ej zot tha ai më vete Po më ndihmove dhe këtë dimër Herë tjetër se përseris kurrë ma ,Të jem pa ushqimnë dimër Dhe Se do përmisohëmTë betohem , Zot tha ai S’do ia vjedh kujt kurrë ma ushqimin Dmth Lenat ,dhe arrat S’do ua marr më Që në fakt Zoti e dinte që ai kaq shumë kishte vjedhur E namin kishte bërë Saqë në cep folesë së tijë ishtë një grumbull i madh mbeturinash të mbetjeve të tyre Prandaj zoti as nuk ia vuri re fjalët e tijë Sepse prova e mos bindjës qenë lëvoret e lendave dhe arrave Që ai si kishte hedhur asnjëherë jashtë .. Ai ra ,u kacavar mbi trungun e lisit deri në tokë E u kthye mbrapsht , pasi iu duk ftohtë herën e pare, Bëri një xhiro të vogël deri në tokë Ee u kthye përseri në lis Ai pëndua Dhe ia nisi përsëri nga fillimi Mori forca E këtë herë vëndosi të ecte para Të dilte dhe të shkonte dikund të hante ushqim ,Se do vdiste urie

Se gjithë ketra tjerë i kishin fshehur mirë ushqimet Edhe iu kishin ndërruar vëndet E ky e kishte shumë të vështirë Tu gjente vëndin Ku i kanë fshehur

Sepse ishtë bërë aq I njohur si hajdut lëndash dhe arrash Saqë nami i kishtë dalë përtej pyllit të Xanit Ai u zgjua nga mëndimët dhe hodhi hapat e parë mbi dëborë Duke sharë dhe mermëritur fjalë të pakuptimta Sepse gjithë fajin Për mos arritjët e tijë Ua linte tjerëve gjithmonë Dhe sidomos tashi Fajin po ja linte Dimrit që kishte ardhur kaq i ftohtë dhe më kaq shumë dëborë Ai nisi rrugën Porë papritur iu kujtua të shikonte në foletë e braktisura të ketrave tjerë Se mbase ata kanë harruar aty ndonjë ushqim ,dhe rrisku i tijë i vjen -Haha qeshi dhunshëm ai,dukë shtrënguar dhëmbët e parë nga nervozizmi i tejë mase që kishte në kokën e tijë

Shpjetoi hapat sepse ishte ftohtë ,dhe papritur pa një list ë vjetër të rrëzuar Edhe nuhajtja I tha që të kontrllonte këtu Sepse dikur këtu hanin ushqim shum ketra Porë dhe dhelpëra mjaullima dukej shpesh këtu Ajo vinte përherë këtu Edhe shpesh maskohej si mace, dhe shumë herë si qën Për ti hedhur në grack ketrat, dhe për ti ngrënë Ai hapi sytë ,çoi shikimin nga lisi i vjëtër Dhe tha Po –po Këtu do këtë shum ushqim Do ha, dhe do marr më vetë Sa shpejt i kryj punët unë ,tha ai duke qeshur më vetën I bëj në tre dimisenione Porë vetëm online tha ai Sepse në rrealitët kam ngecur pa bërë asgjë Sepse s’kam ngrënë që tre dit asgjë Vetëm kam fjetur gjumë Sepse S’kam ku me vjedhë ma Të gjithë me dinë si hajdut dhe maskara Asnjë s’do më ndihmojë ma Porë unë do i vjedh të gjitha shtëpitë e tyre Bankat ,tendërat ,Hashashin e pyllit Do e mbjell Edhe do e shes po unë Edhe në fund të vitit që vjen.. Mbajëni mënd Po nuk u zgjodha kryeministër pylli Unë po i tregoj të gjithëve Si do jëm Sepse Asnjë s’do tja dijë për mua Pasi të vjedh sot këtu Dmth do shpëtoj nga uria Do bëj plane të mëdha Edhe do jëm i pavarur nga ju të gjithë, maskarenj ketra E sa të marr ushqim As unë s’do tja dijë për ju Shikoni ,ose dëgjoni Nesër e mbrapa Do filloj të vjedh kudo dhe ç’do gjë Sepse kështu e meritoni Edoni vetë,keni qef tju bëj keq Vetë e keni fajin praa- O pyll koti

Ai ndaloi hapin dhe çoi vështrimin prej hajduti drejt lisit të rrëzuar E më një nuhatje ekselente Kishte ulur hundën për tokë Atij iu duk sikur vinte era ushqim në sfond Shumë ushqim ka këtu tha ai më zë të lartë Bravo E gjeta Ai fliste gjithmonë me vetën Se askush nuk I besonte dhe nuk rrinte me një hjadut ,me një imoral dhe drogaxhi Hhaha qeshi ai Ja ku doli dhe ushqimi im Do ta vjedh gjithë ditën sot Kam me bajt krejt këtë ushqim nga këtu, tek foleja ime Ai la fjalëet edhe vazhdoi aksionin Hoqi dëborën E pastroji një siperfaqe prej dhjetë metrash Dhe u shtri në tokë Erdhi koha të gërmonte mbi tokë Sepse ushqimi zakonisht groposej mirë dhe thellë nga ketrat punëtorë Ky veprim zgjaste Gjatë gjithë verës dhe vjeshtës Të gjithë punonin gjithmonë Ai vetëm rrinte dhe vidhtë depot e tjerëve Saqë shum herë e kishin ruajtur për ta vrarë komshinjt, dhe gjithë pylli i xanit E ai më fat kishte shpetuar ç’do herë Edhe sot po bënte vjedhjen e fundit për këtë ditë Ecila I bëri zgjimin me dëborë dhe shumë ftohtë me acar Dhe humbje në peshë Sepse kishte ditë pa ngrënë E vetëm kishte fjetur gjumë.. Kishte këtë ritual Sepse nuk kishte ushqim për të ngrënë Ai nuhati thellë tokën e ngrirë nga ftohti dhe dëbora dhe me putrenë e parë bëri disa rrathë me diametër gjysëm metri Ishte mjeshtër në vjedhje Ai i bëri

Si për të shenuar vëndin ku gjëndej objekti ose ushqimi i tijë Edhe gërvishti me thonj për të bërë ndonjë gropë Porë se bëri dot

Pushteti i tijë i trurit Dhe i hamëndjes Ia bëri zgjimin Edhe i tha Merr ndonjë gjë të forttë për të gërmuar Sepse ushqimi dukej që është groposur thellë Edhe së nxirrte dot duke gërmuar me putra dhe dhëmëbët e parë

Ashtu bëri Pasi luftoi disa minuta më tokën e ngrirë Iu kujtua që kishte fshehur dikur një kazëm të vogël dikund aty Edhe atë ia kishte vjedhur punëtorëvë të mirmbajtës së pyllit Sepse ai vidhtë ç’do gjë që i dilte para Dmth e kishte ves për të vjedhur Shumë here vidhte dhe vetën e tijë Shaka e krypur kjo, Porë rrealiteti ishte se ai ishte një ketër i sëmurë nga trutë Dmth e kishte ves për të vjedhur dhe shpërdoruar pasurinë e tjerëve Sidomos të ketrave femra Të cilat lehtë binin pre e kurthit të tijë Ai bënte Që gjoja ai i dashuron Ua merrte paratë ,ushqimet Edhe kurë mbaronin furnizimet e tyre Ai i braktiste, për të shkuar dhe gjetur viktimën e rradhës Ecila shumë shpejt do dilte në horizontin e ngrirë të pyllit të xanit si viktima e rradhës Ai nuk humbi kohë shumë më kujtime dhe histori të veta Porë ,pasi gjeti kazmën Filloi gërmimin në tokë Natyrisht rrethoi me topa dëbore krejt pamjën e tijë në formë rethi Që të mos dukej fare nga larg E mbuloi që ai të punonte rehat Dmth të bënte vjedhjen e rastit Atë asnjëherë se patën zënë policia e pyllit Si dukët ai korruptontë shefat e policisë Apo ku ta dimë ne Sepse gjithmonë ai vidhte shumë gjëra Dhe gjithmonë nuk prangosej nga askush Dmth polci,prokorori dhe gjykatë Ai i kishte korruptuar krejt Se ndryshe nuk spjegohet Që ai nuk ndëshkohej asnjëherë Gjtihmonë ai dilte fitimtarë ndaj rëndit dhe drejtësisë Gjë që i pati irrituar shumë ,krejt banorët e pyllit E ata kishin vëndosur ti bënin vetë gjyqësi Ndonjë ditë do ta vrisinin fare Po e kapën duke vjedhur

SKENA E DYTË

Ai vodhi gjithë lendat dhe arrat e fshehura nga ketrat tjerë të lisi I vjetër, i rrëzuar nga koha dhe mosha I ngarkoi në shpinë Me disa rrugë vajtje- ardhje Mbushi depot e veta tek foleja e vet, të lisi imadh Dhe iu kujtua që duhët të bënte vizitë të një ketrine e bukur dhe shumë punëtore E cila quhej ketrina Ëmbëla

Ai shfytëzoi rrugën e hapur për të vjedhur Edhe iu afrua folesë së sajë Tek një shtepi e braktisur në fund të qytetit Nën çatinë e sajë prej guri Dmth poshtë sajë në një vënd shumë të sigurtë Kishte ngritur folenë Ketrina Ëmbëla

Foleja e sajë kishtë pamje gjashtëkëndeshi E mbuluar me lëmyshk dhe lesh nga sipër E suvatuar me baltë argjile Dhe përzier më lesh Saqë ajo ishte shumë e ngrohtë Në qëndër kishtë tryezën e bukës ,guzhinën dhe një koridor i vogël që të çonte tek banjoja e sajë

Natyrisht kishte dhe një dhomë shumë të bukur gjumi Me një shtrat druri lisi të lemuar bukur Dhe të mbushur më shumë barëra të thata Që i kishte sistemuar bukur E sipër tyrë ajo kisht hedhur një batanijë ngjyrë kafe Që shkontë me një kombinim estetik shumë madhështor të shtepisë së sajë Dukë bërë një kompozim shtrat -fole Dhe në unsion me krejt arredimin e shtepisë Ishte dhe mobilimi I sajë modern Në pamje të parë dukej sikur kishte punuar me një arkitekt nga pylli I përtej pyllt të tyre……………Sepse ishte shum bukur…………………………………..

Mirëmengjes thirri ketri Tanush ,nga toka më dëborë Duke ngritur kokën lart dhe shikimin drejt dritarës së shtepsië së ketrinë Ëmbles

Dhe duke tundur disa herë bishtin sikur po fshinte deborën e rrugës së hapur nga po ky vetë …

Ejjjj –A ka njeri brënda përseriti ky O zonjë A je mirë tha ky duke iu drejtuar shtepisë së ketrinës Gjoja shumë i shqetësuar për të Sepse dëbora dhe ftohti ia jepenin mundësinë për më mashtruar dhe këtë herë atijë… Nga brënda s’u dëgjua asgjë Vetëm heshtje ,dhe flokë bore ,që binin përseri nga qielli mbi tokë Mjegulla kishte rënë shumë poshtë Edhe se qielli I pyllit ishte zvogëluar në dimensione gati të përgjysmuara Tanushi e dinte, që ajo është brënda dhe s’donte me iu përgjigj E për këtë u ngji tme shpëjtësi murit të vjetër Dhe dukë u futur poshtë rrasave të gurit të mbulojës së shtpisë së braktisur U përball me derën e mbyllur të ketrinës Ëmbëla Ecila e kishte parë dhe dëgjuar shumë mirë atë

Porë s’donte ti përgjigjej Duke ditur ç’farë aventurjeri është ky , drogaxhiuTanush Ajo dontë ta linte jashtë… Atë bashkë me gjitha të këqijat të mbledhura në trupin e tijë Të cilat ishin aq shumë E nuk mjaftonin ditë e netë ta përshkruaje saktë mashtrimet e tijë- Haha qeshi më vete ajo Po sikur të dashurohem më këtë ketër I cil rrealisht ishte shum I bukur e muskuloz Porë dhe shumë oratorTaman për fushatë elektorale Saqë ata që se njofin Ketrinat e tjera Direkt do e dashurojnë Porë dhe do ta votojnë Qoftë larg tha ajo… Nëse ky do kandidonte për kryeminitër pylli Larg qoftë tha ajo përseri dhe bëri kryq Ky ketër, na merr në qafë ,nëse vjen në pushtet Do na bëj mënxyra Edhe s’do e largojmë dot pa luftë nga pushteti pastaj

S’është shaka tha ajo më vete Nëse ky ketër hajdut dhe imoral Të vijë në pushtet Ka për të masakruar popullsinë e pa mbrojtur Kam frikë tha ajo Se do ndodh vërtetë Sepse ata që se njohin, do e votojnë Sidomos ketrat tjerë të ketijë pylli Sepse Në shumicën e tyre janë të pashkollë dhe ish familje komuniste Edo japin votë të majtë për të Sepse në këtë cop pyll të vogël Ka sunduar komunizmi për shumë kohë E Prandaj është pylli ma i varfër Dhe më ketrat ma të kqinjët e mundëshem Tëgjithë maskarenjtë jetojnë këtu Këta janë Ketra që jan rritur dhe formuar në sistemin socialist Socializmi na mësoj Të gjithë kundër të gjithëve Kjo është edhe motoja e ketyrë ketrave të kuq……..Pasta..j Ra në mendime ,se çfarë të bëjë Ta takojë apo jo Tabushin? Epasi tundi bishtin njëherë tha

S’do ja hap derën e vëndosi ajo Aty le të rrijë Dhe të ngordh në dëborë sot Të ikë sa më shpejt Sepse ky ketër është si murtaja Të kap dhe s’të leshon më

Pu-pu – Vraje zot tha kjo Ku më doli para mua ky tipi Se mos me bind dhe mua të bëhëm pjesë e tija dhe lojërave të tijë- Uuuu mëdet O zot ,klithi ajo

Tanushi kishte heshtur së thirruri Edhe se në mëndjën e tijë djallëzore po bënte prova Si të futëj në shtpinë e ketrinës Edhe ta bëntë atë të binte në dashuri më të etj… Ai mëndoi që Si fillim ti afronte ushqim Sepse, sapo kish mbushur depot e tijë Me ato që kishte vjedhur tek lisi i vjetër Do rregullojë shumq ketrina Hhaha qeshi pak ai Porë ishte e vërtetë Ai kishte siguruar ushqim ,të paktën për dy muaj po Edhe pas kësaj do vinte pranvera dhe….

Ky do shikonte mundësi tjera vjedheje ose mashtrimi Zoti e dinë këtë pjesë Mbase ky ketër i poshtër s’do vijë tek unë Vetëm do thërrasë dhe do ikë në punë të vet Mëndoi Ketrina Edhe mblodhi bishtin sipër trupit Sa shumë ftohtë është sot -S’dihët sa gradë minus do jetë sot-Pupu Pastaj u kujtua Ukthye në rrealitet Ee tha Unë i kam qëndruar gjithmonë larg Tanushit Sepse eksiston frika në vetën time, që unë të bie në dashuri më të Spese vërtet është shum i bukur Edhe nga pamja, ,edhe nga qimët që i shëndrsin në dëborë Por dhe mustaqet dhe dhëmbët i ka shum të mprehtë dhe të bukur

Nisur nga kjo anë ç’do ketrushe do binte në dashuri më të Sepse zëmëra nuk pyet Nëse bën kontakt më zëmren e tijë ose ku tadijë unë cilit përson mashkull ,tha ajo Në fund mbaron takimi me dashuri Se di Porë gjithçka , dhe çdo gjë ndodh në këtë botë mashtrimi Spese Asnjëhrë tjetër nuk kam dashuruar asnjë ketër Edhe pse kam qëndruar larg Porë në të vërtetë Kam pritur shumë kohë të takoj ketrin e ëndërrave të mia

Do zoti që Tanushi mos të jetë ketri ëndërrve të mia Se më duket mora fund Hhahah qeshi me të madhe ajo Saqë u dëgjua edhe në rrugë Hëhëh- Nënqeshi Tanushi Aty është ajo ylli I bukur Dhe po më bën të vuaj dhe të ngrij në dëborë Ë kurva vogël ,tha më vete ai Edhe ajo si shumë tjera Do bjerë në shtratim tim, shumë shpejt

Mbaje mënd ketrinë budallaqe Sot ta kam bërë benë Se më le në ftohtë ,dhe në pritje Por do të lë unë shumë shpej në të njëtën mënyrë Do ta bëj ty ma keq ,Mbaje mënd Tanushi s’ka humb kurrë,dhe gjithmonë ka marr hakun e vet -Hehëhë nënqeshi ai

Tanushi do jetë nga një hajdut i poshtër Dhe i nxirë në trup nga shiringat e drogës Në kapon e këtij vëndi Shënojeni ore të gjithë këtë që thëm Tanushi Do jetë kryeministri juaj Porë jo vetëm unë Porë gjithë dinastia imë Gjithë Tanushet e tjerë që do vinë pas meje Do jënë udhëheqësit tuaj Pyll I poshtër, tha më zë ai

Mirë ta ka bër dëbora dhe unë që të kemi poshtëruar gjithmonë

Dyqint këlysh do bëj me këtë ketrinën e bukur dhe budallaqe Kjo do jetë nënë e femijëvë të mijë Ee kam vëndosur para dhjetë sekontash Sa e pashë që nuk flet Dhe se është brënda Edhe që s’do me fol Për këto arësye rashë në dashuri më të Hëhë, fëmër bukuroshe Që thua jo-jojoo S’të dua Edhe S’am brënda shtepisë Porë që në dund të këtij akti Je bërë dashuria ime ….

Kështu janë gatuar gjitha fëmrat, tha ai më zë që po I dridhej nga ftohti dhe zëmerimi i refuzimitt të thirrjes së tijë nga ketrina bukuroshe Se nuk kishte ndodhur kurrë , që asnjë femër mos ti përgjigjej dashurisë së tijë

Kjo mbase është e para – Jo oo -ore tha ky Edhe kjo do jetë viktima ime Ja Mbaje mënd Ai tundi bishtin e gjatë dhe ngjyrë gri Shkundi dëborën dhe unis me shpejtësi ketri Eu ngjit në shtepinë e vjetër Ose ma saktë në çatinë e sajë me rrasa guri Të cilat shumica kishin rënë pa vetëdije poshtë në tokë Porë disa tjera qëndronin përseri të sistemuara si dikur Kur i kishte vënë mjeshtri Zoti e di se kurë

Ai iu rrotullua disa herë shtpisë me shpejtësi, porë dhe me nuhatëje në hundë Për të dëgjuar ndonjë erë mashkulli Se mos ka hyrë brënda te ketrina e tijë Sepse ekzistone mundësia që ajo të ketë ndonjë dashur Eky ,do dilte huq, me gjithë shpejtësinë, dhe punët e sakta që bëri ai deri tashi

S’do trokas në derë një herë tha ai më vete Do shikoj kush është brënda Do marr informacione të sakta E pasi të sigurohem që ska ansjë tjetër Dmth mashkull në jetën e sajë Do trokas tik -tak-tik Ajo do ma hapë derën dhe unë do futëm në rrol Dmth në rrolin e të dashuruarit Hhëhë do bëj një tip tragjedie që Do bëjë lojën sikur unë e dua shumë -Do betohëm që e dua ,etj Do bëj si gjithmonë rrolin që më besojnë femrat Ee unë me këtë bisht dhe ktë trup gjigand Do hy në histori si dashnor i zjarrtë Do kthehëm në rrol Namin do bëjë përseri Pastaj Do jëm sipër sajë duke bërë dashuri Se në fund të fundit ky është akti final mes një fëmre dhe mashkulli S’ka dhe s’do ketë kurrë shoqëri mes një femre dhe një mashkulli Është ligj I pashkruar Asnjë se kanë mohuar ,e as shkruar, që nga Njutoni e deri të Anjshtanji Apo ku ta di unë Si njoh gjithë shkenctarët e sotëm Qeshi ai Pastaj tha Di që Dashurinë mes sekseve të kundërta Ee ka miratur dhe vetë zoti Sepse nga vetë ky kryqëzim do lindin këlyshet e mijë Dhe unë do përseris vetën për qindra breza Por I pari do jëm unë Se vërtet nuk e dijë i kujt jam dhe kë kam pasur prindër Porë do bëj që rraca ime të jëtë përherë në këtë pyll prezente Si qënkam jetim unë? U kujtua pëseri ai ? Uuu Po ore e di ….!

Po varja sepse, s’më duhën prindërit e mijë fare Unë sj’am i askujt dhe s’do jëm i askujt Kështu ka qënë edhe do jetë ma mirë S’do këm meshirë dhe keqardhëje për askënd në të ardhmën

Ai Iu rrotullua disa herë rrethë folesë së Ketrinës Ëmbëla Edhe u sigurua që askush s’është brënda Dhe po bëhëj gati të trokiste në derë Ai pa që Dera e sajë ishte ngjyr kafe Ee bukur ,e punuar me dorë Edhe dukët që e kishtë bërë një ketër mjeshtër Dera ishte me harqe Të gdhëndura bukur, dhe të kombinuar me copa dërrase pishe të zezë

Bravo ketrushe tha ketri Tanush Qënkë me shije moj vajzë tha ai Dukë ironizuar Bëri dhe një rrotullim tjetër me shpejtësi, dhe vëndosi kokën në derë për të dëgjuar ndonjë tingull të dikujt që është brënda ..Porë pasi u sigurua që është vetëm ketrushja I ra derës

Tak –tak I ra shumë herë Porë ajo nuk u duk Porë kur ai u bë gati të ikte Zoti vëndosi ta ndihmojë Pavarsisht që s’ka arësy që ai ta ndihmojë E para se ai ishte ketër pa asnjë moral E ai duhej të kthehej në rrug të drejtë Dhe e dyta ai mun ta vdiste Sepse ishte vërtetë shum ftohtë Ezoti mund të vëndoste ta ngrinte në vënd atë Porë ai se ngacmoi Sepse ai vërtetë do ngrinte po të qëndronte gjatë jashtë …Tanushi iu lut zotit përseri për ndihmë, Ndërsa ai po sillej me shpejtësi rrotull korridorit të jashtëm të derës së Ketrinës E Durimi i tijë mbaroj në fund Porë zoti e ndihmoi Sepse në momnetin që po ikte Dera u hap përgjysëm E ajo doli Po- po kush jeni tha ajo?- S’ju dëgjova Se isha në gjumë zotëri Kush jeni ju Iu drejtua ajo –atijë E mori një qëndrim zyrtarë para tijë Ajo paraqit më një qëndrim si një yll ketrine si i thonë Taman qëndrim top –modelje … Ajo kishte veshur një xhup të madh lëkure ,dhe vetëm koka i dukej Ajo ishte e gjatë E natyra kishte punuar shum me hollësi në trupin e sajë

Ketrina ishtë shumë e bukur, elegante ,sy jeshille Qime të errëta dhe dhëmbë të bukur Të futurë brënda më shumë klas Ajo ishtë shumë e bukur, saqë Tanushi mbeti gojë hapur Dhe dhëmbët i parë i nxori jashtë kommplet Zonjë iu përgjigj ky Pastaj u hutua e më pas tha Uaua qënkeni shumë e bukur Tha ai me habi ,dhe sytë i mbetën hapur

Ku jeni rritur ju Që unë sju kam parë më para Ku jeni shkolluar dhe ushqyer ? Kush janë prindërit tuaj ? Foli Tanushi Edhe u ul në gjunj pak ,për ta nderuar atë Sikur po hiqte kapelën,si në takime vypash Në koncerte operash apo takime ambasdorësh Ajo në fund e theu heshtjen, dhe habinë e Tanushit ,dhe tha Hjadë brënda tha ajo Se është shum ftohtë mos rri më atje

Ëë po vërtetë është shum ftohtë Porë pamja juaj dhe trupi juaj I bukur ma hoqën fare ngricën nga trupi Shtoi ai Vërtet ia ktheu ketrina? Ecila puliti sytë nga turpi, dhe ja bëri me dorë të futëj brënda

Ketrit spo i besonte syve që kishte gjtur një ketrushe kaq të bukur dhe shum elegante Edhe dukej qartë se ishte dhe me shkollë të lartë

Ulu zotëri E ftoi ajo,pasi kaluan në korridorin e folesë së tyrë ngjyrë gri Sepse gjithë lemyshki dhe fijet e leshta ishin kalcifikuar bashkë dhe jepnin një kombinim shumë të bukur bashkë

Paske shtepi shumë të bukur zonjushe tha ky Pasi uul mbi divan ,dhe po shikonte I habitur elegancën e zonjës së shtepisë

Gjithmonë keni qënë kaq e bukur zonjushe tha Tanushi ??

Ëmbëla nuk foli Porë uli sytë poshtë e zënë nga turpi I bashkë biseduesit të vet

S’jam e bukur more zotëri, tha kjo Jam një krijesë zoti ,dhe kaq

Ajo foli prerë dhe shpejtoi hapat për të shkuar në guzhinë ,për të qerasur mikun e sajë të ri Pasi shikoi diçka në frigoriferin e sajë Ee mbylli atë Dhe eci në drejtim tijë Pasi u ndal mori një qëndrim serioz dhe tha Ç’farë do pini zotëri? Edhe tundi pak kokën ma nash Dmth e anoi në të majtë Ketrina qëndroi pak e heshtur, duke pritur përgjigjen e Tanushit E pas një puaze të vogël E sjellur kjo nga hutimi i Tanushit Ajo i fol i prap Ketrushi i bukur Tanush Ç’farë do pini? Ëë tha Tanushi si I zënë me faj Po na bëj ndonjë kafe moj bukuroshe Sepse kam ditë që s’kam pirë Bile asnjë gotë raki s’kam pi më Ka një muaj jo- E pini rakinë tha me nënqeshje ajo Jo-jo ore, porë për qef Dmth, në raste festash ,dhe në gëzime Ku ta di unë tha Tanushi në fund Dmth e pii

Ai bëri lojëra sepse po mundohëj të dukej shum i mirë Diplomat, dhe me shkollë

Ç’farë shkollë keni mbaruar e pyti ajo Tanushin E ndërkohë po bënte gati kafet për të dy Ky heshti pak ,pastaj iu përgjigj Unë s’kam shumë shkollë si të thëm ty unë …..

Kam mbaruar shkollën e mesme për pikturë dhe muzikë Kam mbaruar me pesa Dhe s’kam vazhduar më tej Edhe ngriti kokën, pasi I tha këto fjalë ky Që u dukën si mburrje… Dmth s’doje ti ?Apo s’të doli shkolla e lartë? Pyeti ketrina

Quaj të dyja tha ky ,gjithë mburrje dhe kapdaizëm E mirë pra tha ketrina Nuk foli më Porë sapo bëri kafetë I solli mbi një tabak druri Edhe së bashku me kafetë që ishin hedhur mbi dy flixhanë të mbushur soli dhe dy gota me ujë enatyrisht edhe sheqer I cili ishte I paketuar buku E i ndarë në dy qese letre ngjyrë gri Hajde modernizëm qeshi Tanushi Ndërsa ajo po e shikonte në sy habinë e tijë

Kjo qënka bose ore tha më vete ky Pastaj foli Ku të punojnë prindërit ty zonjushe ? Ajo nuk hezitoji, dhe ktheu përgjigje direkt Unë kam dy prindër intelektual Babai më punon në bankë, dhe nëna është mësuse muzike Ëë bravo përzotin E ndërpreu ky Bravo Familje e bukur Ndërsa ajo u ul përballë tijë në karrigën e drurit E i la filxhanat mbi tavolinën e bukur në formë trapezi Dhe tha -Mirë se keni ardhur zotëri …Tanush Më quajnë tha ky Po pra zoti Tanush, qeshi ajo Si fillim shum ftohtë është sot Së dyti Tregom Si të erdhi në mëndje të ndalosh tek shtepia ime Së treti ç’farë qellimi keni ? E pyti rresht ketrina Ëmbëla

Ky piu pak kafe E shoqëroi me ujë dhe pasi gëlltiti të dya substancat tha Unë të pashë ty në ëndërr moj vajzë dhe qeshi haha Edyta po kaloja këtej Dhe thash të di më kë kam të bëj Në lagjën time jam apo- jo? E habia më e madhe është se ti qënke ylli bukur Paastaj vazhdoi duke folur mund të thëm që Deri sot S’kam pa ketrinë ma të bukur në këtë pyll të poshtër shtoi ai Ëë s’jam aq e bukur zotëri Po më bëni më turp shtoi ajo Dhe u skuq në fytyrë Jo -Joo ,vërtëtë jeni shumë e bukur Dhe me sa shikoj Ju do jeni nëna e femijëve të mijë Si tha ajo? Po më propozini direkte për martesë Pa më njohur fare kush jam ,dhe si jam

Jam i habitur zonjushe tha ky Bukuria juaj të magjeps Edhe hapi sytë duke parë atë Unë jam piktor tha ky me profesion Dhe ti dukesh si një pikturë moj vajzë shtoi ky .. Athua ? Po fol më të vertetë Hapi sytë e habitur ketrina E cila u habit nga komplimentët e Tanushit të poshtër Porë bukurosh

Shiko tha ajo Mos ulodh kot me mua Pije kafën dhe me mirsjellje Ikni në shtepinë tuaj Edi që ty të njeh gjithë pylli more zotëri Je një ketër i keq i pa meshirë ,dhe hajdut Si mund të dua ty more zotëri Unë jam me shkollë të lartë E bukur po Jam e punësuar Pra sme mungon asgjë Si mëndon ti zotëri Që do të dua ty Vetëm se je i bukur?

S’jam vetëm I bukur tha ky Jam dhe më i forti i këtij pylli

Unë në këtëpyll do vë ligj dhe rënd Sapo ta marr pushtetin Si do ta marresh pushtetin ti ore qeshi ketrina Me vota moj zonjushe Jo më luftë Do blej partinë e të kuqëvë Dhe do jëm në krye të sajë ,shum shpejt Të kuqt i do pupulli Pavarsisht se vjedhin ,vrasin dhe shkaktojnë emigrim popullsie Populli i pyllit tonë i do Këta janë shumë komod më partinë e kuqe Në bëjmë sikur punojmë Porë vetëm vjedhim dhe pasurohemi për vete A kupto? Edhe me të huajt kemi gjetur dakordësi Ju japim pare ,dollar dhe euro E ata si shpikës korrupsioni që janë Nuk flasin Ndërsa ne qeverisim Eee kështu zonjushe e dashur.. Ketrina u habit Ajo ishte e partisë së djathtë opozitare dhe nuk I vinte mirë që të kuqt po sundonin pyllin tonë të prapambetur në këtë mënyrë

Edi theu heshtjën ajo Edi Edhe piu pak kafe me shum vrazhdësi Kjo parti e kuqe Nuk do na ik më nga pushteti Ti ke të drejtë Porë më habite Si do e blesh partinë e tyre ti Këta janë shumë ma hajdut se ti Hhaha qeshi Tanushi Unë si jetim që jam, Do gënjej Do thëm jam ish komunist Familja ime Është e kuqe do thëm Edhe do gënjej Dmth do jap një emër tjetër familjeje E dyta do bëj pazar me ta Po paratë ku do I marrësh shqeu sytë ketrina nga habija Lehtë ore tha ky Do thyjë dy banka Një këtu ,dhe një në pyllin tjetër E me ato para do blej lumturinë Dmth partinë e kuqe të këtij pylli -Pa shiko tha kjo- Pa shiko Ketri i zgjuar

Aq lehtë Do ta shesin ty partinë këta bosët e medhaj ty Do ma shesin ore Ee parashikoj Sa të martohem me ty Do marr pushtetin me lek Dhe Duke thyer banka, duke grabitur bisnese E me ato lekë do ngjitemi në pushtet Së bashku Burrë dhe grua dmth

Dmth punën time e quajtë të mbaruar tha ketrina Ndërsa u ngrit pak në këmbë nga karrigëja ku ishte ulur ,përballë Tanushit

More Tanush Që je I bukur, je tha ajo Që je tip mafiozi I vogël je ,përseritit ajo Por duhët të bie ne daashuri me ty Dhe po rashë në dashuri me ty Dmth Do Dua një hajdut dhe një të poshtër Apo-jo?

Po është e vërtetë tha ky direk, pa e lënë të flasë ma shum

Por pas këtyre veprimeve Pasi të martohëm me ty Do ndryshoj Do bëjë popullin e lumtur Siç folëm bashkë Dhe fundi I lumtur Dmth unë ti ,dhe femijtë tanë Do jemi në qëndër të botës Unë nuk humbi kurrë tha ky

Pra siç e pe dhe ti Unë këmbngula dhe erdha tek ti Pavarsisht që s’më ftove brënda Pavarsisht që më fyen ç’do moment Unë të dua ty Ketrushe Embëla Dhe e shikoj drejt në sy E pra tha ajo Dashuri me shikim të parë ,qeshi ajo Po tha ky Ti mos e beso Po kështu ndodhi Edhe unë krimineli Kam të drejtë të dashuroj Apo- jo ketrushe Edhe unë do kërkoj lumturinë e familjes dhe shtepisë sonë të përbashkët Apo jo? Shiko tha kjo Ti bën mirë fushatë elektorale Je gati duke me bindur Edhe tham që ti si hajdut që je Dhe kriminel Je taman për të kryesuar partinë e kuqe të këtij pylli të varfër dhe të vogël Je taman në vëndin e duhur thëm unë Shtoi ketrushja Por unë s’të dua Dhe Ti duhet të më bësh të te dua Dakord ketrush i dashur Shtoi kjo Do të bëj,do të bëj tha ky me një siguri maksimale Mbaje mënd bukuroshe Hollivudi Shtoi ai pas pak Ti do jesh e imja Dhe do bëjmë nja- dyqint femijë Hhaha qeshi ajo Jo-Treqint do bëjmë Ç’farë jam unë Fabrikë ,qeshi ajo Jo more sje fabrikë tha ky Edhe ja lëmoj pak kokën dhe qimet e para që po I shkelqenin nga hormonët e dashurisë së re për ketrin Tanush

Joo tha ajo Mos më prek Se jam vajzë e virgjër Edhe s’kam dashuruar kurrë E bëri dy hapa mbrapa Ajo u largua Porë Tanushi iu afrua edhe ma shumë Edhe e puthi në buzë ketrinën Ëmbëla Ajo hezitoi pak Pastaj ia ktheu më të njëtën monedhë Eputhi dhe ajo në buzë ketrin Tanush Ata ishin dashuruar bashk që në shikimin e parë Tanushi u habit nga bukuria e kesaj ketreje kaq të bukur, e elegante, dhe sy jeshile Leshi sajë i gëzofit të përhirtë rreflektontë thellë në dritën e diellit Që kishte rreth dy orë që ishte forcuar e ishte ngjitur lart në horizont

Tanushi ia hodhi krahun sipër gjoksit të sajë dhe po e lëmonte dhe puthtë atë kudo Ketrina mbeti e shtangur nga ky fillim I vrullshëm I dy ketrave Që sa u panë ,u dashuruan Mirë tha Ëmbëla, boll Ulemi ,bisedojmë Dakord tha

Tanushi Ndërsa fshiu me putra buzët e tijë që nxirnin flakë dashurie dhe hormone eksitimi Normal kjo ishte skena ,në prag dashurie më seksin femër Sidomos me Ketrinën Nuk bëhej fjalë për kuptm tjetër

Unë të dua tha ky Dhe e ngriti zërin Ulee zërin tha Ketrina ,ndërsa ja vuri putrën mi gojë Ule zërin, se mos vinë prindërit e mijë Edhe pastaj s’kam ku shkoj Veç të vijmë me ty Dhe të martohemi direkt

Uaa Sa mirë të shkoj në mëndje o ylli im tha ky eu ngrit në këmbë

Martohemi direkt neve Spysim askënd Mjafton që ti më do ,dhe un të dua Edhe hajde ikim te shtepia ime që tashi Përfundoi fjalinë ai

Jooo tha ketrina Vërtet ndodhi e pazakonshemjea Porë Unë gjithmonë do marrë lejen e prindëreve të mij Edhe pastaj veprojm sipas ligjeve dhe kanunëve të pyllit tonë Dakord ,dakorddd zgjati llafin ky si I zëmeruar Por kam frikë se emri im ikeq, dhe fama ime Do ndikojnë negativisht të prindërit tuaj E ata s’do na lejon të martohemi

Siç e the edhe ti e dashur unë jam hajdut ,vagabond E shumë gjëra tjera të keqija Pupupu shfryu ky Ata s’do e japin kurrë vajzën e tyre intekltuale ,me shkollë të lartë Një ketri hajdut Pastaj uli kokën dhe nuk foli më E mirë tha ajo Mos u trishto Ç’do gjë ka një fund E ne do provojmë më prindërit e mijë të rrealizojmë një fund të lumtur -Hahha qeshi Tanushi Fund i lumtur Se besoj jo që po ndodh kjo Unë sot kur u ngrita s’kisha asnjë ushqim S’kisha asgjë Edhe e vëndosa të mos dorëzohëm Të dal në skenë përseri, të marr ushqim njëherë Të mbush depot e mia Pavarsisht mënyrës së keqe Jam i detyruar të vjedh Se s’kam ku shkoj Vetëm të ngordh urie Mësoje Që për mbijetesë u detyrova me vjedh gjithë ushqimët të lisi i vjetër – Uuu hapi sytë ketrina Ja ke vjedh ..Mafjes më të madhe të këtij pylli Ajo që na gjuan ç’do ditë të na hajë ,dhe të na burgos Është një bishë e pashpirt Është një që thonë se është dhelepër Porë është mbi ç’do kafshë tjetër Mëndoj së është rënë nga qielli Spese askush s’ka mundur ta mposht ,e ta burgos

Ketri Tanush Edëgjoi më sy hapur Edhe sbëri asnjë zë Ndërkohë që kishte ulur sytë poshtë nga dyshemeja Hoqi dorqën nga trupi I ketrinës ,dhe tha Unë si dorzohëm askujt Dhe si kam frikë askujt Sigurisht që do përleshëm më të Kur të dojë ajo tipja Dhelpra që thua ti…..Ketrina u habit Bëri dy hapa para Edhe eci në drejtim të pasqyrës së dhomës së pritjës Shiko ore ketër I çmëndur ,tha ajo E u kthye më fytyrë nga ai Ajo të han për dy minuta E gëzofin tënd Ee bën copë shtrimi për dyshemenë e sajë Hhaha qeshi ky Pse nuk thua se mund ti ndodhë asaj e njëta gjë Sepese është dhjetë herë më e madhe se ti Më e fortë E ku ta di unë ….Ta paska futurë frikën shum keq shpirti im e ledhatoi ai Normal që po Me jetën nuk bëhet shaka ore zotëri, tha ajo Ne jemi të përkohshëm në këtë botë Jemi veç një kapriço e natyrës Dhe formim i butë me mish dhe kocka E kupton që është një jetë e tërë Që për një monent të fikët Edhe Bëhët sikur s’ke qënë kurr në këtë botë rrelative tha ajo Ua a ç’farë fjalimi tha ky Edhe puthi përseri në buzë Boll tha kjo E bërë rrugë puthjën- Hëhëhë -qeshi ky Sot do shkojmë të foleja imë Do bëjmë dhe dashuri Se me zor po pëmrbahëm pa tu hedhur sipër Dakord syjeshile ime Dhe iu hodh sipër Epërqafoi dhe e ledhatoi për pesë minuta Dakord, -.dakord tha ajo E besoj që ke rënë në dashuri me mua Edhe unë me ty Pavarsisht kush je Ti je i bukur, dhe shumë i fort për një ketër Eee pra u fry Tanushi Ja dhe ti më ke vënë re anët e mia pozitive Haha qeshi ajo Ti je dhe mburravec ore ketër maskara Dhe e puthi në buzë për herë të parë ajo

Tije hajduti im Je dhe mburraveci im ,i bukur dhe sy blu Ëë pra yllo E shiko tha Tanushi Në këtë pyll vetëm unë jam sy blu Hahah qeshi ky Duhët të jëm kopil Sepse unë se di kë kam prindër Por varja

Jeta vazhdo si me prindër si pa prindër Jooo tha ajo prindërit e mijë janë gjithçka për mua Ata me shkolluan ,më rritën dhe tashi Dua tua kthej dashuriinë me dashuri

Dakord ,dakorddd tha ky me d të zgjatur ,dhe bëri një përkulje të lehtë Si nëpër takime zyrtare E tha Zonjushe Ti do jesh gruja ime Do celibrohemi në bashki Do bëjmë femijë Porë ne fillim do marrim lejën e prindëreve tuaj Për këtë mos e vraj mëndjën fare tha Tanushi Do gjëj unë mënyrën si ti bëj për vete ata Por pastaj , ne do bëjmë celibrim në bashki Edhe tjerat mi len mua ,qeshi Tanushi Ua si ndodhi sot në këtë ditë të ftohtë dhe më dëborë tha ajo Taman si më magji U zhvilluan ngjarjët Unë kurrë s’do pranoja të isha gruja jote tha ajo Pupuu Bësoj se ka dorë zoti në këtë takim sepse Gjërat ndodhën shumë shpejt si nëpër filma shtoi ajo Jamë unë ai që bëj gjëra të mëdha Dakord grua ,foli ky – Avash ti tha kjo Akoma s’jemi burrë dhe grua Do jemi pas dy orësh ,pasi të celibrohemi në bashki Nuk shkoj pa lejën e prindëreve tha ajo Si e pavëndosur për veperimin mohues Unë edi që po kërceu lart dhe ra në tokë ,në dysheme Tanushi E di që po Do ndodh dasma jonë Do bëj dasëm madhështore Dakord, ylli jetës sime E filloi të kërcejë Tanushi Edi që je tipi vështirë Tanush tha ajo- Oso më mbush mëndjën për çdo gjë Ose vdesë Ore Ketër budalla, qeshi ajo Ose vdes e përseriti përseri ajo Pas ironisë , Ajo e ledhatoi në faqe me dashuri Edhe e goditi pak në faq me shuplakë

Edhe shuplaka jote është më ëmbël se ç’do gjë tjetër në botë tha ky ,Edhe qeshi Më batutën e vet Ai ishte si në botën tjetër Atë të ëndërrave Pasatj u zgjua ,e tha

-Edi çfarë propozoi tha ky -Fol tha kjo -Të ikim të shtepia ime Shikoje edhe ti shtëpinë tënde të ardhësheme Dhe jep mëndime si do të jetojmë Se unë tashi e mbrapa do bëj vetëm ç’të thuash ti Edhe qeshi lehtë nën sy ai

Vërtetë? Hapi sytë ajo Popoo mbaroi :Unë tashi e mbrapa do jetoj vëtëm për ty Por natyrisht shtoi ky më zë të butë Mos prit që veset e mia ti heq përnjeherë Porë Dalngadalë Me ndihmën tënde dhe psikologut të pyllit Do ja arrij të jëm bashkshort i mirë Dhe burr shteti serioz Spese kam thënë Pasi të martohem me ty Do vë kandidaturën për kryeminstër pylli Këtë e kam vëndosur E nuk pranoj diskutim Dkooord tha ketrina Këtë pjesë nuk do ta heqim Rri i qetë ketër budalla Dhe qeshi më të madhe

Do bëhesh kryministër Ti hajdut dhe njëriu ma i keq i pyllit Eee tha ky pikërisht këtë zgjodhe ti Hajdutin e bukur Yll bote shtoi pas pak Tanushi Ee më imponove ti, iu përgjigj ajo Duhët të jesh dhe magjistar shtoi ajo ,duke tundur kokën anash- para Sepse s’ka asnjë mundësi që unë të bie në dashuri më një ketër të tillë

Epra tha ky Ja që re Tashmë je imja, dhe puthi prap në buzë

Ajo nuk rreagoi Por shtoi Je magjistar Tanush Të betohëm që je magjistar Hahaha qeshi ky Meqë jam magjistar Atëherë të ofrojë të shkojmë në shtepinë time Mos ke problem fare Pa merak,edhe nga të ftohtit Do të marr në krah S’do të lë të shkelësh në dëborë Do të mbështjell mirë me pallton tate ngjyrë gri Edhe Do të marr hopa gjithë rrugën

Dakord bukuroshe iu drejtua në fytyrë asaj Ajo së besonte se po ndodhte një ngjarje e tillë Edhe vetëm shikontë më habi Po sikur të vinë prindërit dhe mos të më gjëjnë këtu Ç’do tju themi? – S’do vinë aq shpejt, o yll tha ky Ne do rrimë nja dy orë bashk ,të shtepia ime Edhe unë do të përcjell Sepse sot është shum ftohtë, dhe dëborë e çmendur Kështu që s’do të lë vetëm Pa merak ia ktheu Tanushi asajë Të maarr në shpinë E të sjell po në shpinë Këmbët tua skanë për të shkelur në dëborë dhe ftohtë Ja fjala ime e nderit Edhe toku dorën e tijë me dorën e sajë Në një rrahje shuplake Një çak dmth Hhaha qeshi ajo Do na shikojnë ketrat tjerë more ketër i mirë Do na pergojojë gjithë pylli sot Edhe tha ky Unë do martohëm me ty direkt sot S’ka asnjë problem për ty kjo punë Nesër në lajme Do dalim bashkë dukë puthur njëri –tjetrin ,para kamerave televizive

Se në fakt ç’do punë që bëj unë Direkt më qepën gazetarët e pyllit

Dmth ylli im Nesër në darkë Je në gjitha televizionet e pyllit Si gruja e ketër Tanushit dmth Ketrit më të famshëm të këtij vëndi

Ëëë si thua ? Ta mbarojmë si punë mos të vonohemi shumë Sepo na kapin prindërit tuaj këtu Dhe ti s’vjen dot pastaj E më keqja As unë stë thëm dot hajde Hhaha qeshën të dy

Çifti ketrave u përqafuan përseri dhe ashtu qëndruan rreth pesë minuta Dukët Se po lind një dashuri e madhe Dhe një aventurë e tmerrëshëme për ketrinën Ëmbëla Ecila Nuk i rezistojë fare dashurisë së ketrit Tanush Betimët dhe thënjët që s’do ja varte kurrë një tipi tillë Ikën së bashku me kohën kurë ishin folur

Tashi ditë e re dhe mëngjes i ri Koha kalon së bashku më fjalët Askush nuk interesohët për të kalurën Ee djeshmja iku ,dhe kurrë më nuk përseritët Ajo ikën së bashku më fjalët e asjë dite Më pasurinë e asaja dite Dhe me gjitha rrethanat dhe kafshet ketra që jetuan atë kohë

Hë si do ja bëjëm tha ky prerë Se di përzotin ,tha ajo E zënë në faj si thonë Qefi ja k,a porë bytha s’ja mba

Hajde vëndosë tashi tha ky Je duke u bërë gruja e një vypi Edhe një trimi Ti tash e mbrapa Duhët të jesh po kaq e fortë, dhe vëdimarrëse njësoj si unë

Ketrina hapi sytë Uli pak kokën poshtë Pastaj vuri duart mbi supin e tijë e foli Dakord pra dakord Mos më bëj presion më ,se nuk rrezistoj dot E bëjmë seks mu këtu tha ajo porë do na kapin prindërit Prandaj po dakord Ikim në shtepinë tënde ebëjm seks atje Porë dije që unë po të bësoj Edhe në lojë është jeta ime Nëse ketrat tjerë më shofim me ty në krah Edhe ne bëjmë seks sot Jeta imë të përket ty sot e mbrapa Ekupto ore Tanush Dakord tha , dhe këputi një degë lisi që bintë mbi çatinë e tyre Ee bëri në formë rrethi ,dhe ja vuri në gisht

Ja u krye dhe unaza Hajde të puth Nuk kemi nëvoj për prift ,as për deshmitarë Pytjet dhe përgjigjët e tyre do I themi dhe do iu përgjigjemi po vetë Hhahaha qeshi ketrina Për zotin je i marrë ,shtoi ajo

Porë se dija që je kaq shum i marrë Këtë e mësova sot Sepse ti jo vetëm të bind me fjalë Por dhe ke magji në fjalët që thua Mëndoj I daashur tha ajo Se ti je një ketër i mbinatyrshëm E kam frikë që të marrin femrat tjera të pyllit Sepëse je vërtetë shum i bukur Si top model dukesh nga larg E s’jep përshtypje që je kaq i mbrapsht dhe kriminel Hhaha qeshi Tanushi S’jam ma Isha dikur Tani po martohëm ,po bëj familje Do ruhem Do sillem mirë Veçse luftë do këm me dhelprën mjaullime Ajo duhët përzën nga pylli Sepse është pengesa më e madhe imja drejt lavdisë dhe pushtetit Do ta provoj ta korruptoj me para ,euro dhe dollar Ose me ç’farë të dojë ajo ,gjëra materjale Veç të ikin nga ka ardhur Emos të dukët më Se numri i vrasjeve të saj ka ardhur duke u rritur Kudo ka ketra të vrarë nga ajo ,dhe të hedhur në rrugë Lemëria e vrasjeve të sajë , ka kalur kufinjt tonë

Bilë nësë bëhëm kryeministër do kërkoj ndihmë të ndërkombëtarët Sepse po na pakëso popullsinë Ee shumë dëme tjera Askush si del dot përballë Vetëm unë do dal në duel Apo si të dojë ajo Ditët e saja po mbarojnë Mbaje mënd ,grua e bukur tha ky

Porë më përpara Do martohem me ty Dua të lë pasardhës Dhe sa ti rregulloj këto dy gjëra Do dal në duel me atë kriminele

Kriminel të quajnë dhe ty njerzit tha ketrina Jooo unë vërtet kam vjedhur dhe kam marrë para etj Pasuria vjen dhe shkon Jeta nuk përseritet zonjë tha ky Unë s’kam vra asnjë ketër në këtë pyll

Jam hajdut po Porë jo vrasës serial Si kjo dhelpër majullimë ,që bën si mace E del si dhelpër Haha qeshi ky Taktikë të bukur ka ajo

Porë si i thotë populli Akoma se ka gjetur armikun që i përshtatet fuqisë së sajë Ajo është mësuar Me vra ketra endacak ,pa familje dhe pa fuqi Tashi do ndeshët më mua E do i vijë rradha e vdekjës asajë Se grua Dikurë edhe përandoria Romake ka qënë e pa kapshëme E fortë dhe pushtuese

Si dilje dot përpara Porë Erdhi dita edhe ajo vdiq Ra si një cop hekuri në trotuar Gjithë ajo forcë ,lavdi ,tituj qytetërim I bazuar në vrasjedhe plaçkitje U skermoq për dy muaj

Jeta e tillë është Askush s’do rrijë në fron përgjithmonë Vetëm zoti po Ai drejton çdo gjë Ndërsa në të vdekshëmit Do ikim si kunguj njëri -pas tjetrit Jemi të përkoshëm Si ta spjegoj Kjo bora që ka rënë E ka pushtuar tokën Po tha ketrina E ka mbuluar dhe është shum ftohtë Po tha ajo Dmth ajo për momentin është më e forta Si del përpara asgjë se toka është e sajë Pooo tha ketrina Bukur Pas disa ditësh Fryn era e jugut dhe dielli e shkrin farë këtë të fortën dëborë Ee ajo ikën sikur s’ka qënë kurrë mbi tokë Tretet e bëhët ujë për ne dhe insketet e pyllit Pra si ta thëm dhe dhelpëra do ketë fund të tillë

Të siguroj që do fitoj unë dhe populli im i ketrave

Ketrina kishte hapur sytë dhe dëgjontë me kureshtje fjalët plot shkencë dhe fantazi të Tanushit I cili qënka dhe filozof, dhe shkenctarë mes tjerave Haha qeshi ajo Po më çudit more ketër I bukur tha ajo

Ku i ke mësuar gjitha këto fjalë, dhe përfundime të sakta

Unë më shkollë të mesme jam thaTanushi Por jam rritur rrugëve Kam kaluar qindra perepeci Qindra ditë –natë pa buk etj Jam rritur ëndack e I përbuzur Porë tashi Po vjen koha të hakmerrëm me të gjithë ata që më kanë bërë keq Pra siç thashë Bota rrotullohet Ekarma do I zëjë të gjithë armiqt e mi Normal sedhe unë nuk do i fal Do i dënoj rëndë Edhe nuk do i fal Po si do i arrijë këto Po do ti arrijë Spese pas duelit me dhelpëren Unë do blej partinë e kuqe të këtyre komunistëve Edhe do i vë në rresht të gjithë Normal që sjam i kuq Porë do bëj lojen e tillë Sa ta marr pushtetin Pastaj krejt do i përjashtoi ,dhe do i dënoj më rradhë Se kështu eksitohet populli jonë i ketrave Ai popull do propagandë dhe llafe boshe Asgjë nuk kërko nga ne të kuqt Që i bie që na do E dhe s’do dal kurrë kundër nesh Apo –jooo?

I shtypuri Pra grua e bukur E do atë që e shtyp Si në filma …

Porë si fillim do martohëm me ty Do bëj fëmijë Në folenë timë Do dëgjohët zëri i Tanushëve të vegjël Pastaj do fillojë rrevolucioni kuq e blu Do mundohëm të marr sa më shum mbështetës pas vetës Sa më shum vota Aq më i fortë do jëm unë Ee sa të vi në pushtet Do bëj namim më gjëra të mira Do hap vënde punë Mjekësia falas etj Të gjithë do jenë të lumtur me mua ish hajdutin e mirë Që u martua dhe u bë shumë i sjellshëm Dhe ketër i dashur me të gjithë patriotët e tijë Do shikojnë ndryshimin që do të bëj Veç të marr votat Të mund dhelpëren E të martohëm Sapo të bëj një fëmij dmth ketra Unë do dalë në duel më të S’do ja zgjas shumë asjë Dokrd ylli im Hajde tashi ikim të shtepia imë E rrim pa frikë Vishu shpejt ylli im dhe dalim Vish dhe çizme Pooo ja bëri ajo Me një oo të zgjatur Ti ii mbush mëndjen ç’do kujt Jo ma mua Tëi bën tjerët t ëbëjën si thua ti Yyy tha kjo iku koha Prit të vishem ,dhe dalim

Tanushi priti pesë minuta Edhe përpara tijë Erdhi nusja e ardhësheme

Ajo ishte vërtet ketrina ma e bukur në botë Mis pylli do të thoja unë

Ajo hypi mbi krahët e Tanushit I cili pasi ra nga çatia Emori sipër vetës në shpinë Dhe u nis me shpejtësi Rrugës së mbuluar më dëborë

Ketrat tjerë Spo dukeshin në rrugë Natyrisht ishte shum ftohtë dhe rrinin brënda Se të gjithë kishin grumbulluar ushqim dhe ujë për shum kohë Vetëm Tanushi s’kishte asgjë në depo Deri sa doli dhe vodhi ushqimin e dhelpëres mjaullimë Në fakt ai s edinte se po ia vidhte asajë Porë E parë nga veshtrimi i tjerëve ketra Është një veprim prej të forti Ky s’kishte pytur Sepse kishte uri Dhe uria nuk pyt Edimë të gjithë Të detyro të bësh gjëra që s’do i kishe bërë në kushte normale Uuu sa ftohtë Foli më në fund ketrina Do të ngrijë tha ky Ndërsa po ecte me shpejtësi Rrugës së hapur nga po vet ai

Ecim shpejt mos humbim kohë tha Tanushi Sepse do ngrijë së shpjeti Ee shikoj borën që po shkel tha ai Është duke u forcuar Prandaj vrapojmë Ai mori forca E ngriti dhe njëherë ketrushën mbi shpinë ,dhe ja dha vrapit Epara nga të ftohtit Edyta nga frika e dhelpëres Ecila bënte prita Dhe hante ketrat duke I coptuar dhe lënë në rrugë

Do zoti im S’më del para sot tha ky Sepse do më coptojë Sej am më këtë E nuk luftoj dot E në këto kushte Do na haj të dyve Hëhëhë fund i pa lumtur, tragjik Do shkruajnë gazetat për ketrin hajdut Askush si bëri dot keq Veç dhelpëra mjaullimë, ja këputi qafën Ai tundi kokën në shënj aprovimi Edhe provi E ka apo jo akoma kokën aty Spese u trëmb nga fjalët e tijë

E shpejtoi hapin Per të hyrrë sa më shpejt në shtepinë e vet Ee atje të bëjë sigurinë e ambjentit Tanushi kishte fat gjithmonë Eai se braktisi as këtë herë

Ai pa sdisa minutash iku në shtepinë e vet Iu ngjit lisit të madh Hyri nga zgavëra që shërbente si rreng Edhe po aty ,hapi kapakët e hyrjes së vërtetë Pasi ai kishte dy dyer ,dhe dy hyrje të ndrysheme Për të shpëtuar në rast rreziku Ai transportoi ketrinen në hyrje të zgavrës E la në dysheme Dhe pas një kërcimi të vogël Hapi derën sekrete të hyrjes së shtepisë së tijë Edoli para sajë

Ja më në fund Nuse e dashur Kjo është shtepia ime e bukur Apo jo Do e vlerësosh ti Ketrina hapi sytë Si hyrje ishte e bukur Shtepia kishte formë trapezi mbizotronte ngjyra gri Dhe kishte punime druri dhe leshi të kalçifikuar mirë Ënët ishin të shtrënjta Porë të palara Shtëpia ishte rremujë e gjallë Depoja ishte mbushur plot ushqim Lenda dhe arra Ee gjëra tjera Të vjedhura nga ushqimi I dhelpëres mjaullimë

Kishte ushqim plot për tre muaj ,për dy veta Edhe ma shumë përsona

Kështu që dhe prindërve të sajë, po iu desh ushqim Mund ti dërgonte pafund arra dhe tjera gjëra të vjedhura nga ai

Atëherë mirë se erdhe Ee dashur grua tha ky Kjo është shtepia ime Edhe kjo është dhoma e gjumit E ja tregoj krejt orenditë dhe pasijet e tijë Ksihte shumë pasije të bukura Porë normal që ishin të vjedhura Sepse ai s’kishte kurrë aq lek Sa ti blinte gjitha këto gjëra Ketrina hapi sytë Sepse kudo shikonte vepër krimi Kudo kishte dorë i dashuri sajë Në të gjitha vjedhjet e kryra në qytet deri tashi Ai paska marr pjesë

Pupu tha Ajo Mbase kam bërë gabim që u lidha më të Porë ç’të bëj zëmra nuk pyt , Është kaq i bukur dhe top model Sa asnjë femër tjetër s’do i rrezistonte një bukurie të tillë Prandaj bëra mirë që pyeta zëmëren Dhe iu binda instiktit të dashurisë simë të përjetësheme

Dashuria triumfon përherë , kudo, dhe gjithmonë Edhe prindërit e mijë do kuptojnë që me dashurinë dhe zmërën nuk bëhët lojë

Atehërë grua e dashur Kjo është shtepia ime për momnetin Porë të siguroj që ma vonë do këm shum shtepi dhe shum para E shum rezidenca qeveritare Të siguroj që do jëm bashkëshort i mirë dhe besnik Sepse vërtetë të dua Dhe kam rënë në dashuri me ty Dhe siç ishin ata u shtrinë mbi krevatin e tijë ,edhe bën dashuri për shum ë orë bashk Tashi ti je gruja imë tha Tanushi Edhe e puthi në buzë

Si do lajmerojmë prindërit e mij Filloj të shqetësohet Ëmbëla Pas bërjes dashuri me Tanushin – Do shkojmë të shtepia jote sonte yll, tha ky

Do bëj prezantim më prindërit tuaj Sidomos me nënë Dorën Nënën tënde dhe timen në të ardhmën -Hahah qeshi ketrina Nënë Dora do çuditët që si ramë në dashuri në dy Babai do protestoi Porë në fund do bindët Spese jam vajza e vetëm e tijë Edhe nuk do më sulmojë ma shum Veç do më thotë Ti e din bija imë Mua do më kesh gjithmonë pranë Nëse nuk të trajton mirë ai Hajde Dera është e hapur Shtepia jote është këtu Të pret ty Aaa sa mirë tha ketri Tanush Që ke familje të dashur shumë Sepse unë se kam njohur kurrë familjën time Edhe kurr se kam ndjerë dashurinë e tyre mbi vete

Normal gjithë dashuria ime prindërore do bjerë mbi prindërit tuaj tha ai

Ti po më habit tha kjo Ti ke emër shum të keq Porë paskë zëmër kaq të mirë, Edhe qënke shumë i dashur Zoti të ruajtë ty dhe pasardhësit tuajë tha kjo Aminn tha ky Pasardhësit që do bëjm bashkë Poo tha kjo Që sot ja filluam punës qeshi ajo Nuk u kënaqe zonj tha ky ? Jooo shumë rrezistent ishe Dhe më kënaqe Bravo burrë i fortë qeshi ajo E në fund tha Më premto Që do jemi gjithmonë bashkë Kudo dhe në ç’do situatë Si në luftë si në punë?

Po tha Tanushi Kudo bashk Të betohëm sot ,dhe mot Bashkë do jemi Deri në vdekje Ketrina u gëzua dhe e puthi në buzë Dakord pra tha ajo dhe iu qesh fytyra nga gëzimi dhe lumturia që do martohej me

Tanushin Porë tha ajo duhët të nxitojmë të paraqitëmi pra prindërve të mijë Që tju thëm lajmin e gëzuar Edhe të marr bekimin e tyre Sepse po nuk më dhanë ata Nuk bëhet celbrimi dhe dasma jonë Ashtuuuu tha Tanushi I habitur Ndërsa rregulloi leshin e kokës dhe tundi pak bishtin Mirë pra- grua Ashtu do të bëjmë Do shkojmë mënjëherë te shtepia jote Edhe do ua spjegojmë që u martuam Edhe pas bekimit tuaj do celbrohemi në bashki

Bravo tha ajo Kështu po Je burrri i ëndërrave të mija Po vërtetë po me habit më këto qëndrime kaq të matura dhe serioze që po bën Ti je tjetër ketër sot ,Për zotin po Me ke bërë ti të jëm i mirë zonjë I tha ky dhe e puthi në kokë Ajo nuk lëvizi fare Porë miratojë puthjen e bashkëshortit të ardhshëm Tani vërtet Ajo ka rënë në dashuri me Tanushin Pavarsisht që është i keq ,i lig dhe mashtrues Ajo i besoj zëmres E vëndosi për martesë Ketrushja ishte shum e bukur e gjatë sy jeshile ,elegante dhe me shkollë të lartë Tanushi edhe ai Shum i bukur Ngjyrë gri i gjatë ,I fortë shum ,dhe udhëheqës turmash Bile dhe magjistarë Ahaha qeshën ata Sot zoti vëndosi të bëj çudira Të sjell shum ftohtë Edhe të sjell dasëm në shtepinë tonë Taman tha ketrina Punët e zotit askush si di Po po është e vërtetë ,pohoj Tanushi

Tani bëhu gati zonja ime e bukur Ëë se harrova tha Tanushi Unë sillem shumë mirë me gratë Por jam xhelos shumë, Ta dish zonj e bukur S’du të shikojë askushAsnjë keter tjetër Vetëm unë Hahaha qeshi ajo Vetëm ti pra U vëndos sot dhe përjetësi Shpresoj që zoti të na sjellë ditë të mira dhe plot fëmijë Amin tha Tanushi i poshtër dhe hajdut Porë që dashuria e bëri tjetër ketër Zonj tha ky- Bëhu gati të ikim te shtepia jote Ta dish Kam shumë emocion Por s’kam rrugë tjetër

U vëndos Tashi po ikim tha ai Veçse vishu mirë shpirt ,mos u ftoh Sepse është dhe ma ftohtë se kur erdhëm këtu

Aj o veshi pallton e Tanushit, kapuçin e tijë U mbështoll mirë Veshi dhe çizme të gjata bore E u bë gati

Zotëri tha ajo më fund Ja ku jam gati Edhe të nisemi në përralnën tonë ,të jetës sëbukur, dhe plot lumturi të jetës sonë martesore

Uuua ç’farë fjalimi tha Tanushi Bravo dhe e përqafoi

Atëherë gati pra Ai u vesh trash Veshi çizme bore ,pallto leshi Dhe kapuç bore Ku vetëm sytë i la jashtë Dmth u maskua fiks Që dhe po të dilte dhelpëra në rrugë Ajo s’do i njifte fare ata

Je talënt përzotin në maskim I tha ketrina Hajde nuse tha ky ikim se do bëhët natë shpejt dhe rrugët ‘sjanë te sigurta Në çdo moment Mund të fillojë beteja ime me dhelpëren majullime

Moss o zot tha ketrina Ruje zot burrin tim tha ajo më në fund Zoti im do të ruaj ty i dashur, tha ajo Pa merak ,pa merak shtoi ajo Do fitosh betejën më të Mbaje mënd Flm O yll bote I tha ky gjithë gëzim Hajde ikim

Ata të dy u nisën bashkë në pasditën e shkurtit të vitit 2022 Rruga ishte plot borë dhe ngrica Të dy ata ishin bashkuar bashkë Edhe po rëndonin tokën e atij pylli të varfër të hiçkurrkundit Jeta ime kujdes tha ky Do ecësh paps meje Ama në rast sulmi Ti do ikesh mënjëherë S’do rrish me mua dakord -Dakord tha ajo Do ik ,do ngjitëm në lis Po shum bukur tha ky Ama s’do të braktis tha ajo Besnikëria imë për ty nuk do të mbarojë kurr Flm o yll botë tha ky Ndërsa ia kumcoi dy pulla të palltos prej leshi Ajo i kishte harruar hapur Edhe I hynte të ftohtët Hjade ikim vrap tha ky Ata të dy u pajtuan me shpejtësinë Edhe ashtu bënë Rrugën e çau Tanushi Sepse ishte zënë përseri nga rënja e borës Hajde yll th ky Veç mos u lodh të lutëm dhe ia zgjati dorën për ta ndihmuar ,si më thënë po e tërheq të ecë ma lehtë

Pas pak Ata u dukën të shtepia e Ketrinës U ngjitën në tavanin e ndërtesë së vjetër me rrasa guri Porë pas vjetërsisë së paraqitur në planin ballor Fshihej një shtepi shumë e bukur Edhe punuar me dizanj nga arkitekt ketra që kishte sjellur babai i sajë

Jam shumë I emocionua tha ky Edhe unë tha kjo

Porë bësoj do ja kalojm më sukses Po do na ndihmojë zoti tha Tanushi

Hajde lej llafet tha ai, se mbërritëm Pupu çf’arë emocioni ,shtoi ajo

Po shumë veshtirë do ta këm tha ky Porë dombaj një fjalim prekës Saqë ata do qajnë Dhe na martojnë bashkë direkt Shikoje tha ky duke qeshur

Ashtu bej ore Tha ajo duke tundur bishtin dhe kokën e bukur prej ketri

Përpara tyre u shfaq dera e shtepsië, dru arre ose lisi ngjyrë në kafe Edhe llakosur po më të njëtën ngjyrë Dukej bukur si vilë Ose si monument kulture shekullor Jashtë ishte ftohtë ,Nën çati fluturonin zogj të uritur që s’kishin ngrën prej shum kohësh Ëë mëndoi ai Do jënë si unë S’kan grumbulluar ushqim për dimër E tashi ulurijnë Njësoj janë dhe ujqit Edhe ata nuk grumbullojnë ushqim përdimër E ulurijnë kudo pastaj E bëhën shum të rrezikshëm Po të takuan në rrugë të sulmojnë direkt

Po po tha ketrina Por hajde trokit në derë Se mos na përzëjn E të mos udhëtojmë natën Jo-jojo ore tha ky Besoj oratorisë simë Ata do na pëlqejn Dhe ne do martohemi

Amin tha ketrina Amin Ashtu u bëftë Ai ra derës dy herë tak -tak Dhe pa pritur fare Dera u hap Ai që hapi ishte babai i sajë I cili më mirsjellje e i ftoi brënda të dy Porë më shum u habit dhe tha Dora o Dora! Ketrina vjerrë Quhej Dora

Shiko kush na ka ardhur Kush tha ajo nga dhoma tjetër Vajza jonë ore me këtë bandtin Ç’do këtu more ketër Tanush tha ai Do na vjedhësh Të ka marrë peng bijë tha ky ?Duke hapur sytë dhe I hutuar nga pamja e sajë me ketrin me të keq që kishte ky pyll S’ishte ëndërr Porë Me të ishte bija e tijë e vetme.. Embëla

Baba tha kjo Prit mos fol para kohe -Nënë hajde prezantohu me Tanushin Oo Mirdita i tha e ëma Dora Si jeni zotëri Tanushi nuk foli veç u përkul pak si më thënë shumë mirë Çe mirë të solli këtu ne këtë shtëpi , tha ajo më në fund Dora E cila e shikoi me habi dhe më një veshtrim nga koka të këmbët Tanushin I cili u përgjigj ….Do ua spjegoj tha ky, veç keni durim Edhe mos bërtisni Ata burrë dhe grua hapën sytë nga habia Ç’po ndodh këtu tha nënë Dora Dasëm tha Tanushi Si dasëm ore zotri Ne të njofim ty Të kemi parë në telvizoin dhe gazeta kush jeni ju Eju bëni mirë të ikni se do lajmërojmë policinë Jooo tha ky Pritni ,mos u ngutni Dëgjojeni fundin e lumtur të ngjarjes Ata hapën sytë dhe veshët i ngritën lart

Per të dëgjuar ç’farë thotë ky tipi …

Atëherë po tregoj fundin e historisë tha Tanushi Me sarkazëm dhe ironi bashk Të dashurit prindër tanë Unë dhe Ëmbëla Vajza juaj do martohemi sot në zyrat e bashkisë Është diskutim i mbyllur ky Dmth gjyqi ka marrë formën e prerë Paralamenti se diskuton ma Edhe as prokororia Nuk do apelojë Hhaha qeshën ata Ç’farë gjyqi është ky mor bir S’është gjyq tha ky U bë sot Ne u Martuam Edhe jemi burrë dhe grua Dmth bëmë dashuri I bëmë të gjitha Unë ii tregova sakt kush isha dhe kush do bëhem S’ka gënjeshtëra në këtë mes Ne me vullnetin tonë E pavarsisht që kush jam unë Vajza juaj Me tha po Ene do martohemi sot në bashki Nga ju duam bekimin prindëror Sepse unë skam prindër Jam jetim rruge E duke mos pasur një shtepi, një familje Jam bërë kaq i keq dhe mizor Prandaj ju lutëm Shpëtojeni jetën timë dhe vajzës suaj më këtë martesë Është hera e parë që unë kam nënë ,baba ,dhe nuse A s’është gjë e bukur? Edhe unë të kam familjën ti…

Edhe unë të jem si tjerët E fëmijtë e mij të kenë baba ,dhe mama

Emeritoj dhe unë një jetë ndryshe Apo jo zotëri ?Iu drejtua babit të ketrinës Ëmbëla Ai nuk foli veeç dëgjoi më vëmedje fajlimin etijë shumë të bukur Edhe të dhëmbshëm

Dmth Ne sot jemi një Unë se lë këtë vajzë As i vdekur Kuptoni më në fund ngjarjën që ka ndodhur Kjo dhe unë do jemi gjithmonë bashkë

A harrova Unë do blej partinë e kuqe Edhe do kandidoj për kryeminstër E kemi shumë supriza tjera Porë sot duam bekimin tuaj të dashur prindër Jeta jonë sot varet nga buzët tuaj Një po neve na bekon ,na lumturon Na jep jetë Spese më në fund Unë do këm femijtë e mijë dhe familjen timë A ka ma bukur se kjo skenë Jooooooooo tha ky Të gjitha skenat që kam provaur edhe në intervista kanë qënë kot Edhe të zbarazëta Sot dua vetëm një po E ne dy të vrapojmë të zëmë orën hapur të zyrave të bashkisë Edhe fund i lumutur i serialit Dmth dasmë ishalla shtoi ky ,ndërsa U përkul pak, dhe tundi bishtin ngjyrë gri

Shiko tha babai Duke e shikuar në sy Tanushin Ne e shikojmë që vajza jonë të do Ëmëbëla tundi kokën në shënj pohimi E shikoj tha nënë Dora Ajo të do Edhe ka rënë dashuri me ty Jeta është e saja

Rreziqet duke qënë me ty janë të shumta Vdekja dhe jeta janë kudo me ju Pavarsisht kësaj ajo të njeh, dhe të din E mbase ka vëndosur të dojë Dhe të hyjë në histori si bashkëshorteja jote E Ketrit ma të rrezikshëm të pyllit Ëë mama tha ky Ajo më njef Pa merak Ç’do gjë ja kam thën dhe ajo i di Ekemi përfunduar Me koncesus muhabetin Ajo më ka kuptuar mua dhe gjitha historitë e mia E pra , do jemi bashkë Tashi ju do jeni familja ime Edhe unë do marr masa për ju tju mbrojtur Edhe t’ju bëj të lumtur E në fund ai nxori kokën aty ku donte Dmth përgjigja juaj e fundit cila është tha ky Spese të nderuar nuk pret koha e mbylljes së zyrave bashkiake Përgjia jonë është po Të trashëgoheni e jetë të lumtur Thanë ata Të dy prindërit e gjorë E në fund përqafuan çitin e ri

Porë mbaj mënd tha babai Nëse keq trajto ,dhe sillesh keq më të Unë kam më të vra pa paralajmërim Ashtu të jetë tha ky Por shpejt na jepni bekimin tuaj Ata bën lutjet Edhe në fund ndezën qiri Edhe me ujë të pastër kroi ,bënë bekimin E ua hodhën mbi kokë të dyve Bekuar qofshi tha babai Ju, dhe trashëgimtarët tuaj Amin tha nëna Ata pastaj shkuan me shpetësi në bashki U martuan dhe …bënë celibrim në bashkinë e pyllit………

. AKTI DYTË

SKENA PARË

Tanushi shfaqet përsëri të foleja e vet. Të cilën e ka rindërtuar pas martese. Ka bërë dritaret, Ka blerë qilimat e reja dhe kondicionerin. Ka bërë ç’do gjë me kujdes. Edhe pas martesës së fshehtë, Ai vazhdoi vjedhjet dhe bastisjet. Ai i mposhti të gjithë rivalët në politikë. Bëri shumë para. Bleu partinë e kuqe. Ngriti grupet për vjedhjen e votave. Të tjerë kriminelë blenë votat kudo Ata Bënë një punë të madhe dhe shantazhuan këdo në qëndrat e votimit. Ei fituan ato Taman si parti komuniste.Ai ngriti repartet e kuqe, të ndërhyrjes qytetare. Të gjithë të veshur me të kuqe Kaluan në kryeqytet, dhe bastisën gardën e republikës. Sulmuan kryeministrinë Edhe në fund , u tërhoqën ,duke lënë të vrarë dhe të plagosur. Por ia arritën qëllimit. Sepse demostruesit I vrau vet ky, për tu dukur që kryeministri ishte vrasës Etë dilte në opinionin e jashtëm dhe të brendëshem si vrasës. Politika e sigurimit Ishte e atillë Që asnjë mendje djallëzore nuk bie në të. Sapo të bëheshin votimet, ai do të bëhej kryeministër. Kjo është e sigurtë. Veç një gjë e pengon: Ajo është dhelpra Me pikëpamje të djathta, Sepse ka qenë e persekutuar politikisht. Por ajo dhelpra është një kriminele dhe nuk do ta falë kurrë partinë e kuqe të Tanushit Ngjarjet vazhduan Edhe. Pasi u martua, Tanushi bleu elektoratin e majtë dhe u bë më i fuqishmi i pyllit. Ndërsa puna po i shkonte mirë drejt pushtetit dhe pasurisë, Ai u desh të përballët me dhelprën, në një duel jetë a vdekje,E ai ,pasi largoi familjën nga pylli ,Dhe mori masa të rrepta, që atyre mos t’u ndodhë asgjë. Filloi duelin Dmth më preagditje shkencore Me të gjitha fazat e tijë

SKENA E PARË

Një sallë e madhe mbledhjesh, Një tavolinë rrethore në mes. Drita elektrike të varura lart, dritaret e mëdha në anën e djathtë. Ato kanë stilin gotik, Ejanë rreth tre metra të larta dhe dy metra të gjera. Ato kanë xhama dopio ,dhe korniza druri që i japin bukuri përrallore sallës gjigande. Salla është e shtruar me mermer dhe është e ajrosur me kondicioner, duke plotësuar të gjitha kushtet moderne të partisë së tyre.

“Të nderuar pjesëmarrës, Unë sot deklaroj mbledhjen e hapur,” u dëgjua zëri i spikerës, dmth zëdhënëses së partisë.

“Siç e dini, shoku Tanush, kryetari ynë, i cili sapo erdhi nga takimet në rrethe, Solli lajmin e shumëpritur. Partia jonë është fituese dhe po fiton në ç’do cep të pyllit. Sondazhet na nxjerrin neve të parët kudo.” Salla durtrokiti dhe të gjithë u ngritën nga karriget ,dhe rrafën shuplakë.

Rroftë! Shoku Tanush U dëgjuan zërat ngado. Me shokun Tanush në krye, do jemi fitimtarë ,kudo ,dhe kurdoherë. Salla duartrokiti rreth pesë minuta, Edhe ai vetëm sapo i përshendeste me dorë. Si dikur, udhëheqësi jonë i lavdishëm, thanë këtrat tjera. ‘Zoti jonë e ndihmoi dhe ia arriti kësaj dite’, thanë shokët e byrosë, të cilët ishin më të zjarrtë në duartrokje. Partia Tanush, zëmrat me zjarr na i mbush. Kështu ishte poezia e korit të lavdishëm të partisë së kuqe të pyllit.

Shoku Tanush do ta marrë fjalën Foli spikërja spikerja kryesore nga mikrofoni. ‘Shokë, qetësi’, tha ajo. ‘Fjalën e ka udhëheqësi jonë, vetëm fitimtar Shoku Tanush’. Ai u ngrit në këmbë përseri, përshëndeti me duar dhe trup gjithë pjesëmarrësit. Ukthyen nga kamerat e televizioneve që po jepnin direkt mbledhjen e partisë, që pritej të ishte fituese. Sepse Tanushi e kishte blerë elektoratin,E fitorja ishte e sigurtë Porë. Ai ishte dhe orator i madh Dhe si gjithë të majtët, bënte premtime false. ‘Jo, do kemi mjekësi falas, ujë, drita. Do kemi miliona vënde pune… etj.’, Mashtruesi profesionist, ose lideri majtist Tanushi e mori fjalën.

‘Shokë dhe shoqe’, tha ai pasi u qetësua situata në sallë nga duartrokja e pjesëmarrësve. ‘Shokë, tha ky, Jemi mbledhur sot për të vendosur piketat , për të marrë pushtetin nga djathtisti ,që ka shtypur popullin dhe na ka bërë vetëm të keqija ne majtistëve. Sot themi me vetëdije ,se jemi afër marrjes së pushtetit. Prandaj, shokë, jeni të kujdesshëm në mitingjet mbyllëse, Të motivoni elektoratin të vijnë në zgjedhje, të votojnë majtistët të gjithë , Edhe mos të na humbet asnjë votë. Prandaj do themelojmë disa grupe me struktura të posaçme për mbrojtjen e votës dhe… Dmth për marrjen e saj. E kuptoni vetë ju’, tha ai. ‘Asnjë votë s’duhet të na shkojë kot. Vota jonë e humbur është festë dhe pushtet për armikun. Ne do tua marrim pasurinë e të djathtëve, Do ua sekuestrojmë me ligje dhe metoda që ne i dimë shumë mirë. , Sepse jemi trashëgimtarë të partisë së punës. Fatmirësisht, kemi dhe ish-sigurimin me vete. Ata janë shëndërruar në shikas të mirë ,dhe na shërbejnë neve me përulësi. Prandaj s’duhet t’i humbim as ata. Se vota janë për ne ,Vota të sigurta Salla duartrokiti. Parti Tanush. Fitorja u përmbush. Urraaa!’

Ky vetëm ua bënte me dorë ,dhe nuk fliste më shumë. Pasi u qetësua salla, Ai vazhdoi: ‘Shokë, përveç djathtistëve, Ne kemi edhe një problem të madh. Është një dhelpër e djathtë, një fashiste dhe kriminele Do të më vrasë mua dhe të zhdukë partinë tonë Ajo është mbështetësja kryesore E të djathtëve Prandaj duhët të marrim masa Që ajo të vdesë në duel me mua, para zgjedhejve

Unë si tërmbëm asajë për asgjë E Do i kërkoj duel, për dy arësye

E para ajo ka shkaktuar shumë vdekeje dhe dëme në këtë pyll Sa nuk llogartitën më numra

Edyta nderi im ,dhe trimëria ime E fiziku im Nuk do lejojë që ajo të ndeshët me askënd tjetër veç me mua Në një duel të atillë Si ta dojë ajo Dhe me ç’farë arme të doje ajo Unë jam gati Kjo përgjigje është e formës së prerë Edhe nuk toleroj,asnjë pytje ma, për këtë çeshtje

Ajo ka vrarë shumë vllezër e mortra majtiste E sot ose nesër dërgojini fjalë Kur të dojë ajo Le të më dalë mua në duel E jo të shkatojë vdekje kudo Duke iu dalë në pritë, me pabesi Etë vrasë shum ketra tonët

Prandaj Është koha për hakmarrje Të gjithë shokët duhet ti largojnë familjet nga qyteti Ashtu siç bëra Unë Sepse në rast se unë humbi Ajo do bëj masakër E gjakderdhja do jetë e madhe Por partia jonë nuk do shuhët Edhe nëse ajo do të bëjë masakër. E gjakderdhja do jetë e madhe Ne nuk do shuhemi. Por partia jonë dhe unë do marrim masa që ajo të humbasë, dhe të vdesë. Aty në duel, Siç iu shkon për shtati gjithë armiqëve të proletarjatit dhe komunistëve botërorë. Unë kam pregaditur fondet për familjet tuaja dhe vendet e strehimit. Edhe sot në mbrëmje do bëhet evakuimi Se nuk mund të jemi të pakujdesshëm. As të nënvlerësojmë dhelprën. Si udhëheqës, unë marr masa për çdo gjë. E fitorja do vijë. S’ka ku shkon ajo. Atë dhelpër Do ta shtrij në tokë me këtë pistoletë. Do gjuaj pa meshirë. Edhe një gjë Edhe po humba Asaj s’do i kërkoj mëshirë. Le të më vrasë, por të fitojë populli i kuq dhe kauza jonë majtiste. Por ju siguroj që ai që do që mbetet në këmbë në fund të duelit jam unë. Mos keni asnjë hezitim ,që do fitoj. Dhe emri im do shkruhet në zemrat tuaja, në shtëpitë tuaj Edhe në muret e lagjeve tuaja, Por edhe në faqet e maleve tona. Duartrokitjet ja ndërprejnë fjalën atij. Parulla, Parti, dhe nderë. Tanushi do jetosh përherë. U dëgjua parulla që mbushi sallën plot duartrokitje. Dhe zhurma e duartrokitjeve dëgjohet deri në fund të qytetit të pyllit të humbur. Tanushi e ndërpreu duartrokitjen dhe tha: “Shokë, në duhët të ngrejmë grupet e vëzhgimit në çdo qytet. Survejimi i asaj është shumë i domosdoshëm. Ta dimë kur rrin, ku fle, dhe ku ushqehet. Të dimë kush e mban me para Edhe kush janë armët që ajo përdor më mirë në duele. A përdor thika, pistoleta, apo me çfarë gjuan ajo? Dua të di bazat e furnizimit të saj Edhe emrat, kush voton djathtas. Dua të di kush i preferon ato, dhe me cilin shtet të tjerë janë të lidhur. Dhe sa sponsorizim marrin ata nga jashtë pyllit? Dua të di dhelpëra do bëhet presidente nëse fiton zgjedhjet apo jo? Dua të di sa përqind e popullit e voton atë, Ku shetit, dhe në çfarë ore del nga shtëpia, Ku pin kafe, dhe ku han drekë dhe darkë. Dua ta vëzhgoni, ta filmoni ‘çdo veprim.” Filmimet i dua ç’do ditë. Në mënyrë që të di si ta rrëzoj në tokë, Duke ia mësuar të metat dhe pikat e dobëta dhe të forta të sajë. Unë fitoj Sepse Ajo është e fortë dhe armike e përbetuar e kauzës sonë. Delpra të ndërgjegjshme nuk ka miq. Është jo vetëm dinake, por edhe nacionaliste. Edhe të parët, e sajë kanë qenë me “Ballin Kombëtar”.

Pra, jo vetëm që ajo është kriminele ,dhe ka vrarë gjithë këlyshët e kuq në disa zona të pyllit, Ajo është rrezik i madh për t’ë ardhur në pushtet. Edhe po të vijë, na shfarosë krejtësisht. Pronat, shtëpitë, arat dhe ndërtesat ku ne jemi shumicë.

Kurrë U dëgjua zëri i këlyshëve të tjerë të kuq. Kurrë s’do të ndodhë. Parti- unitet Me Tanushin në pushtet U dëgjua thirrja e krejt sallës dhe llozhave lartë ,në vendin ku po mbahet mbledhja. Tanushi u drejtua sepse ishte kërrusur nga mikrofoni, E drejtoi trupin lart Mori mikrofonin në dorë Ee pastaj nxori nga xhepi një shami të kuqe ,dhe fshiu djersën. Koha jashtë ishte e ftohtë. Bora ende nuk kishte ikur, Porë së shpejti ajo do të shkrijnë. Sepse nga jugu dhe perëndimi është skuqur qielli. Pas kësaj, Edhe zogjët që kaë ardhur Ee dinë se do të vijnë erërat e ngrohta që do shkrinë borën. Duartrokitja vazhdoi gjatë. Ky piu një gotë ujë për të ruajtur zërin ,dhe më pas mori qëndrim përsëri për të marrë fjalën. Porë nga salla erdhi një lajm që ai duhet ta merrte vesh patjetër. Ai la mikrofonin dhe mori drejtim anash. Futi duar në xhepa dhe bëri disa hapa deri të vëndi i informatorit. Tanushi ishte shumë i kënaqur me lajmet, sidomos me spiunimet. Sepse ai e vlerësonte shumë informacionin, Ai e dinte që me informacione , do të fitonte gjitha betejat në luftën për pushtet.

Ai i di të gjitha vjedhjet dhe manipulimet e votave Është mjeshtër si i thonë E për të arritur këto Brenda partisë. Ai kishte bërë namin Duke futur informatorë dhe sigurimsa kudo. Edhe Në gjitha lagjet dhe pallatet ,e shëpiat, kudo ishin përqendruar këlyshët e kuq Kishtë bërë riorganizime… E kuqja i ndez shpirtin të varfërve dhe p ashkolluarve, thoshte përditë Tanushi. Të varfërit dhe të pabesët na duan neve, sepse kujtojnë se ne i përfaqësojmë ato. Edhe nuk ngrihen kundër nesh, Sikur ne pa bukë ti lëmë ,pa ujë dhe pa rroga. Asnjë banor i kuq nuk ngrihet në revoltë.

Prandaj unë do të udhëheq gjatë. Sepse ky popull kështu e mëriton. Këta se duan mirqënjën, kulturën dhe botën perëndimore. Këta duan vetëm ideologji. Edhe unë për këtë jam njësh, tha Tanushi me vete.

Ai iu afrua informatorit këtu. Uli kokën dhe mori vesh, çfarë ka ndodhur. Pas një pauze, ai vetëm pupuliti sytë dhe nuk foli. Vetëm dëgjoi informacionin. Pa thënë asnjë fjalë tjetër, Ai ktheu rrugën dhe shkoi në foltore.

“Shokë”, tha ai. “Sapo mora vesh që dhelpra ka mbërritur në periferi të qytetit tonë. Ajo së bashku me tanket dhe ushtrinë e vet Po mblidhet në periferi ,për të bërë gati sulmin ndaj qytetit tonë dhe kryeqytetit të pyllit…”

“Siç thashë, s’duhet të kemi frikë dhe panik. Frikë duhet të kenë ata të djathtët. Këta që urrejnë neve dhe ngjyrën e kuqe. Këta blutë s’do të vijnë në pushtet, aq më tepër që ata janë bashkuar me armikun tonë të përbashkët, dhelpërën mjaullimë. Ajo i ka larë duart dhe dhëmbët me gjakun e popullit të pafajshëm. Ajo duhet të vdesë në fushë betejë, Aty duhetq ë të gjithë t’ia shohin fundin ,si ngordh një tradhtare dhe gjakpirëse si ajo.”

“Uuuuuuuuurrrrrooooo”, shpërtheu salla ekzaltuar. Ata përplasnin duar në tavolina dhe karrige, këmbet ipëprlasnin mbi pllaka. Që të formohej një muzikë si ritëm spanjoll, Diçka mes vallës së bukur, spanjolle Dhe motive popullore. Të pyllit tonë

“Çak-cak dhe ça-ça, ça.” Ishte ritmi i formuar nga këtrat e kuq në foltorën e kongresit të partisë së tyre të kuqe. Ata ishin gati të gjithë të vdisnin për kauzën dhe për ketrin Tanush. I cili sapo e mori partinë nga humbja e ish-kryetarit të mëparshëm Edhe do ta sjellë në pushtet atë. Shokë komunistë të kuq të pyllit. . Ne sot duhet të… Rizgjedhim kryetarin e ri Gjë që është një moment i shumëpritur për vazhdimësinë e partisë sonë dhe betejave të reja tha Tanushi Ai ishte i sigurtë për fitoren e tij Prandaj ,dhe kishte planifikuar ç’do gjë me kujdes. Prandaj, ai tha me zë të qartë:

“Të nderuar Unë , dua të zgjidhem nga vota juaj e lirë, transparente dhe para kamerave televizive. Shokë, Dua t’ju shohin të gjithë proletarët e botës që vuajnë nën shtypjen imperialiste Amerikane dhe borgjezise së pyllit.Si votojmë ne Të tregojmë se jemi të bashkuar, dhe jemi një popull demokratik. Vota juaj është shumë transparente Edhe këtu sot do të fitojë më i miri.”

Pastaj, Tanushi i ftoi ata që donin të ishin kandidatë për kryetar të dalin dhe të shpallin programin e tyre para komisionit zgjedhor. Emrat e tyre do të futeshin në fletët e votimit përballë tijë.

“Sepse, të nderuar,” tha Tanushi, “jemi në demokraci Dhe vota juaj ka më shumë rëndësi se posti S’ka rëndesi, kush do të zgjidhet Rëndesi keni ju, dhe populIi jonë. Uurro!” shpërtheu salla. “Tanushi, Partia Tanushi je hero, i gjithë populli të do!” Tanushi vetëm u përkul, e qeshi pak Edhe ishte shumë i entuziazmuar. Fitorja ishte shumë e sigurt Dhe ai do të bëhej legalisht kryetar i pyllit, pra i partisë majtiste të kuqe, “Pylli i kuq”.

“Atëherë, të nderuar,” tha ai, “Ju ftoj të mbani fjalim dhe programin tuaj . Kushdo që do të vë kandidaturën kundër meje, Ky është një proçes i hapur dhe demokratik. Secili mund të kandidojë. Ne nuk jemi si pylli blu Që ka vendosur armikun tonë kryetar. Një dhelpër ,që vetëm dëshiron të vrasë ç’do këtër të kuq. Ajo do të marrë fund, në duel me mua. Ajo do të vdesë nga thika ose plumbi im.”

“Qef kam ta mbys me dhëmbë,” shtoi Tanushi ,dhe nxori dhëmbët e parë. Salla fillimisht u përkul dhe pastaj filluan duartrokitjet. “Tanushi je hero! Tanushi je hero!” Edhe përplasënin këmbët në dysheme.

“Atëherë, mikrofoni për ju! Cili do të jetë sfidanti im? Hajde shpejt! Skemi shumë kohë. Duhet ta mbyllim votimin shpejt, sepse vjen dhelpëra me ushtrinë e sajë…”

Edhe na vret për dy minuta. Se jemi të zënë në kurth këtu. S’kemi hapësirë mbrojtëse dhe manovrimi Ai u largua nga mikrofoni dhe u ul në rreshtin e parë të karrigëve. E fshiu përsëri djersën Dhe po bëhej gati të shikonte kush është kundërshtari i tij në parti ,që do t’i marrë pushtetin. Në sallë ra heshtje. Secili shikonte njëri-tjetrin dhe hapnin sytë ,se kush do jetë kundër-kandidati. Askush nuk guxonte të merrte hapa të tillë. Ishte shumë e vështirë ta mundje Tanushin me votuesit e vet, dhe me listat e veta, dhe me komisionerët e vet. Prandaj vendosja e kandidaturës nga kundërshtarët ishte thjesht një gomarllek. Edhe humbje kohë. Ç’do gjë ai kishte organizuar dhe planifikuar me detaje nga komisioni zgjedhor deri tek transporti i kutive etj. Me leje foli një tjetër nga vendi. E gjithë salla ktheu kryet nga ai. Po i tha Tanushi: “Do kandidosh shok?” E pyeti ky. Edhe e ngriti kokën ta shikonte mirë ,kush është ky. “Jo,” tha ky nga mesi i sallës.

“Dua fjalën në foltore. E mirë, mirë shumë,” tha Tanushi. “Shko E më shënj ua bëri të vetëve, që ta lejojeni. S’na prish punë fare , të flasë Të thotë se çfarë ka S’ka ç’farë të na bëjë. Kështu ishte parulla në heshtje” E Tanushit me të vetët Ai u ngrit, iu afrua mikrofonit dhe tha:

“Të nderuar shokë, këta dhe shoqe. Unë dola këtu për dy arsye. Arsye e parë: Skemi pse vendosim kandidaturë tjetër kundër Tanushit. Sepse dashuria e popullit dhe votuesve për të është në kulmin e sajë. Së dyti, ai duket që do përleshet me dhelpëren dhe do fitojë. E ne s’kemi pse rrezikojmë me votë kundër ,heroin tonë, I cili dhe mund të vdesë duke luftuar. Si dihet, se si ndodh Se një duel është. E në duele, nuk fiton gjithmonë më i miri ,dhe më i forti. Shumë herë fati ndihmon të fortin . Edhe shumë herë tjera ,fati ndihmon hileqarin. E dihet pra, dhelprat, Ato kanë në gjak dredhinë,dhe pabesinë. Urrooo! shpërtheu salla. Tanushi do fitojë! Tanushi do fitojë! Yyyy! Vërsshellima dhe duartrokitje. Pra, si të them unë shokë, mendoj që të hapet votimi me një anëtar, një votë. E secili të futet të-“qëndër votimi të fshehtë Eashtu u bë në mënyrë të shpjetë

Kutia e fshehtë u vendos në qendër të sallës Edhe u bë gati për të filluar votimi. Tanushi propozoi që të fillojë votimi ,vetëm me kandidaturën e tij. Zëri i sallës u ngrit Edhe u dëgjua një kërkesë e fortë për të filluar votimin. Tanushi u ngrit në ballë të sallës Edhe i drejtua atyre me fjalën “Shokë,Duhet të fillojmë sa më shpejt ” tha Tanushi, “Duhet ti japim shpejt votat partisë sonë shokë Që ajo nesër të sakrifikojë për popullin Në duele të rrepta dhe të përgjakeshëmë ,me armiqtë Pra, kërkoj që komisioni zgjedhor të zjejë vendet ,dhe të bëhen gati kutitë e votimit. Dua të nis votimin ,për të marrë mandatin nga ju në mënyrë demokratike. Pastaj, shikoni ç’do gjë do t’i bëj dhelpres, kryetarës së ketrave blu. Pra.. Gjithçka varet nga shpejtësia juaj ,dhe organizimi juaj perfekt dhe demokratik që do bëni.” Më jepni shpjet votat Që unë të ju përfaqësoj kudo pastaj

Komisioni u ngrit për të zënë vendet Edhe fillojë votimi. Ç’do përson merrte fletën e votimit bashkë me kartën e identitetit ose pasaportën dhe tërhiqej në radhë për të votuar. Secili shënonte votimin e tij të fshehtë në fletë Edhe pastaj hedhte votën në kuti. Proçesi ishte krejtësisht i thjeshtë.

“Komisioner, më jepni mua fletën e parë,” tha ai. Ai nxori pasaportën e tij dhe priti. Por, menjëherë sapo e shikoi fletvotomin , U ndal, sepse brenda hynë televizionet e pyllit.

“Në fillim, rojet e tyre, nuk lejuan asnjërin!” Por direkt sapo i pa Tanushi , Dha urdhër. “Zgjedhja ime krytar do jetë e para kamerave. Të mësojmë imperialistët dhe vrasësit e popullit tonë ,si bëhet votimi.”demokratik

Televizionet u lejuan Edhe salla u mbush me duartrokitje dhe entuziazëm. Parti- Tanush -shpërthyen thirrjet Salla u mbush me krenari .,Edhe hapësira ajrore e sallës së pallatit të kongreseve gumëzhinte nga zëri të ketrave të kuq. Tanushi vetëm përshëndeti me dorë dhe nuk fliste. Televizionet ia afruan kamerat dhe mikrofonat. Ai u nis me hap të ngadaltë ,si një hero ,dhe udhëheqës ,për të hyrë në dhomën e fshehtë të votimeve. Ai shënoi votën për vetën ,dhe u ngrit në drejtëqëndrim . Më pas mori fletën, pasi e palosi përreth dy herë , Ee hodhi në kutinë e votimit.

Pasi u kthye nga kamërat , tha: ‘Të rrojë populli kuq i ketrave tonë të pyllit! Ne do fitojmë! Jemi këtu për t’i thënë dhelpëres së cila ka zbarkuar në periferi të pyllit, me ushtri dhe tanke, që nuk na tremb. Prit sa të dalë rezultati i këtij procesi votimi. Dhe nëse marr votën për kyrtar, Të pret dueli me mua dhe me ushtrinë time të ketrave ,Të vendosur për liri.’

Dhe skërmiti dhëmbët E dy të parët i nxori jashtë komplet si kërcënim, Edhe për të treguar urretjën që ai ka për kapitalizmin, të cilin e përfaqësonte dhelpëra majullime. Në sallë shpërtheu përsëri kënga dhe duartrokitja për heroin e tyre, Tanush. Ai vetëm sa buzëqeshi dhe tha: ‘Të nderuar këtra, duhet të mbarojmë shpejt votimin ,sepse koha nuk pret. Ai djalli ,do jetë këtu duke na parë dhe informuar se ç’farë po bëjmë ne.’

‘Lus dhe komisionin të shtojnë numrin e vëndvotimeve dhe numruesëve. Sepse mund të kemi luftë në ç’do moment. Prandaj, më mirëkuptoni të nderuar gazetarë,’ Tha ai dhe iu drejtua atyre me gjithë mirësjellje. ‘Ju vazhdoni të transmetoni direkt ç’do gjë. Asnjë problem për mua. Vota është e shenjtë. Dhe me këtë votë ,unë do bëj luftëra, dhe do fitoj mbi gjithë armiqtë e kombit tonë të pyllit. Prandaj, votoni! Fusni plumba armikut tuaj, nëpërmjet votës suaj të lirë ,dhe demokratike. Tregoni si votoni në partinë tonë. Televizionet dhe gjitha radiot, le të transmetojnë direkt. Shpejtoni, vëllezër dhe motra të ketra! Votoni, sepse aty vendoset e ardhmja kundër të shkuarës dhe sundimit të djathtë, blu të pyllit.

Këtu do rikthejmë komunizmin, siç ka qenë për pesëdhjetë vjet. Ky vend është vend komunist. S’do ndërrojë kurrë brez pas brezi. Kuq do jetë përherë . Hapat e baballarëve, tha ai, do i vazhdojnë ketrat e rinj. Heronjtë e rinj të pyllit tonë të kuq! Lavdi veteranëve dhe ish-komunistëve që ranë për këtë tokë, kundër pushtuesëve kapitalist. Vëndi na takon neve Pylli është i joni

Zot do të jemi ne në pyllin tonë Gjithë jetënë tonë Do e kalojmë duke luftuar për liri dhe demokraci . Gjithë fjalët e tij u shpërndanë në eter për të gjitha televizionet nderkombëtare dhe vendase. Ai ishte i sigurtë që do fitonte ,jo vetëm votat e partisë së tij, porë edhe në zgjedhjet kombëtare. Prandaj, dhelpra duhej ta vriste sa më shpejt këtë lepur, ish-hajdutin dhe tradhtarin e madh . Të shndërruar në yll televiziv dhe rroku, Ai po mashtronte të gjithë popullin e kuq. Por edhe ndërkombëtarët Po i mashtronte këdo që i dilte përpara E po i hidhte hi të sytë. Spese ai me sjelljet e tijë po luante e manipulonte me ç’do gjë ,për të fituar. Edhe pse ai nuk kishte ndërruar, as vesin , as zanatin, Porë po bënte komedi për tu zgjedhur në krye të partisë majtiste “Këtrat e Kuq”.

S’vonoi shumë dhe komisioni qendror u tërhoq për të numëruar votat. Ju lutëm, Sillni kamërat tha Tanushi. Dua që ç’do votë të dalë para kamerave Edhe ta shohin të gjithë për ‘çfarë është votuar.

Gazetarëve iu vinte habi me të. Si ka mundësi që të jetë kaq demokrat ky ketër? Ky do të jetë ardhmja e vendit. Për pesë mandate, Po –po thanë të gjithë. Ky do e shndërrojë pyllin tonë në lule, buzë pyjeve të tjera të Evropës. Ky është çelësi i fitoreve tona. Gjithë gazetarët u entuziasmuan dhe u kënaqën për kryeministrin e ri ,që do fitonte bindshëm,në çdo përballje elektorale me dhelprën e djathtë dhe mjaullimën e saj vdekjeprurëse.

Koha iku dhe kryetari i komisionit zgjedhor i pyllit njfotoi fituesin. Televizionet dhe krejt populli mbajtën sytë tek ky kongres zgjedhor. Kurë këtëri kryetar I komisionit mori fjalën. Pasi drejtoi syzet, i fshiu ato dhe në një tonë metalik të zërit tha: “Ju lutem, qetësi, zotërinj,” tha ai. “Pushoni, uleni zërin në mënyrë që të lexoj rezultatet. Nëse doni të dini përfundimin, Atëherë pushoni,” Tha ky prerë, Duke ulur letrën mbi tavolinë Edhe mbajti me dorë mikrofonin e sallës. Heshtja ra ngadalë. Edhe ai u drejtua të fleta, Ee cila ishte mbi tavolinë. Kamerat u fokusuan në afërsi dhe filmuan atë Pasi bëri…ato lëvizje Ai tha Shokë dhe shoqe të nderuar, Ky votim demokratik dhe transparent ,ka rezultuar si më poshtë vijon. Televizionet e dhanë direkt votimin, sepse kurioziteti ishte shumë i madh. Dhe këtu do të dihet Kush do jetë kryeministri i ardhshëm i vendit tonë, i pyllit. Në cilën rrugë? Atë perëndimorën e djathtë apo komunizëm i maskuar si demokraci, që premtoi ky Tanush?

Shokë, tha komisioneri, Ketëri që fitoi me rezultatin njëqind përqind. Pra fitorën E ka marrë shokuuuuuuu Tanush! Fitore, thanë krejt salla ,dhe krejt ketrat e pyllit. Një epokë e re do të fillojë, thanë ata. Natyrisht, nëse ky fiton duelin e ushtrive me dhelprën. Nënkuptuan më vete Në skenë doli Tanushi i cili dukej shumë ilumtur Edhe sytë e tijë kishin veshur perdën e lumturisë Ai pasi rrotulloj sytë nga gjithë salla Heshti pak dhe tha

Shokë, tha Tanushi, po i bie shkurt. Sotë para të gjithëve Shpall duelin me armë me dhelprën famëkeqe. Dhe iu drejtua kamerave. Jam i gëzuar që fitova, dhe jam borxhli votuesëve të mi. Ju jeni heronjtë e vërtetë. Faleminderit, shokë dhe shoqe, që më votuat. Nuk do ju zhgënjej. Porë pregadituni për luftë, Siç e kam thënë në programin elektoral. Kemi një sfidë të madhe. E kjo sfidë duhet bërë publike këtu, dhe iu drejtua kamerës përballë.

Dhelpër e poshtër, Ti e mësove, se unë jam tashmë kryetari i pyllit. Ti s’do jesh më asgjë. Epoka jote mbaroi. Edhe po të më shikosh, Hajde, .,ke dy ditë kohë. E poshtër, vrasëse, etj., Të vish ,të dorëzohesh para nesh, dhe ne të dënojmë me burg. E nuk të vrasim. Përndryshe, kërkoj duel. Ne të dy, dhe jo ushtritë tona. Le të ndalim vëllavrasjen dhe gjakderdhjën. E mbyllim ne të dy. Ti si pise edhe e pabesë që je Me mua përleshu Edhe jam unë, këtri i vetëm,në botë që të sfidoj në pushkë dhe thika, si të duash. Për të mirën e popullit tim Edhe përleshje fizike Jam gati të ndeshëm me ty. Ai skërmiti dhëmbët ,dhe u tjetërsua, nga heroi dhe me kulturë ,në një bishë që kërkonte duel. Pra, tha ai ,pasi nxori dhëmbët dhe…Foli duke iu drejtuar populit

Këta të pafajshëm Duhët të jetojnë të lirë Në mfjat të kemi duruar ty dhe barbarizmat tuaja Prandaj kërkojmë shpagim E pra armike Ora filloi tik-taket. Tik-tak, ja bëri ky më zë! Hjade, nesër të pres këtu në sheshin qëndror të mbretit, n,ë qëndër të qytetit. Eta, fillojmë betejën për jetë ose vdekje. Fitoftë më i miri, edhe ma i dredharaku. Apo jo? Shtoi ai

Se harrova, përdori gjitha pabesitë dhe lojërat tua. Jam dakord. Të mbetët në këmbë më i miri ,dhe me i dredharaku. Jemi të hapur, nuk jemi të ndershëm. Duel, jetë ose vdekje me ty. Hajt, lamtumirë pra, dhe shifemi në botën tjetër. Dhe mbylli fjalimin ky Tanushi. Ishte mbushur me gëzim pëër fitorën Porë më helm për kundërshtarën e vet ideologjike Ai pa nga turma Ua bëri me dorë, dhe me grusht Ee mori rrugën të ulej në sallë

Vendi shpërtheu në duartrokitje Edhe gazetarët. E që panë skenën qajtën. Ç’farë heroi, thanë ata. Çfarë trimi! Po vendos jetën e vet në rrezik për popullin. Ky do jetë i pari jonë, Tanush, heroi. Tanush, heroi, shqërtheu turma. Pylli, ty të do. Rrugët u mbushën me ketëra, duke demostruar forcë dhe përkrahje për trimin, Tanush.

Që nesër, në orën nëntë paraditeTha ai , Do bëj duelin e pabarabartë me kulshedrën dhelpër, Ee cila deri tani kishte qenë e mbinatyrshme. Edhe ujqit i kishte mundur në dule Të, gjithë dhe këdo ajo i kishte mundur.

“Ajo s’është dhelpër”, dosido i tha Tanushi shtabit të vet të luftës.

Hapni informatorët, Merrni vesh gjithëçka rreth vëndit të duelit që ajo po pregadit Bëni ç’do rrëng . Përdorni ç’do sakririficë, e pabesi, për të fituar neve. Përdorni të gjitha dredhitë kundër saj.

S’ka asgjë të ndershme në botë, jo më dueli me dhelprën, tha Tanushi.

Të gjithë jemi mëkatarë. Prandaj, shkoni, merrni ekipin e snajperëve, Me snajperë që kanë bomba gjysmë-nukleare në majën e fishekëve të tyre. Njëzet copa i dua, tha.ai Të vëndosen në gjitha pozicionet, të jenë gati. Po ashtu, flakëhedhësit dhe armët me rreze infra të kuqe. Ta godasin direkt sa të dalë në skenë. Mos ta rrëzojnë në tokë, por të më lënë mua ta godas ,dhe ta vras para të gjithëve. Dua dhe një shpatë, Se do t’ia ja heq kokën para të gjithëve. Sillni gjithë puntorët e kanalizimeve të ujrave të zeza dhe të bardha të qytetit. Dua kontroll dhe bombardime të gatshme Nëse duhet ndërhyrë, edhe nga nën toka. Mos nënvlerësoni një armik të tillë. Forca është në anën e atij që ka teknologjinë e. Mos nën vlersoni një armik të tillë Epersia është në anën e atij që ka tekonoligjinë e fundit dhe forcën fizike E tekonoligjinë e kemi ne Xheneralë të mijë e Rrini gati Qëlloni dirket me armë pa zë sa ta shikoni Edhe me snajper qëlloni këdo që është me të Beni foto dhe filmime krejt ekipit tonë në terren Në mënyrë Mos të I ngatërrojmë me armiqt ata Dy orë para duelit Dua ta shikoj më kamëra gjithçka Vetëm tokën dhe qiellin ;lejini të qetë Sepse Ata nuk kanë ndërhyrë kurrë në ndonjë punë,as duel E As tani nuk do ndërhynë Veç do shiojnë dhe do vazhdojnë me Ritualin e vet prej mijëra vitesh Me diell ,shi dhe po përseri borë e ,ngrica E përseri pranverë –verë etj Pra vetëm ata që janë moskokëçarës ndaj duelit Ata mos i ngacmoni tha ky me ironi

Sheshi i duelit ishte i ndërtuar bukur I stilit Venecian Ashtu dukej Por kishte dhe element gotik e jonik Hajdë gjëjë ç’farë stili ishte themeluar ai shesh Edhe ndërtesat anash tijë Në fakt ndërtesat ishin stil gotik i pastër Dhe katedralaja e tregonte qartë atë … Ora po shkonte ….Heshtja kishte përpirë gjithë sheshin Edhe rreht tijë dëgjoheshin vetëm zogjt e malit E Asgjë tjetër

Sheshi ishte rrethuar nga dy ushtritë Njërë e kuq eTjera blu

Të dy anët po jepnin porositë e fundit me radjo dhe mjete tjera komunikuese vartesevë të tyre Secili kishte pregaditur dredhinë e vet Për ta mundur kundërshtarin Sdiomos Tanushi mbante kampion për pabesi Edhe ma shumë se dhelpëra Ecila e kan në gen tradhëtinë Epra duel i pasinqertë mund të themi …. Sirenat ranë Lufta do fillojë Ata të dy u shkëputën nga shtabi i tyre Dhe zgjatën hapat për në qëndër Ku do bëhej dueli

E para doli dhelpëra mjaullimë Ajo lëshoi një të bërtitur Saqë gjitha ndërtesat filluan të lëkundën si termet Ajo ishte veshur me një.. Pazmore çeliku në gjoks dhe asgjë tjetër. Sepse ishte e sigurt në fitorën e saj. Ajo mjaftonte një sekondë ta kapte këtë kërcënuesin Tanush ,dhe ta copte direkt. Vetëm një moment për ta kapur atë nga afër. Aq i duhej dhe bënte komedi më të pastaj. Prandaj veshi vetëm antiplumb për gjoksin dhe jo për pjesët tjera të trupit. Ajo me hap sigurtë, hap ushtarak dhe krenar tundi tokën, duke i rënë më këmbë.

Kurrë s’do lejoj që komunizmi të udhëheqë këtë pyll, tha ajo. “Kurrë s’do lë farë komunisti mbi tokë, E mallkuar qoftë krejt rraca ekuqe e këtyre kërcënuesve. Jeni rracë inferiore që duroni këta bastardë leninistë,” tha ajo.

Prandaj, unë jam dhelpër, rraca e zgjedhur dhe sunduese ndaj rracave të tjera. Sepse unë dhe gjaku im mbretëror, jemi për të udhëhequr. Dakord,ore kodoshët e kuq?, Tha ajo me zë të lartë, saq ë u tund edhe mali.

Ajo dukej e mbinatyrëshme. Por edhe ajo kishte diçka, dikund, një të metë. Këtë informacion e kishin kërcënuesit e kuq Edhe ja gjetën atë. Ata e dinë që ajo poshtë e veshit të djathtë e ka vendin ku bie përnjëherë. Prandaj urdhëruan snajperistët që menjëherë, sa ajo të kthehej në anësore, të goditej.

“Hajde, këtrush,” tha ajo. “Të ha këtu në mes të gjithëve. Dhe zorrët tuaj t’i bëj kukurec. Hajde, se nuk jam ushqyer sot, se më doli gjumi vonë.”

Ahahahaha, qeshi ajo me të madhe ,dhe iu drejtua turmës, kamerave dhe opinionit.

“Kurrë s’do ketë komunizëm në këtë pyll. Të gjithë të kuqt, ketra Do i vras dhe do i shfaros. Sepse ju vetëm me armë merrni vesh. Gungaç dhe pashkollsa të kuqesh I nënqeshi ajo. Ahaha, qeshi përseri ajo. “Ju jeni trima kur jeni bashkë, dhe mbrapa ferrave godisni. E ikni si lepuj ,jo si, ketra. Ju jeni ma të shpejtë se lepujt në ikje Kaq trima jeni, dmth ju, ahaha qeshi ajo Ju ketrat e kuq ,vazhdoi ajo. Jeni një gabim hormonik i natyrës. Jeni shpërdorim i nënës natyrë dhe jeni gjakprishur. Edhe jeni farë e keqe, Jeni dhe të pabesë. Jeni të pamëshirshëm kur kërkoni dhe jeni pushtet. Por, jeni kurva kur jeni pa të Edhe gratë tuaja janë kurva. Tju thëm një gjë Kur ju sapo Dilni nga shtëpia, ato ju tradhtojnë!” – Hjade iu drejtua Tanushit, I cili ishte veshur me një kostum të kuq të plotë. Ai kishte mbrojtëse në të gjitha pjesët e trupit, duke mos u ndalur tek asnjë pjesë e trupit Kudo antiplumb kishte veshur Edhe në kokë, dhe qafë.Qafa….goditëni … Ua kujtoi snajperistëve me shënj Ajo ishte vendi ku ai do të godiste dhelpërën drejtpërdrejt. Dhelpra e ironizoi atë, me lloj lloj fjalësh Në fakt Dueli ishte i pabarabartë, Dhelpëra ishte shumë më e madhe, me fuqi dhe strategji të mëdha. Megjithatë, në skenë u rishfaq Tanushi, ,mbreti i momentit. Ai komciti për herë të fundit kostumin e kuq Dhe filloj të këndonte një këngë që dëshmonte vendosmërinë e tij për të fituar.

Tanushi nuk u frikësua Edhe doli përballë dhelpëres. Me hapa ushtarak E tha “Dhelpër pushtuese dhe grabitqare!Tha ai përseri më zë të lartë Ti ke vrarë dhe tradhtuar popullin tim. Sot ka ardhur fundi yt. Kam vetëm një kërkesë për ushtrinë tënde. Pas vdekjes sate, të dorëzohet, Sepse nuk do ti bëjmë asgjë Po ty. Vdekja të ka ardhur përballë, dhe unë jam vdekja jote,” I tha ai me zë të qartë.

Tanushi kishte marrë masa për të siguruar fitoren. Ai kishte larguar familjen nga qyteti Edhe i kishte fshehur në një bunker në kufi, për të mbrojtur ata nga dhelpërat.e pabesa Ata ikën jashtë shtetit për të shmangur presionin e dhelpërave mbi ta.

Duke buzëqeshur, Tanushi i tha dhelpëres: “Të lutem, më fal, por kam marrë masat e duhura për të triumfuar. Dhe për tradhtitë tua,që ke bër ç’do ditë Do të ndëshkoj sot.” Dhelpëra skermiti dhëmbët, U afrua pak dhe i tregoi ato që ishin gati ta shqynin ketrin duelist “Tanushi Ia drejtoi pazmorën drejt diellit . Dhe dielli rreflektoi në sytë e saj, duke shkëlqyer me rreze të vërteta. Ajo humbi qëndrimin dhe u rrëzua në tokë.”

Në atë moment, Snajpërët e goditën atë poshtë veshit Ajo nuk u rrëzua Tanushi ndërhyri dhe goditi dhelpëren me shpatë në qafë. Por ajo u ngrit përsëri, I mbushur me trimëri. Tanushi, i cili kishte marrë mësime ushtarake të shkëlqyera, Iu përgjigj me zgjuarësi Edhe Iku me vrap drejt qendrrës,vrapoi në formë rrethi Bëri një vrap të lehtë për të humbur kohë, që ajo të vdiste Dhe në befasi Ai u kthye përseri Dhe e godti me shpatë në qafë

Tanushi i nxori asajë një lum gjaku në rrugë Ishte gjaku i asajë që aq shumë rrodhi Saqë qendra u mbush krejt me gjakun e saj. Por, pavarësisht kësaj, Ajo u ngrit përsëri. Por këtë herë ra përsëri e vdekur në tokë.Pas goditjeës së dytë të Tanushit Ajo u vra……. Ajo vdiq për shkak të pakujdesisë dhe arrogancës së saj.Natyrës nuk i erdhi mirë për humbjën e sajë Edhe dielli nuk ishte më i ndriçuar atë ditë.

Kjo situatë tregonte se Zoti Do të sillte ndëshkimin e vërtetë për këtë popull keqdashës të pyllit të Zanit. Pushteti pas këtij dueli U mor nga Tanushi, Dhe komunizmi u rikthye në pyll. Mallkimi filloi të përhapet, Sepse ky popull i lig dhe i pabesë ,do të sundohet, për një kohë të gjatë nga socializmi.

Populli u poshtërua dhe mbeti përseri në varfëri Hëngri veç propagandë Në sytë e pyllit Shikohej qartë .Po vinte era e shkatërrimeve socialiste Ata gabuan ,me diktatorin e ri Tanush Ata duhet të përballonin tani vështirësitë që do të ndodhnin më vonë.Fajin e kanë gjithmonë turmat

Tiranë, 20 Shkurt 2024.