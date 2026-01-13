Drama për kukulla e Flamur Bucpapaj, “Këpuca që donte të fluturonte”, u botua në gjuhën kineze nga Botimet Nacional

弗拉穆尔·布奇米帕伊（Flamur Bucpapaj）的木偶戏《想飞的鞋子》已由Nacional出版社正式出版。这部作品讲述了一个关于梦想、勇气和自由的动人故事，深受各年龄段观众的喜爱

哈哈哈！

是的，是的，飞吧！

但小心，别在路上掉了点灰尘哦！

别撞到小鸟或降落伞！哈哈哈！

左鞋：

灰尘？！

灰尘就是那个落在我们身上的东西，

无论是走路还是静止不动时！

我可不是普通的鞋。

我是太阳能发动机……

或者电动马达！

我是骄傲的鞋！

你们喜欢我，对吧？

因为踩在我身上感觉很舒服！

袜子：

灰尘会粘在你飞翔时的脚跟上！

哈哈哈！

小小的梦想家，

我们只是物品。

我们活不久，一年……最多一年。

所以不要娇惯自己，

不要白白唱歌，

因为没人会重视你。

只要让脚舒适、不出汗就好！

右鞋：

我早就告诉你，你的梦想太危险了。

还有太多……太多灰尘！

左鞋（生气）：

你是在地上吗，还是在飞？

傻瓜，调皮鬼！

我会跳的！

来吧，我们一起跳！

（左鞋跳到桌子上，滑落到地毯上。大家都笑了。）

右鞋（害怕）：

不要！

如果主人看到我们，会扔掉我们的！

他很有钱，还有很多其他鞋……

（沉默，呆在地上。）

（猫走进来。）

家猫：

喵～～！

你们为什么打扰我睡觉？

想让我把你们扔出去吗？

我今天一只老鼠都没抓到，

而且我想念我的爱，

那只蓝眼睛的小猫，从城堡来的……

你们这是在干什么？

看起来像是疯狂的双节列车！

如果你们不安静，

我就叫主人！

家猫：

喵～～！乖乖的！

别让我笑你们，傻鞋子！

你们从没自己飞过，

甚至不知道飞翔是什么。

家猫：

哈哈！我笑死了！

喵！我要拍视频上传到网上，你们乖吗？

因为我整晚都要看你们有多胖……

而且你们一点飞翔的概念都没有！

告诉你们……你们“飞”的只是跟着主人坐飞机时的那次，

除此之外什么也不是。你们只是物品，不是有灵魂的存在！

（猫躺在地毯上，把头放在蓝色枕头上。）

左鞋（躺在沙发上）：

不！我不仅仅是“物品”！

我会跳，我会唱歌……

有一天我会飞！

右鞋：

哈哈哈……你飞？

地面不会放你走的！

别白高兴，左鞋。

调皮袜子（从角落笑）：

是啊是啊，飞吧！

但小心……别掉了点灰尘哦！

别撞到小鸟，或者降落伞！哈哈哈！

左鞋：

灰尘？！什么灰尘？

我可不只是鞋！

我是太阳能发动机……

或者电动马达！

家猫：

喵！你没有翅膀……

也许你需要蹦床！

（左鞋尝试跳到桌子上，滑落到地毯上。大家都笑了。）

右鞋：

你看到了吗？摔下来了……然后哭！

哈哈哈！

左鞋（摔得有点血，但坚定）：

不！我会站起来！

我会学会飞……有一天一定会实现！

我在努力飞翔！（她试图站起来。重力战胜了她。重重地摔倒。）

啊——！

（大家都笑了，围了过来。）

右鞋：

你看见了吗？

不动脑子就摔倒，

然后又哭！

哈哈哈！

家猫（讽刺地）：

飞行？

你又没有翅膀……

不过也许……

你需要一张蹦床！

（灯光渐暗。）

家猫：

（一边舔毛、一边洗脸，因为它感觉到外面落下的每一滴雨。）

别这样，傻瓜！

你在干什么？安分点！

你会把骨头都摔断的，

或者把一切都弄得一团糟！

我只说一次：这是警告！

左鞋：

别这样做——

是，是……可我想飞！

我不想一整天只待在地上！

右鞋：

你飞？

你既没有羽毛，也没有风，也没有翅膀！

大地紧紧抓住你，别忘了，你会把一切摔坏的。

家猫：

（绕着它们走，提高声音）

安静点！

别让我笑你们！

否则你们会摔断骨头，

然后我会毫不留情地把你们扔出去！

左鞋：

可我不能只待在地上！

我会跳舞，我会唱歌……

总有一天……我会飞！

调皮的袜子：

哈哈哈！飞吧！

但小心灰尘和小鸟……

不然撞到什么，我们都会笑翻的！

右鞋：

我看到你的热情了……

可要小心，左鞋！

主人随时可能回来！

家猫：

喵——！

别太过分！

真正的飞行不是只有愿望就够了……

还需要理智和谨慎！

（左鞋试着跳到桌子上，滑倒，摔在地毯上。大家都笑了。）

左鞋（稍微流了点血，但很坚定）：

不！我不会放弃！

我会站起来，总有一天……我会飞！

（窗户轻轻打开。一只小鸟飞进房间，落在窗框上。）

小鸟：

你好，鞋子们！

你们在下面干什么呢？

看起来你们想飞，却不知道怎么飞！

左鞋：

是的！我想飞！

可大家都说我不可能……

小鸟：

哈哈哈！这是真的——

不是所有人都能飞。

但飞行不只是靠翅膀。

它也是一种勇敢、一种信念……

是怀着敞开的心，走向自己的梦想！

左鞋：

敞开的心？

可我没有翅膀……

小鸟：

没关系！

我也只有小小的翅膀，

但我不会用它们来装恐惧。

当你的心相信时，

每一步，都是飞行！

右鞋（怀疑地）：

你这只鸟疯了吗？

我们没有翅膀，怎么飞？

小鸟：

你们可以！

也许不像我这样……

但每个梦想都有自己的方式。

如果你们团结在一起，有耐心，

你们能做到的，比你们想象的更多！

调皮的袜子：

哈哈哈！我倒想看看这个……

会是一场大秀——会飞的鞋子！

家猫：我将成为这个星球上最有名的鞋子！

广告都会认识我，

我们的经济——

一切都会飞速增长！

小鸟：

哈哈哈！看见了吗？现在你有信心了。

但别忘了，飞行不只是名声……

它是勇气、耐心，

也是与朋友们的合作！

第二次飞行尝试

（窗户打开，阳光照进来。左鞋站在沙发上。右鞋、调皮的袜子和小鸟在旁边。）

左鞋：

现在我要认真来一次！

我要在你们的帮助下飞起来！

右鞋：

好吧……我会站在这里扶着你。

但别做什么疯狂的事！

调皮的袜子：

哈哈哈！那我来当见证人！

我从来没有一天笑得这么多！

小鸟：

看着我，跟着我的动作！

轻轻一跳，慢慢张开……

每一次滑动，都是飞行！

（左鞋深吸一口气，站上沙发。右鞋轻轻支撑着她。袜子笑着，小鸟在她周围飞。）

左鞋：

我感觉到阳光照在身上……

我在动！我不只是贴在地面上！

调皮的袜子：

哈哈哈！快看！她在飞！

虽然慢一点，但真的在飞！

家猫：

喵……其实还不错！

看看这只鞋多勇敢！

就算没有翅膀……

她也在学习飞翔！

（左鞋在地毯上滑行，经过桌子，最后落在一个大靠垫上，做出缓慢的飞行动作。大家笑着鼓掌。）

左鞋：

是的！我飞过了！

虽然不高，但……这是属于我的一天！

小鸟：

看吧！

每一步走向梦想，都是飞行！

每一次跌倒都是一课，

每一次站起，都是勇气！

（灯光微微变暗，表示场景结束。左鞋看起来很开心，充满能量。）

此刻，左鞋已经体验过飞行。

左鞋：

（从桌子滑到地上，疲惫地慢慢走着）

天哪！哦，太难了！

撞得好厉害……

我以为我会摔断肋骨！

但我不会放弃！

哦，美丽又可爱的小鸟！

你能当我的广告经理吗？

也帮帮我的主人？

如果我成功了，你也会变得非常富有……

我相信你会帮我的，对吗，小鸟？

小鸟：

哈哈哈！当然，我会帮你，

而且我们会一起完成这一切！

朋友们也都会在你身边。

左鞋：

哦，谢谢你，小鸟！

现在我感觉更强大了……

我已经准备好下一次飞行了！

小鸟：

是的，但你正在做一件超出你本性的事。

你没有翅膀，没有尾巴……

你不能自己飞。

你是鞋匠造出来的，不是大自然。

我们不一样：

我能飞，是因为我有翅膀；

而你——

如果没有发动机，也没有太阳能板，

那你就只是一个物品。

你只是一种皮革的形态……

但别难过！

如果我们一起努力，

我们可以做出伟大的事情。

我们会学习，会尝试……

每天你都会变得更有能力。

第二幕

（一张桌子，与前一幕相同。窗户打开，阳光柔和地照进来。小鸟、调皮的袜子和右鞋站在左鞋身边，她努力“飞行”。）

小鸟：

来吧，左鞋！别放弃！

看，你不必马上飞起来，

走几步就够了！

左鞋：

我在努力……但我还没起来。

只是走……走……再走……

调皮的袜子：

哈哈哈！看！她在走，在走，

可还是没飞！

等你真的飞起来，那一定超级好笑！

右鞋：

别害怕，左鞋。

就算只是走路，

也是朝梦想迈出的一步。

每一步都很重要。

左鞋：

我知道……只是走路，

但我不会放弃！

我会继续！

小鸟：

太好了！

每一个小步，都是一次小小的飞行。

当你学会在这里走稳了，

有一天……你会飞得更高！

（左鞋在朋友们的帮助下，小心翼翼地在桌子上行走。大家为她的勇气笑着鼓掌。）

小鸟：

但是，亲爱的左鞋……对不起。

你被创造出来，

是为了走在主人的脚上，

不是为了飞。

你没有翅膀，没有发动机，没有太阳能板……

但这并不意味着你没有价值！

你是一只有暂时价值的鞋子，

而你走出的每一步，都是重要的。

你努力行走的每一次尝试都有意义……

这正是你特别的地方。

象征性的飞行

（窗户打开，阳光洒满房间。左鞋站在沙发上，小鸟、右鞋和调皮的袜子在她身旁。）

左鞋：

我准备好了！我再试一次！

这一次我要好好走……

也许还能再高一点点！

小鸟：

对！每一步都是飞行！

别担心翅膀……

你的行走和勇气，

就是你第一次真正的飞翔。右鞋：

左鞋……我会留在这里支持你。

别害怕，你并不孤单。

调皮的袜子：

哈哈哈！看看她多么坚定！

这将是今天的精彩表演！

（左鞋慢慢地在桌子上行走，然后跳到一个大靠垫上。渐渐地，她在朋友们的支撑下移动得更快。小鸟在她周围飞翔，看起来仿佛她真的在空中。）

左鞋：

我感受到阳光洒在身上……

感觉就像在飞！

即使我没有翅膀，也觉得自己在高处！

家猫：

喵……你们看！

真正让人飞起来的不是翅膀，

而是勇气、耐心，以及朋友们的支持。

小鸟：

看吧！

每一步走向梦想，都是一次飞行。

每一次跌倒都是一堂课……

每一次站起来，都是勇气！

左鞋：

谢谢你们，朋友们！

没有你们，我做不到！

现在我明白了，飞行不只是高度……

而是勇气、信念和灵魂！

（大家笑着鼓掌。阳光映在地毯和桌子上，营造出一种魔幻的氛围。左鞋快乐地站着，虽然疲惫，却十分满足。）

第二幕：真正的飞行与合作的学习

场景一

（窗户打开，阳光洒在铺着红色地毯的房间里。一张木桌放在中央，白色沙发靠着墙。空调安静地停着，木制橱柜立在角落。左鞋、右鞋、调皮的袜子和家猫都在场，准备象征性的飞行。）

左鞋：

我已经准备好飞行了！

今天我要走……

也许还能再高一点！

我跌倒过很多次，但我从未放弃！

调皮的袜子：

哈哈哈！看看她多坚定！

今天一定是我见过最大的表演！

家猫：

喵……小心点！别把房间里的东西弄坏！

不过看看这只鞋，多有勇气！

小鸟：

每一步，都是一次小小的飞行……

别担心，我会在你身边。

（突然，房门慢慢打开。一个年幼、好奇的孩子走了进来。他看着桌子、地毯和角色们，惊讶地停住了。）

孩子：

哇！这里发生了什么？

一只想飞的鞋子？

一只鸟、一只袜子、一只猫……

多美的画面！

这……这是奇迹！

左鞋：

你好，小朋友！

我正在努力飞翔，

虽然我没有翅膀。

孩子：

哇！那我可以帮你！

我可以穿上你，我们一起走！

右鞋：

哈哈哈……

看来飞行有了新的乘客！

调皮的袜子：

太有趣、太可爱了！

这将是有史以来最大的表演！

家猫：

喵……你们两个一起要小心……

不过我已经看到很多乐趣了！

（孩子小心地穿上左鞋。左鞋感到支撑，在孩子的帮助下在地毯和桌子上移动，做出缓慢的“飞行”动作。大家笑着鼓掌。）

左鞋：

谢谢你，小朋友！

现在我感觉更强大了……

好像真的在飞！

孩子：

哈哈哈！看！

我们在一起飞！

小鸟：

看吧！

每一步走向梦想，都是飞行……

每一个帮助你的朋友，

都会让冒险变得更伟大！

（阳光照亮房间，映在地毯和桌子上，气氛变得梦幻。所有角色微笑着，为第一次真正的飞行鼓掌。）

（房间的窗户旁，有一张蹦床，外面吹来微风。孩子进来，穿上鞋子。）

孩子：

嘿——！

快看！我穿上了那双想飞的鞋！

我从没见过这样的事情……

多漂亮的鞋子啊！

走吧，我们到外面去！

看看能不能在院子里飞起来！

左鞋：

好！我准备好了！

有你在身边，我觉得我能飞得比以往更高！

小鸟：

哈哈哈！看，现在更轻松了！

外面的每一步，

都是走向真正飞行的一步！

调皮的袜子：

哈哈哈！哇……

在外面我们一定会笑个不停！

这次表演比房间里还要精彩！

右鞋：

看，左鞋……慢慢走！

但现在，这是真正的冒险了！

（大家一起走出房间。阳光照亮院子。孩子穿着左鞋行走，先在地毯上，然后在院子的地面上，努力抬得更高。小鸟在周围飞，袜子和右鞋紧紧支持她。家猫从窗户里看着，十分惊讶。）

左鞋：

我感受到风拂过身边！

我在走，在升起……

也许有一天，我真的会飞！

孩子：

哈哈哈！看！

我们真的在飞一点点！

每一步都是冒险！

小鸟：

每一份勇气都会得到回报！

当你有朋友在身边，

每个梦想都会变得更容易！

左鞋：

看！我们在飞……

没有翅膀，但行走就是我们真正的飞行！

右鞋：

好吧，我承认……

你的梦想，真的行得通！

袜子：

太棒了！

现在我们还能在院子里玩更多游戏！

家猫：

我也要和你们一起！

小鸟：

看到了吗？

当我们 объедин力量，

每一个梦想都有属于自己的飞行方式！

左鞋：

现在我明白了：

飞行不是来自翅膀，

而是来自内心和友谊！

（大家一起做出“庆祝的波浪”，音乐响起，灯光照亮鞋子，笑声中舞台缓缓落幕。

喵……

是啊，也许它们不能用翅膀飞，

但可以学会不带恐惧地行动。

这也是一种飞行。

左鞋：

（眼睛闪闪发光）

是的！我会努力！

我会学会飞，这一次——我绝不放弃！

（小鸟飞到桌子上，指引道路，笑着。）

小鸟：

勇敢迈出第一步！

每一次跌倒都是一堂课，

每一次成长，都是飞翔！

（灯光慢慢变暗，左鞋准备第二次跳跃。）

小鸟（飞过舞台）：

嘿，别放弃！

每一个梦想，都有它自己的飞行方式。

（左鞋和小鸟试着“飞”，却又摔倒了。袜子大叫着跳上蹦床，大家笑成一团。）

右鞋：

哈哈哈！这才是真正的混乱！

左鞋：

混乱，是的……

但我正在学习！

左鞋：

别教我了，小鸟！

我知道该如何挑战重力！

我需要翅膀吗？不！

我需要一台汽油发动机！

然后——

我会让自己飞起来！

（眼睛闪亮，充满能量）

我要现在就飞！

然后……

所有媒体都会来，

我们要做采访！左鞋：

啊啊啊！又要掉下来了……

我在努力……我不会放弃！

小鸟：

别害怕！我在你身边飞！

用力一点，借助蹦床……感受风吧！

家猫：

喵呜……太搞笑了！

左鞋正在努力飞翔……

看起来像是在和自己玩游戏！

（左鞋再次跳起，这次跳得更高。观众（音效）笑着鼓掌。）

调皮袜子：

哈哈哈！看啊！她升高了一点！

好搞笑……但也很勇敢！

左鞋：

我感觉阳光洒在身上……

我正在飞一点点！

小鸟：

看！每一次飞行都需要努力！

每一次跌倒都是教训，每一次升起都是勇气！

家猫：

喵呜……小心点！

别飞得太高，不然回不来了……哈哈哈！

（左鞋跳起，短暂悬在空中，做了一个小小的“飞行”。观众（音效）喊“哇哦！”并鼓掌。）

左鞋：

我感觉到自由了！

虽然没有翅膀，但我真的觉得自己在飞！

孩子：

哈哈哈！看啊，看啊！

我们一起飞一点点！每一步都是冒险！

调皮袜子：

哈哈哈……这表演比我见过的任何东西都要好看！

家猫：

喵呜……对，对……但小心，小心……

我可不想打碎东西……哈哈哈！

喵呜……感觉像看到一只鞋变成了小鸟！

哈哈哈！小心别飞太高，不然我可能要用刀抓你……不，我不想撕你！

对……对……飞起来一点点……感觉像在黑暗中移动……哈哈哈！

喵呜……走啊，跳啊……哦，好搞笑！像一只迷路的小鸡。

小心，小心！别碰到桌子，否则表演就完了……哈哈哈！

喵呜……好勇敢！但小心……我可不想帮你扫院子里的灰尘！

哈哈哈……走，跳……你像一个小球在蹦床上弹来弹去！

喵呜……这是我见过最棒的鞋子表演！

第四场：蹦床与飞行（猫的评论）

（房子院子，阳光明亮。一张临时蹦床放在地毯和几个靠垫上。左鞋准备飞行。小鸟在周围飞，调皮袜子微笑，家猫从窗户观看。）

左鞋：

我准备好了！我要跳起来飞！

（跳上蹦床……但马上掉下来。）

家猫：

喵呜……哦，好搞笑！像看到一只鞋变成了鸟！

调皮袜子：

哈哈哈！看她滑下来了……这是我的特别蹦床！

左鞋：

啊啊！又要掉下来了……但我不会放弃！

小鸟：

别怕！我在你旁边飞！

跳得更高一点，感受风吧！

家猫：

喵呜……走啊，跳啊……你像一只迷路的小鸡！哈哈哈！

（左鞋再次跳起，这次跳得更高。观众（音效）喊“哇哦！”并鼓掌。）

调皮袜子：

哈哈哈！看啊！又升高了一点！

左鞋：

我感觉阳光洒在身上……

我正在飞一点点！

家猫：

喵呜……这是我见过最棒的鞋子表演！

小心别撞到蹦床，否则我们就回不来了……哈哈哈！

小鸟：

每一次飞行都需要努力！

每一次跌倒都是教训，每一次升起都是勇气！

孩子：

哈哈哈！看啊！我们一起飞一点点！

每一步都是冒险！

家猫：

喵呜……走啊，跳啊……像小球在蹦床上弹来弹去！哈哈哈！

左鞋：

谢谢你们，朋友们！

有你们在身边，我感觉更强大……感觉自己真的在飞！

（大家笑着鼓掌。阳光照亮院子，映在地毯和蹦床上，氛围梦幻。）

第三幕 – 终场：象征飞行与冒险庆典

（院子，阳光明亮。蹦床准备好，地毯和靠垫摆放整齐。左鞋、孩子、小鸟、右鞋、调皮袜子和家猫都在场。）

左鞋：

我准备好进行我的大飞行了！

现在我感觉强大，也不害怕！

孩子：

对！现在我们一起完成！

跳上蹦床，跟随我的节奏！

（左鞋跳起，借助蹦床悬在空中，比之前飞得稍高。观众（音效）喊“哇哦！”并鼓掌。）

家猫：

喵呜……哦，不可思议！

左鞋在飞……就像一只小鸟……哈哈哈！

调皮袜子：

哈哈哈！看啊，看啊！

真的飞起来了！

这是今天最美的景象！

小鸟：

每一次努力都会有回报！

每一次勇气都有成果！

看吧，左鞋……飞行不需要翅膀，

但心和朋友创造奇迹！

左鞋：

谢谢你们，朋友们！

没有你们，我绝对到不了这里！

现在我知道，飞行不仅仅是高度……

是勇气、信念和支持！

孩子：

哈哈哈！看！

现在我们是一支飞行小队！

家猫：

喵呜……这是最搞笑、最美妙的表演！

小心，别滑倒……哈哈哈！

右鞋：

左鞋，我无法不佩服你！你的象征性飞行给我们所有人上了一课：

每向前迈出一步都很有价值，即使你没有翅膀！

调皮袜子：

哈哈哈……是啊是啊，每一次努力都会带来笑容！

（大家笑着鼓掌。阳光透过窗户映在地毯和蹦床上，氛围充满魔力。左鞋站在蹦床上，快乐地笑着，孩子和朋友们在身旁。观众（音效）笑着鼓掌。）

左鞋：

今天我明白了，飞得高不重要……

重要的是去尝试、勇敢，并有朋友在身边！

家猫：

喵……下次注意蹦床啊……哈哈哈！

（大家笑着，拥抱他们的冒险。窗户敞开，阳光洒进来，微风吹动地毯和垫子。冒险与友情的火焰在空气中流动。）

第三幕 – 最终场景：左鞋的飞行

（家院子里，阳光明媚。地毯上放着蹦床，几个垫子。左鞋准备飞行。孩子、小鸟、调皮袜子和右鞋在旁。家猫从窗户看着。）

左鞋：

我准备好了……我准备好了……我要飞翔……今天不再跌倒！

孩子：

对，对！来吧，左鞋！踩上蹦床，跟着我的节奏！

不要害怕！我在这里！

（左鞋跳起……立刻掉下来。）

家猫：

喵……哈哈哈……你看起来像一个小球……太滑稽了……

来，来……再跳一次……小心不要撞到骨头，我放个垫子，哈哈哈！

调皮袜子：

哈哈哈！来吧……来吧……看蹦床怎么动……

这就是我们的冒险！

小鸟：

不要放弃！我在你身边飞翔！

看风……你有点高……在升起……我感受到你的勇气！

左鞋：

啊……我感受到阳光洒在皮肤上……我在飞……

不高，但我感受到……我自由了！

家猫：

喵……这是我见过的最滑稽最美的鞋子表演……哈哈哈

小心，小心……不要跳太高……哈哈哈

孩子：

看啊，看啊！我们现在一起飞！

每一步都是冒险，每一次努力都有回报！

右鞋：

左鞋……看着你，我不得不佩服你的勇气……

你的飞行不仅仅是高度……是勇气和友情！

调皮袜子：

哈哈哈……是啊，每一次努力都会带来笑容！

左鞋：

谢谢你们，朋友们！

没有你们，我绝不会到达这里……

现在我明白了：飞行不仅是高度……

是勇气、信任和支持！

（大家笑着鼓掌。阳光透过窗户映在地毯和蹦床上。氛围充满魔力。）

家猫：

喵……下次小心点……哈哈哈……表演还没有结束！

小鸟：

每一次勇气都有回报……每一段友情都很珍贵！

— 最终场景

（家院子里，阳光照在地毯和蹦床上。所有角色都在：左鞋、右鞋、调皮袜子、家猫、小鸟和孩子。氛围温暖，但左鞋的飞行仍然充满紧张感。）

左鞋：

我准备好了！今天我要飞翔！

我不再害怕……我感到强大！

孩子：

来吧，左鞋！踩上蹦床，跟着我的节奏！

不要放弃……我在这里！

调皮袜子：

哈哈哈……看蹦床怎么动！

这是最滑稽的一次冒险！

家猫：

喵……哦，好滑稽！

看起来我看到一只鞋变成了小鸟……哈哈哈！

（左鞋跳上蹦床，但立刻掉下来。）

左鞋：

啊……我掉下来了……但我不会放弃！

小鸟：

不要害怕！我在你身边飞翔！

感受风……有点高……在升起……我感受到你的勇气！

家猫：

喵……这是有史以来最滑稽的表演……

小心，小心……哈哈哈

右鞋：

左鞋……看着你，我更惊讶你的勇气……

虽然你没有翅膀，但你用心飞翔！

调皮袜子：

哈哈哈……每一次跌倒都会带来笑容……每一次努力都是庆典！

（左鞋再次跳起，这次在空中停留几秒。）

左鞋：

我感受到阳光洒在皮肤上……我在飞一点点！

不太高，但我感到自由……强大！

孩子：

看啊！飞起来了！每一步都是冒险……

每一次勇气都有回报！

小鸟：

这就是象征性飞行的魔力！

每一次努力都有价值！

家猫：

喵……这是我见过的最美、最滑稽的表演……哈哈哈

小心……不要滑倒……哈哈哈

左鞋：

谢谢你们，朋友们！没有你们我永远达不到这里！

现在我明白了：飞行不仅是高度……

是勇气、信任和友情让我们高飞！

（所有角色围拢在左鞋周围，笑着鼓掌。家猫跳到垫子上看得更清楚，调皮袜子在蹦床上跳庆祝，小鸟在旁边飞翔，孩子鼓掌。）右鞋：

左鞋……今天你教会了我们一个重要的道理：

并不重要你是否有强壮的翅膀，

重要的是你有一颗勇敢的心和朋友们的支持。

滑稽袜：

哈哈哈……是的，是的！每一次努力都会带来笑容！

家猫：

喵……表演还没有结束！

现在大家都该庆祝一番！

小孩：

没错……让我们记住，每一个小小的步伐都是一次冒险！

左鞋：

我感受到力量和幸福……

现在我明白了：飞翔不仅仅是升得高，

而是努力尝试，相信自己！

（所有角色聚集在院子中央。微风吹动地毯和垫子。蹦床仿佛变成了一座“魔法舞台”。左鞋微笑着，被大家拥抱。）

小鸟：

每一次勇气都会得到回报……每一段友谊都很珍贵！

家猫：

喵……哈哈哈……下次注意蹦床，小心不要飞得太高，看起来像一只小鸟了！

左鞋：

谢谢你们，朋友们！没有你们，我永远不会飞翔！

今天的回忆会永远让我保持高飞！

大家一起：

哈哈哈……这就是我们伟大的冒险！

（窗户打开，阳光洒在院子里。微风吹动地毯和垫子。大家笑着鼓掌。）

左鞋（站在蹦床上，幸福地微笑，对大家说）：

哦……感受到自由的感觉真美好……即使我没有翅膀……

今天我学到了一个非常重要的道理：

飞翔不仅仅是升得高……

飞翔是内心的勇气，是努力尝试，是朋友的支持！

即使我跌倒了很多次……我也从未放弃……

因为我知道我并不孤单！小孩、小鸟、滑稽袜、右鞋……大家都帮了我！

现在我回忆起每一次努力、每一次跌倒，我都会微笑……

因为我们只有在勇敢尝试、不怕再试一次时才能学到东西。

而你们，我的朋友们……谢谢你们！

因为有真正的朋友在身边，冒险会更美好，梦想也能实现！

所以，不要害怕尝试，不要害怕失败……

因为每一步，每一次努力，每一次带着心和朋友的尝试……都是一次真正的飞翔！

（所有人鼓掌、笑着一起欢庆。左鞋微笑着环顾四周，阳光洒在院子里，微风吹动地毯和垫子。）

——戏剧结束——