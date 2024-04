Drama në Gaza/ “Ne flasim, fëmijët po vdesìn nga uria”

Cindy McCain, kryetarja e Programit Botëror të Ushqimit (WFP), ka përsëritur një paralajmërim se uria është e afërt në veri të Gazës.

“Nëse presim shumë më gjatë, do të kalojmë kufirin dhe nuk do të jemi në gjendje të shërohemi nga kjo,” tha McCain.

Ajo shpreson se me hapjen e portit të Ashdod dhe portës së Erezit në Gazën veriore, ushqimi do të hyjë në shkallë, por shton se nuk mund të ndalet me kaq.

“Fëmijët po vdesin, ndërsa ne flasim, ata po vdesin nga uria, prandaj është e rëndësishme që të ushqejmë ata që janë shumë të uritur,” shtoi ajo.

Ajo thotë se WFP nuk do të ndalojë operacionet e saj në Gaza, por thotë se kjo është punë e rrezikshme. Organizata bamirëse e ushqimit World Central Kitchen ndërpreu operacionet e saj në Gaza në fillim të kësaj jave pasi shtatë nga punonjësit e saj të ndihmës u vranë në një sulm ajror izraelit.