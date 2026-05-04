Dosja sekrete: Putin shton masat nga frika e një atentati ose një grushti shteti

Kremlini ka rritur ndjeshëm sigurinë personale rreth Presidentit Vladimir Putin, duke instaluar sisteme mbikëqyrjeje në shtëpitë e stafit të ngushtë, si pjesë e masave të reja të nxitura nga një valë vrasjesh të figurave të larta ushtarake ruse dhe frika e një grushti shteti. Lajmin e kanë publikuar CNN dhe Financial Times që citojnë raportin e një agjencie evropiane e inteligjencës.
Kuzhinierët, truprojat dhe fotografët që punojnë me presidentin ndalohen të udhëtojnë me transport publik, thuhet në dosje. Vizitorët e shefit të Kremlinit duhet të kontrollohen dy herë, dhe ata që punojnë pranë tij mund të përdorin vetëm telefona pa qasje në internet, citohet në dosje.
Disa nga masat u vunë muajt e fundit pas vrasjes së një gjenerali të lartë në dhjetor, gjë që shkaktoi përplasje në radhët e larta të establishmentit të sigurisë së Rusisë, thuhet në raport. Aty sugjerohet për një shqetësim në rritje brenda Kremlinit, teksa ai përballet me probleme në rritje brenda dhe jashtë vendit, duke përfshirë vështirësitë ekonomike, shenjat në rritje të mospajtimit dhe pengesat në fushën e betejës në Ukrainë.
Zyrtarët rusë të sigurisë e kanë ulur në mënyrë drastike numrin e vendeve që Putini viziton rregullisht, thuhet në raport. Ai dhe familja e tij kanë ndaluar së shkuari në rezidencat e tyre të zakonshme në rajonin e Moskës dhe në Valdai, pronën e izoluar verore të presidentit që ndodhet midis Shën Petersburgut dhe kryeqytetit.
Ai nuk ka vizituar asnjë strukturë ushtarake këtë vit deri më tani, thotë raporti, pavarësisht udhëtimeve të rregullta në vitin 2025. Për të anashkaluar këto kufizime, Kremlini publikon imazhe të regjistruara më parë të tij, shton raporti.
Që nga pushtimi i Ukrainës në vitin 2022, Putini qëndron për javë të tëra në bunkerë të përmirësuar, shpesh në Krasnodar, një rajon bregdetar që kufizohet me Detin e Zi, vetëm disa orë larg Moskës, thotë raporti.
Dosja zbulohet në një kohë të një krize të perceptuar në rritje rreth Kremlinit, 4 vjet pas luftës së tij brutale.
Humbjet ruse, të vlerësuara nga vendet perëndimore, prej rreth 30,000 viktimash dhe të plagosurish çdo muaj, së bashku me fitimet e kufizuara territoriale në vijën e frontit dhe sulmet e përsëritura me dronë nga Ukraina thellë brenda Rusisë, e kanë çuar koston e konfliktit në një nivel që shumë e besojnë se është i paqëndrueshëm. Vetëm natën e së dielës, një dron goditi një pallat të lartë apartamentesh në një lagje luksoze të Moskës, sipas autoriteteve lokale dhe videove nga vendi i ngjarjes.
Kostoja ekonomike e luftës tani është e prekshme për shkak të ndërprerjeve të të dhënave të telefonisë celulare që dëmtojnë rregullisht qytetet e mëdha duke zemëruar edhe borgjezinë pro-Putin. Kjo, duke shtuar një ndjesi se lufta po fillon të godasë elitën urbane, e cila deri më tani ishte kryesisht e izoluar nga ndikimi i saj.
Raporti ofron detaje të rralla të shqetësimeve të Moskës për përkeqësimin e sigurisë së brendshme. Ai gjithashtu përshkruan detaje potencialisht të sikletshme të një përplasjeje në komandën ushtarake dhe të sigurisë ruse mbi atë se kush është përgjegjës për mbrojtjen e zyrtarëve të lartë. Kjo thuhet se nxiti rishikimin e protokolleve të Putinit dhe zgjerimin e një niveli më të lartë të sigurisë personale për 10 komandantë të tjerë të lartë.
“Rrezik për një grusht shteti”
Raporti thotë se, që nga fillimi i marsit 2026, “Kremlini dhe vetë Vladimir Putini kanë qenë të shqetësuar për rrjedhjet e mundshme të informacionit të ndjeshëm, si dhe për rrezikun e një komploti ose përpjekjeve për grusht shteti që synon presidentin rus. Ai është veçanërisht i kujdesshëm ndaj përdorimit të dronëve për një përpjekje të mundshme për vrasje nga anëtarët e elitës politike ruse.”
Por përfundimi më i habitshëm ka të bëjë me ish-të besuarin e Putinit, Sergei Shoigu. Ish-ministri i mbrojtjes i lënë mënjanë, i cili aktualisht shërben si sekretar i Këshillit të Sigurisë, “është i lidhur me rrezikun e një grushti shteti, pasi ai mban ndikim të konsiderueshëm brenda komandës së lartë ushtarake”, thuhet në raport.
Raporti shton se arrestimi i ish-zëvendësit dhe bashkëpunëtorit të ngushtë të Shoigut, Ruslan Tsalikov, më 5 mars konsiderohet “një shkelje e marrëveshjeve të heshtura të mbrojtjes midis elitave, duke dobësuar Shoigun dhe duke rritur gjasat që ai vetë të bëhet shënjestër e një hetimi gjyqësor”.
Komiteti hetimor i Rusisë tha në një deklaratë në mars se Tsalikov ishte arrestuar me akuza që lidhen me përvetësim, pastrim parash dhe ryshfet. Raportet për korrupsion në elitën ushtarake janë të shpeshta, por janë shumëfishuar që nga fillimi i pushtimit të Ukrainës.
Raporti nuk ofron prova për të mbështetur pretendimet kundër Shoigut, i cili më parë shihej si shumë i afërt me Putinin, dhe një përpjekje për të rrëzuar presidentin rus do të shënonte një ndryshim të madh në besnikëri. Duke qenë se publikimi i tij mund të ketë për qëllim destabilizimin e Kremlinit, është e dukshme që shërbimi i inteligjencës evropiane në të njëjtën kohë do ta paralajmëronte në mënyrë efektive Kremlinin për një grusht shteti të mundshëm.
Putini i mbijetoi një përpjekjeje të mëparshme për grusht shteti në qershor 2023, kur shefi mercenar Yevgeny Prigozhin udhëhoqi një marshim të dështuar drejt Moskës.
Mosmarrëveshjet e brendshme në elitën e Moskës shpesh u nënshtrohen spekulimeve të rënda, por rrallë ekspozohen. Thellë në pushtimin e Ukrainës, teksa mbështetja amerikane për Kievin po zvogëlohet, agjencitë evropiane të inteligjencës kanë motivim të konsiderueshëm për të sugjeruar konflikte dhe paranojë në rritje në Kremlin.
Natyra e një lajmi të tillë i bën disa nga detajet të vështira për t’u verifikuar. CNN tha se i është drejtuar Kremlinit për koment.
Disa nga masat e sigurisë rreth Putinit janë raportuar edhe më parë. Ato përfshinin kontrollet intensive trupore, shmangien e telefonave inteligjentë nga Kremlini dhe kufizimin e lëvizjeve të presidentit. Putini ende shihet rregullisht në publik. Këtë javë u takua me udhëheqësin çeçen Ramzan Kadyrov dhe ministrin e jashtëm të Iranit, Abbas Araghchi.
Putini filloi të izolohej gjatë pandemisë Covid-19, shpesh duke u ulur në fund të një tavoline të gjatë larg mysafirëve të tij, deri sa urdhëroi pushtimin e shkurtit 2022. Raportet kanë sugjeruar se ai përdor të njëjtën zyrë në vende të ndryshme nga të cilat i drejtohet kabinetit të tij me anë të lidhjeve online.
Detajet e masave të reja të sigurisë vijnë disa ditë pasi Moska njoftoi ndryshime të rëndësishme në paradën e saj në Sheshin e Kuq më 9 maj për të përkujtuar fitoren ndaj Gjermanisë naziste. Ngjarja e këtij viti – e pesta që nga pushtimi i Ukrainës – do të zhvillohet pa armatim të rëndë, siç janë blindazhet dhe raketat.
Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, tregoi se kërcënimi dhe suksesi i fundit i sulmeve ukrainase me rreze të gjatë veprimi ishte një nga arsyet.
“Në sfondin e këtij kërcënimi terrorist”, tha ai, “sigurisht, po merren të gjitha masat për të minimizuar rrezikun”. Paradat e mëparshme kanë qenë një shfaqje e fuqisë ushtarake të Kremlinit, megjithatë janë zvogëluar që nga fillimi i pushtimit të Ukrainës, duke përmendur shqetësime operacionale dhe të sigurisë.
Sherr në Kremlin
Raporti i inteligjencës sugjeroi se një debat i nxehtë midis zyrtarëve të lartë në një takim të Kremlinit në fund të vitit të kaluar me Putinin u bë shkak edhe për masat e reja. Pas vrasjes së Gjeneral-Lejtnant Fanil Sarvarov në Moskë më 22 dhjetor 2025, me sa duket nga agjentë ukrainas, Putin thirri personelin kyç të sigurisë 3 ditë më vonë.
Pas një takimi të nxehtë, 10 zyrtarëve të lartë ushtarakë iu dhanë masa shtesë sigurie.
Gjatë takimit, Shefi i Shtabit të Përgjithshëm, Valery Gerasimov, kritikoi kreun e Shërbimit Federal të Sigurisë (FSB), Alexander Bortnikov, për dështimin në mbrojtjen e oficerëve të tij, të cilët nga ana tjetër u ankuan për mungesë burimesh dhe personeli për të bërë punën, thuhet në raport. “Duke theksuar frikën dhe demoralizimin që kjo ka shkaktuar tek personeli (ushtarak), Valeri Gerasimov kritikoi ashpër homologët e tij në shërbimet speciale për mungesën e largpamësisë”, thuhet në raport.
Raporti i inteligjencës thotë gjithashtu: “Në fund të këtij takimi të tensionuar, Vladimir Putin bëri thirrje për qetësi, duke propozuar një format alternativ pune dhe duke i udhëzuar pjesëmarrësit të paraqisnin zgjidhje konkrete për çështjen brenda një jave.” Kjo zgjidhje e shpejtë përfshinte zgjerimin e shtrirjes së Shërbimit të tij Federal të Mbrojtjes (FSO) – i cili në atë kohë mbronte vetëm Gerasimovin në komandën ushtarake – për të ofruar siguri për 10 komandantë të tjerë të lartë.
Raporti pohon se forcimi i masave të sigurisë së vetë Putinit erdhi pas këtij zgjerimi të fushëveprimit të FSO-së.
Është e rrallë që agjencitë perëndimore të inteligjencës të zbulojnë të dhëna të hollësishme të diskutimeve konfidenciale, të cilat ka të ngjarë të jenë marrë nga burime njerëzore ose elektronike, të cilat të dyja rrezikojnë kompromentimin nëse zbulohen. Megjithatë, publikimi i tyre mund të pasqyrojë një përpjekje nga zyrtarët evropianë për të kapur një shpresë që kritikët kanë argumentuar se ka qenë prej kohësh strategjia e tyre e vetme për të mposhtur Rusinë në Ukrainë – të presin për shembjen e saj të brendshme.