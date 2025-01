Dosja “Partizani”/ Nis në GJKKO seanca, Berisha dhe Malltezi nuk janë të pranishëm

Në GJKKO ka nisur seanca paraprake për Sali Berishën, Jamarbër Malltezin dhe të pandehurit e tjerë të dosjes “Partizani”.

Në këtë seanca nuk janë pranishëm Sali Berisha dhe dhëndri i tij, ndërsa avokatet do të japin argumentet e tyre mbrojtëse.

Fillimisht do japin argumentet e tyre avokatët e Jamambër Malltëzit, më pas do të vijohet me mbrojtjen e Fatmir Beltashit, Xhimi Begeja dhe Andia Pustina.

Po ashtu argumentet e tyre do të lexohen edhe nga avokatët e dy shoqërive Homeplan shkp dhe kontakt shpk.

Kjo seanca pritet të zgjasë deri në orën 16:00 kur të përfundoj orari zyrtarë.

Berisha është marrë i pandehur për dosjen ‘Partizani’, për të cilën SPAK e akuzon se me një sërë veprimesh i hapi rrugë privatizimit të ish kompleksit sportiv Partizani që u pasua me ndërtimin e 19 kullave, ku përfitues është dhe dhëndri i tij Jamarbër Malltezi, i pandehur gjithashtu.

Të pandehur në aferën Partizani janë edhe biznesmeni Fatmir Bektashi, Xhimi Begeja orataku i Malltezit, trashëgimtar i tokës dhe bashkëpronar i ‘Homeplan’ dhe Andia Pustina, financiere që kryente të gjitha operacionet financiare dhe ligjore të Homeplan.