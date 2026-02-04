Dosja Epstein/ Departamenti i Drejtësisë heq materiale pasi identifikoheshin viktimat

Departamenti Amerikan i Drejtësisë (DOJ) ka hequr mijëra dokumente që lidhen me Jeffrey Epstein nga faqja e tij e internetit, pasi viktimat thanë se identiteti i tyre ishte zbuluar. Avokatët e viktimave të Epstein thanë se redaktimet me të meta në dosjet e publikuara të premten kishin përmbysur jetën e gati 100 të mbijetuarve.
Në njoftim u përfshinë adresat e email-it dhe fotot nudo në të cilat mund të identifikoheshin emrat dhe fytyrat e viktimave të mundshme. Të mbijetuarit lëshuan një deklaratë duke e quajtur zbulimin skandaloz dhe thanë se nuk duhet të emërtohen, shqyrtohen dhe ritraumatizohen. Departamenti i Drejtësisë tha se i kishte hequr të gjitha dosjet e shënuara dhe se gabimet ishin për shkak të gabimit teknik ose njerëzor.
BBC shkruan se, në një letër të dërguar një gjyqtari federal të hënën, Departamenti i Drejtësisë tha, “Të gjitha dokumentet e kërkuara nga viktimat ose avokatët që të hiqen deri dje në mbrëmje janë hequr për redaktim të mëtejshëm.” Departamenti tha se po vazhdonte të shqyrtonte kërkesat e reja, si dhe të kontrollonte nëse ka ndonjë dokument tjetër që mund të ketë nevojë për redaktim të mëtejshëm.
Dy avokatë që përfaqësonin viktimat, thanë se kishte një emergjencë në zhvillim e sipër që kërkon ndërhyrje të menjëhershme gjyqësore për shkak se Departamenti i Drejtësisë nuk arriti të fshehë emrat e viktimave dhe informacione të tjera identifikuese personale në mijëra raste.
Disa nga viktimat e Epstein shtuan komente në letër, përfshirë një që e përshkroi publikimin e informacionit si kërcënues për jetën dhe një tjetër që tha se kishte marrë kërcënime me vdekje pasi u publikuan të dhënat e saj private bankare. Gloria Allred, një avokate e të drejtave të grave e cila ka përfaqësuar shumë nga viktimat e Epstein, i tha më parë BBC-së se emrat e shumë viktimave ishin zbuluar në njoftimin e fundit, përfshirë disa që nuk ishin identifikuar publikisht më parë.
Miliona dosje që lidhen me Epstein janë publikuar nga Departamenti i Drejtësisë që kur një ligj urdhëroi publikimin e tyre vitin e kaluar, duke përfshirë tre milionë faqe, 180,000 imazhe dhe 2,000 video të premten e kaluar. Ky publikim erdhi gjashtë javë pasi departamenti humbi një afat të nënshkruar në ligj nga Presidenti i SHBA-së Donald Trump nën presionin dypartiak të Kongresit, i cili urdhëronte që të gjitha dokumentet e lidhura me Epstein të ndaheshin me publikun.