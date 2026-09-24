Dosja e SPAK, Agasi mori të dhëna në telefonat e “zbërthyer” nga policia

Detaje të reja dalin nga dosja hetimore e Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) lidhur me hetimin që ka në qendër biznesmenin Ergys Agasi dhe zhvillimet e fundit që kanë përfshirë disa zyrtarë dhe persona të tjerë. Një nga pistat që po verifikohet nga hetuesit lidhet me të dhënat e nxjerra nga telefonat e sekuestruar dhe të analizuara në Laboratorin Shkencor të Policisë. Sipas materialeve të hetimit, një pjesë e këtyre të dhënave dyshohet se i është vënë në dispozicion Ergys Agasit nga Fatjon Kalluci, në atë kohë përgjegjës i një sektori në Institutin e Policisë Shkencore.
Sipas dosjes, bëhet fjalë për akte ekspertimi dhe materiale të përftuara pas zbërthimit dhe analizimit të aparateve telefonike në laborator. SPAK po heton mënyrën se si këto materiale kanë dalë nga strukturat përkatëse, kush i ka administruar dhe në çfarë rrethanash kanë përfunduar në duart e Agasit. Kalluci u arrestua më 22 shtator në kuadër të zhvillimeve të reja të hetimit. Sipas raportimeve të publikuara pas operacionit, ndaj tij është caktuar masa e arrestit në burg, ndërsa dyshimet lidhen me nxjerrjen e dokumenteve sekrete.
Në tërësi, hetimi po fokusohet në disa drejtime: komunikimet e Agasit gjatë periudhës që ishte në kërkim, burimin e informacionit që ai dyshohet se ka marrë, nxjerrjen e materialeve nga strukturat shtetërore, si dhe ndihmën që mund t’i jetë dhënë për t’iu shmangur autoriteteve. SPAK dhe BKH vijojnë administrimin dhe analizimin e provave elektronike dhe dokumentare. Përgjegjësia penale e personave të përfshirë do të përcaktohet në përfundim të procedurave gjyqësore.