Dorezat e portierëve “të pastra” në Teuta-Dinamo, Daja: “Barazimi rezultati i drejtë”

Teuta dhe Dinamo barazuan 0-0 në ndeshjen që mbylli javën e 19-të të Superiores. Ndeshja u zhvillua në një ritëm të luftuar, me raste të pakta shënimi për të dy ekipet. Munguan gjuajtjet e qarta në katërkëndor, dhe të dy ekipet u kënaqën me nga një pikë. Pas vërshëllimës përfundimtare, u dha edhe një karton i kuq, duke shtuar tensionin në fushë.
Trajneri i Dinamos, Ilir Daja, tha se barazimi ishte rezultati më i merituar për lojën e të dyja ekipeve. Ai theksoi se Dinamo ishte më e rrezikshme në pjesën e parë dhe krijoi shumë raste shënimi. Sipas tij, Teuta u përmirësua në pjesën e dytë, duke qenë më lart, por nuk konkretizoi rastet. Daja vuri në dukje rëndësinë e lëvizjeve të sulmuesve në 20 metrat e fundit të fushës. Ai përmendi se shpesh sulmuesit Berisha dhe Guindo duhej të lëviznin për të krijuar hapësira për Bregun dhe Vilën.
Guindo tentoi të lironte hapësira me pasime diagonale, por koordinimi duhej më i mirë në momentet kyçe. Daja shtoi se në nisjet nga poshtë, Dinamo kontrolloi zonat dhe kapërceu presingun e Teutës. Ai theksoi se terreni i butë ndikoi në lodhjen e lojtarëve dhe efektivitetin e aksioneve.
Statistikat treguan se Dinamo ishte më e rrezikshme, por Teuta gjithashtu krijoi disa situata para portës. Trajneri përfundoi duke thënë se barazimi ishte i drejtë, duke reflektuar lojën e të dy ekipeve. Rezultati nuk ndryshon pozicionin e Teutës dhe Dinamos në renditje. Të dy ekipet mbeten në garë për objektivat e tyre këtë sezon, duke kërkuar të ruajnë konsistencën.