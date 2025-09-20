Dorëheqja e kryebashkiakut të Vlorës/ Çuçi mbledhje me këshilltarët për pasuesin

I deleguari politik i Partisë Socialiste në Vlorë, Bledi Çuçi ka bërë një mbledhje ditën e sotme për të diskutuar mbi një emër pasues i Ermal Dredhës si kryebashkiak. Çuçi kërkoi nga këshilltarët që të dalin me një emër deri në ditën e hënë.
Por po ashtu Çuçi ka deklaruar se emri më i përshtatshëm për të pasuar Dredhën është Elis Halili. Ndërsa këshilltarët nuk e kanë pritur mirë këtë, me pretendimin se Halilin nuk e njohin mirë.
Në mbledhje mori pjesë edhe vetë Ermal Dredha, i cili shprehu keqardhjen për lënien e mandatit në mes.
“Mund të kishim bërë edhe më shumë, por kemi bërë më të mirën për qytetin”, tha Dredha.