Donnarumma, video gazmore e prezantimit te Manchester City: “Çfarë anglishteje, mik!”

Nga gjuha frënge te ajo angleze. Gigio Donnarumma po përgatitet të përjetojë përvojën e tij të dytë jashtë vendit pas asaj te PSG. Portieri i ri i Manchester City, pas parantezës që përfaqësohet nga dy ndeshjet me Italinë, po përgatitet tani të nisë zyrtarisht këtë aventurë të re i drejtuar nga Pep Guardiola. Ndeshja e parë është tashmë të paktën impenjative: derbi me Manchester United e Amorim. Takimi pra është të dielën, më 14 shtator, në orën 17:30 për të parë portierin në aksion me Citizens. Ndërkohë Donnarumma është vënë në dispozicion për të kryer ritualet klasike të prezantimit të cilave shpesh u nënshtrohen blerjet e reja nga klubet.
Në këtë rast Manchester City në kanalet e veta zyrtare ka treguar një video të plotë të italianit nga mbërritja e tij në Firence për të kryer vizitat mjekësore me anglezët përpara mbërritjes në Angli pas lodhjeve me Kombëtaren. Donnarumma është ndjekur nga kamerat e klubit gjatë gjithë ditës së tij të parë te City duke u prezantuar pak nga pak. Midis një seti fotografik dhe tjetrit, Donnarumma-s, brenda dhomës së zhveshjes, ndërsa po ndërronte uniformën e tij, i bëhet pyetja pse kishte zgjedhur fanellën me numrin 25. Portieri i kaltër shikon kamerën dhe pyet: “Mund të flas në italisht (Can I speak Italian? red.)?”. Që nga ai moment e më pas del një filmim të paktën gazmor.
Donnarumma në të vërtetë tregon se di të flasë anglisht, aq sa mjafton për t’u kuptuar nga bashkëbiseduesi i tij. Dhe kështu shpjegon zgjedhjen e tij vërtet të artikuluar: “Is the date of my first match in Serie A, 25th October”. Donnarumma kuptohet në mënyrë të përsosur dhe social media manager i Citizens i përgjigjet: “Now we know” (“Ok, tani e dimë red.”). Gigio vazhdon dhe shton një shpjegim të fundit për vendimin e tij për të zgjedhur atë numër fanelle te Manchester City: “It’s my birthday, and the birthday of Alessia, my girlfriend” (“është ditëlindja ime, dhe ditëlindja e Alessias, e dashura ime red.”).
Në këtë pikë portierit i shpëton e qeshura përpara kamerës, sidomos kur bashkëbiseduesi i tij i përgjigjet: “Ok, tani gjithçka ka një kuptim”. Donnarumma është i lumtur dhe kënaqet që është shprehur në një anglishte të paktën perfekte: “Çfarë anglishteje, vëlla!”. Në sallë shpërthen një e qeshur e përgjithshme në përputhje me personalitetin e italianit i cili, përveçse është një portier i madh dhe një profesionist serioz, tregon edhe një herë se është një djalë me karizëm të fortë dhe me një simpati të jashtëzakonshme. Karakteristika të duhura për të përjetuar përvojën e radhës prestigjioze të karrierës së tij. Donnarumma që në vitin 2020, gjatë periudhës së Covid-it, kishte publikuar një foto ku tregonte një libër në anglisht dhe mbishkrimin: “Studying English”.