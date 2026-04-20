Donnarumma, gafa që lejoi golin e Arsenal: veprim i pakuptueshëm, Guardiola habitet

Gianluigi Donnarumma bën një gafë të madhe dhe i dhuron një gol Arsenal: Manchester City kishte shënuar pak sekonda më parë, por portieri i kombëtares italiane bën një veprim të pakuptueshëm dhe rikthen në lojë “Topçinjtë”. Pep Guardiola mbetet i habitur në pankinë.

Portieri merr topin nga një rivënie anësore dhe e kontrollon me këmbën e majtë, por në momentin që do ta godasë, ndalet nga Kai Havertz, i cili arrin ta devijojë topin në portën e City. Një gabim i rëndë.

Skuadra e Guardiolës kishte kaluar në avantazh pak sekonda më parë me Cherki, por e mbajti epërsinë vetëm për pak çaste për shkak të gabimit të Donnarummës. Ish-portieri i PSG dhe Milan ka llogaritur keq kohën dhe hapësirën ndaj kundërshtarit, duke i dhënë mundësinë Havertz të shënojë. Dhe kjo ndodhi.

Nuk është hera e parë që kapiteni i Italisë shfaq pasiguri në lojën me këmbë, edhe pse ai e ka kundërshtuar gjithmonë këtë kritikë në konferenca apo intervista: është e vërtetë që Donnarumma është përmirësuar shumë në ndërtimin e lojës gjatë eksperiencës në Paris, por shpesh jep përshtypjen e një sigurie që ndoshta nuk e ka, dhe kjo është kundërproduktive si për të, ashtu edhe për skuadrat ku luan.

Kontrolli i Donnarummës del jashtë trajektores, por mënyra si vendos këmbën Havertz e dërgon topin nën traversë në mënyrë pothuajse surreale: sapo ai goditi, të gjithë e kuptuan se çfarë do të ndodhte.

Guardiola mbeti i habitur nga situata dhe, pasi vuri duart në kokë, u kthye në pankinë për të pirë një gllënjkë ujë para rifillimit të lojës. Shumë shokë skuadre u përpoqën menjëherë ta inkurajonin Donnarummën për gabimin e bërë.

