Donnarumma e Juventus, prapaskena e rrëfyer nga Ravanelli: “Ishte 13 vjeç, por nuk më dëgjuan”

Historia nuk bëhet me ‘nëse’ dhe ‘ose’. Kjo fjalë e urtë e famshme shpesh përshtatet shumë mirë me futbollin. E tregon edhe një episod i rrëfyer nga Fabrizio Ravanelli, ish-sulmuesi i Juventus. Penna Bianca, në një intervistë për TV PLAY, zbuloi një prapaskenë. Koha është ajo kur Ravanelli drejtonte ekipin e të rinjve bardhezi, veçanërisht djemtë e ’99, ose moshatarët e Donnarumma: “Juve duhet të kafshojë duart: ai erdhi në Torino për një audicion dhe i thashë të merrnin atë portierin, ishte një përbindësh. Nëse do të kishin investuar tek ai…”.

Ravanelli luajti për katër vite te Juventus. Me bardhezinjtë ai fitoi një kampionat, një Kupë Italie, një Superkupë Italiane, një Kupë UEFA dhe mbi të gjitha një Champions League. U rikthye, më pas, si trajner i sektorit të të rinjve, në 2011/2012 si trajner i Esordienti dhe i Giovanissimi në 2012/2013. Pikërisht në këtë aventurë të re të tij, gjatë një audicioni, ai pati rastin të takojë një Donnarumma shumë të ri, që e impresionoi menjëherë Penna Bianca.

“ISHTE NJË PËRBINDËSH QË 13/14 VJEÇ”

“Juve duhet të kafshojë duart që nuk mori Donnarumma. Para se të shkonte te Milan, ai erdhi ta provonte në Torino. E unë isha trajner i ’99. Ne bëmë raportin për të marrë atë portier, nuk i bënin kurrë gol. Që në moshën 13-14 vjeç ai ishte një përbindësh. Nëse do të kishin investuar te ai portier, nuk do ta kishin kurrë problemin për të zëvendësuar Buffon. Ai erdhi për tre ditë në provë dhe menjëherë i thashë të mos e linin të largohej nga qendra sportive”.

E përkundrazi në fund Donnarumma nuk përfundoi te Juventus, por te Milan. Të gjithë e dinë si përfundoi: megjithatë, magjepsja dhe kurioziteti për të ditur se si mund të kishte shkuar mbetet. Por sigurisht dihet: historia nuk bëhet me ‘nëse’ dhe ‘ose’.