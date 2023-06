Donika, bir kız çocuğu, kemanıyla birlikte bir roman

Tarih 7 Şubat 1996… Petro Marko Tiyatrosu’nun yakınında kaçırılmamdan bir yıl geçti. Bu sözleri Ardjan Vusho, ünlü bir araştırmacı ve gazeteci olan kocası okudu. Donika’nın günlüğünü okumaya karar verdi. Derin siyah deri bir defter içinde yazılmış ve çok sayıda sayfa içeren bu günlüğü okumak için oldukça gergin ve heyecanlıydı. Hatırlayışımız ne kadar unutsak da, o her yerde bir cehennem perisi gibi beliriyor. Acı çekmek için doğarız ve bu memnuniyetsiz dünyadan kaçarız. Tüm yaşamımız sadece bir perde oyuncusudur. Mutlu olmak için acı çekme. Günlüğü açtı ve titreyen elleriyle okudu. “Ben Donika Malaj, ya da Vajza me Violinë (Kemanlı Kız) olarak da bilinirim” dedi.

Sefil yatağımda oturuyorum ve tüm notları ve anılarıma göz atıyorum. Tekrar küçük bir odada bulunuyorum. Milano’nun merkezinden çok uzakta, Duomo di Milano’dan uzakta. Oraya hiç gitmedim çünkü artık Tanrı’ya dua etmek istemiyorum. Şimdiye kadar benim için hiç merhameti olmadı. Tanrı’ya olan inancım hala duruyor, ama çok şüpheli olsam da hala onu reddetmiyorum. Bacaklarını büzerek üzerine çaprazladığı yatağına uzandı. Pislik ve dış dünyanın her türlü koşulundan uzaklaştı. Geçmişine dair hatırlamaya başladı. Bir sinema filmini izler gibi. Artık 26 yaşında. Evli ve mahkumiyetten hâlâ kaçma fırsatı bulamamıştı. Vlorë’nin merkezinde kaçırılan ve İtalya’ya ticareti yapılan bir grup tarafından kaçırılmıştı.

Dışarıda hafif bir rüzgar esiyordu. Tepelerden esen ve doğrudan eski evinin penceresine düşen bir esinti. Diğer eski mahalledeki diğer villalar gibi bu da çok eski zamanlarda yapılmıştı. Zamanında para harcanmıştı ve şimdi küf kokuyordu. Spor kıyafetler giymişti. Uzun saçları ve bukleleri yüzüne ve biraz da yastığın üzerine düşüyordu. Onları topladı ve başının arkasına yerleştirdi, böylece hikayesini yazmak için iyi bir pozisyonda olabilirdi. Bacakları ve elleri kelepçeliydi, bu yüzden yazabilme şansı buluyordu. Eski villanın küçük penceresi açıktı. Saçlarının üzerine düşen rüzgar yavaşça onları uçuruyordu. Sürekli olarak elle düzeltiyordu. Biraz daha doğru duruş aldı ve kaleme ve yeni bir çok sayfaya odaklandı. Yakında güzel ve kaligrafik yazısıyla dolacaklardı. Eskiden olduğumuzdan daha zor zamanlar. Çok sayıda kız ve kadın İtalya’nın kaldırımlarında, vb. Demokrasiyi bekleyenler için işsizlik ve aşırı yoksulluk getirdi. Herkes yalnız ve desteksiz kaldı, benim gibi ve kemanım gibi, beni bekleyen. Offf… dedi ve elini kalkık tutağı düzeltmek için hareket etti, ve alnına düşen küçük terleri silmek için. Çok fazla vapur yoktu, ama yaşadığı korkudan dolayı daha fazlaydı. Her gün ve gece Vlorë’nin sokaklarında ve bu şehrin açık alanında yaşadığı korku. Milano, bir zamanlar kendi orkestrasında çalmayı hayal ettiği şehir. Daha doğrusu, “La Scala” Tiyatrosu’nda. İnsanların onun güzel müziğini tadabileceği kırmızı polyester koltuklarda oturarak. Yanlarında oturan beyler ve hanımlarla birlikte, altı katlı binanın tüm yerlerinde. Hepsi onun güzel müziğini tadıyor. Tüm yerler rezerve edildiğinde ve kırmızı perde kalktığında spiker, Arnavutluk’tan bir kemancıyı, Donika Malaj’ı tanıtırdı. Orkestra eşliğinde sahneye çıkardı. Ohh, dedi ve gerçekten de olduğunu hayal etmiş gibi. Sahada 2000 kişi tarafından alkışlanacak mıydı? Her şey sadece eski yatağı üzerinde bir hayaldi, ne zaman yıkandığı bilinmiyor. Delilik veya savaş türü. Tür sınırları tanımazdı, diye düşündü kendi kendine. Yoksulluk ve baskı, düşmanlık ve öldürme hayatta kalmak için. Birinin ölmesi için başkasının yaşaması. Belki de bu fiziksel veya doğal yasalardır. Tanrı, insanlık tarihindeki başlangıçtan beri icat etti. Ve böylece Biz de kendi hayatımız için savaşmalıyız. Ya öl veya birkaç yıl veya birkaç gün daha fakirlik ve sefalet cehenneminde yaşa. Bu denklem budur. Ölüm ile daha iyi bir yaşam arasındaki savaşta. Bugün her şey bir savaş haline geldi. Bu savaş hiçbir zaman aileye, kardeşliğe sormaz. Hepsi birbirine karşı. Gülümsedi, ironik bir şekilde. Ne bir vatanseverlik, ne de bir şehirli, ne de bir kardeşlik. Herkes, herkesin kardeşi karşısında. Bir kentin yabancısı olan kardeşim, benim üzerime tamamen siyahlarını giydi. Beni kaçırdı, köle olarak sattı, vb. Arnavut olduğum için. Benim gibi, hatta binlerce vatansever… Birini ailesini tanıyorum, ama o beni tanımıyor. Aşk para için tüm düşüncelerini ve insan doğasını aldı… Öyle ki, İtalyan’ın eşeğini, benim gibi Arnavut olanı alıp beni satan ve döven. Arnavutum, yani. Ve beni kaçıran ve bana eziyet edenler de benim gibi Arnavutlar.

Bu bölümün devamıyla ilgili bir şeyler sormak veya hikaye hakkında başka bir şey öğrenmek ister misiniz? Diktatörlüğün devrilmesi kötüdür. Çünkü biz kuyruğuyla insanlar olduk, birbirimize hiç saygı ve sevgi duymadık. Eskiden Vlora’ları çok seviyordum, onlara kardeşler ve kız kardeşler derdim. Ne zaman yardım etsem ve başladıkları işlerde cesaretlendirsem. Hiç aklıma gelmezdi bir gün şehirli hemşehrilerim beni hedef alacaklar diye. Artık suç çetelerine dönüşmüşler, ruhsuz ve güçlüler, ne yasa ne de intikam hakkıyla ilgilenmiyorlar. Sadece her şeyi istiyorlar, aç gözlülük yapıyorlar. Utancı ve korkunç ahlaklarını iyileştirmek istiyorlar. Bu kurt kardeşlerin mottom “Sen kimsin umurumda değil, et ve kemiklere sahip olman yeterli.” Onların tek bir mottosu var: Her şey pazarda iyi. Sizi canlı canlı yerler. Sormazlar, sizi boğazınıza kadar batırır mısınız, batırmaz mısınız? Ama kemikleri yavaşça ve acımadan yiyorlar, korku filmlerindeki gibi.

Ceketten kalemi çıkardı, eski evin duvarının çatlaklarına sakladığı defteri aldı. Onu açtı ve ilk sayfaya büyük harflerle “Bayan Donika – Kemanlı Kız Tarihi ve Olmaması Gereken Olaylar” başlığını yazdı… Aaa, dedi Bayan Donika alaycı bir sesle. Olmaması gereken olaylar… Haha, eski günlerdeydi o, Bayan Donika… Herkes onu yeteneği ve okuldaki on üzerinden notları için seviyor ve saygı gösteriyordu. Her zaman her yerde birinci olmuştu. Aslında diktatörlük zamanında da ona böyle derlerdi, yıldız Bayan Donika, Kemanlı Kız…

Eskiden hepsi ona seslenirdi, Tiran’daki sanat ortaokulundan Enstitü’ye ve daha fazlasına kadar. Geçmişten biraz kafasını kaldırdı ve kalemi kırmak için neredeyse güçlü bir şekilde deftere vurdu. Dizlerinin üzerine hafifçe yöneldikten sonra Milano’nun lanetli şehrinin ilk sayfasının beyaz kağıdına, siyah kapaklı defterin üzerinde birleşen kelimeyi yazdı. Aslında, buraya nasıl geldiğimi bilmiyorum. Sakinleştiricilerin etkisi altındaydım ama nasıl geçtiğimi biliyorum. Ve benimle yaptıkları kötülükleri biliyorum, Arnavut şiddet uygulayanlar. Kendi vatandaşlarım, bana tüm kötülükleri yaptılar. Ama onlar bilmiyorlar ki, kanlarını alacağım ve intikamımı alana kadar onları yavaşça içeceğim. Daha sonra pasta tekrar alçak sesle konuştu ve hatırladı. Benimle kimse bugüne kadar uğraşmadı. Beni tanıyorlar ve biliyorlar. Diğer şeylerin yanı sıra, Aralık ayı öğrenci gösterilerine katılan kızlardan biriydim. Tirana’dan bir kızım. İlk gece protestolara katılan kızdım. Polis kordonlarına karşı keman çalan kızdım, bizi ezmeye veya öldürmeye gelirlerdi komünist polisler. Ve ne emirleri olduğunu biliyorlardı. Her gün öğrencilere meydanlarda öncülük eden kızdım. Violini onunki ve uzun sarı kuyruğuyla birlikte Koşu şeklinde bir vücuda sahip veya bir heykel stüdyosunda çalışılmış gibi görünen

Dea’dan daha güzel, mavi gözlü, 180 cm boyunda Yabancı dergilerdeki gibi seksi bir şekli olan

Saf bir ırk Yarı dağlı Karışık Şkodralı anneden ve Vlora’lı babadan

Biraz düşündükten sonra başını hafifçe kaldırdı, tekrar indirdi ve ekledi

O bizimdi, kendi kendine gülümsedi

Artık Bayan Donika yok, devlet güvenlik birimi istediği gibi negatif sonuçlandırmak için

Uzun ve kanlı yönetimlerini devirenlerden intikam almak için Konserler yok, keman yok, parkta gezintiler yok

Her şey kayboldu Sonunda Fizik diyor ki, her şey geçicidir Hiçbir mutlu şey uzun süremez Ne güzellik, ne medeniyet Doğan her şey yıkıma ve yaşlanmaya gider

Yerçekimi her şeyi yaşlandırır ve eskidir

Artık sonsuz yaşam yok Artık yok… Eskiden olduğu gibi Sadece uçardım Her şey gitti

Bayan Donika, kendi kendine ironik bir şekilde dedi

Bu unvanı suçlular aldı ve korku ve intikam işaretiyle başını salladı

Hepsi tek tek ödeyecek, onlara başlarına gelenler için Bir araya geldiğimde sevgi ve Tanrı’nın lütfuyla iyi şeyler yapmak için

Hepimizin mutlu yaşamasını sağlamak için benim gibi vatanseverlerle Jeta böyle bir ayrılıktır, bu şarkının başlığındaki gibi Yaşam sadece güçlüler içindir Ve tüm yaratıklar için değil dünyaya gelen

Hayat pis bir şeydir, yazdı

Öyleyse bu kötü dünyaya gelmeyelim Hemen soyguncular bekler ve bizi yemekleri ve uyuşturucu bağımlı ve çılgın çeteleri için yemeye döndürür Ve bilinçsizce doğru bir çizgi ve büyük harflerle bir vurgu yaptı. Kağıtları topladı, küçük bir top yapmış gibi Ardından tekrar yön verdi Ve sessizce yemin etti. İntikam almadan bu dünyadan gitmeyeceğim… İntikam, dedi İngilizce

Hepsi ödeyecek Oynayacağım en kötü oyunla Kaplanlardan deli kadınlara kabul etmeyen hayatı yaşamamız olacak Olacağım ölüm ve onların zehiri Yavaşça Her biri baştan sona ödeyecek, Denizden Pulja’ya beni taşıyan tekneciler bile Hepsi cezalandırılacak Benim için insanlar asla aynı değilim, Benim gibi insanları seviyorum Sert olan şimdi gitti, şimdi burada Hakaret sadece var Artık hiçbir şey eskisi gibi değil Ne acı, ne sevgi, hiçbir şey aynı değil Acı, iyilik içeren tüm molekülleri alır Vücudu yaralarla kaplar, asla iyileşmez Acı, vücut bileşimini değiştirir Ve seni bir canavara dönüştürür Bu yaşamda intikam alacağız Tanrı’nın cezalandırmasını beklemeyeceğim Çünkü eşit yaşam yok, başka dünyada da yok Beklemeyeceğim, sesleneceğim Burada, bu şehirde Onlar, bana yaptıklarının bedelini ödeyecek… İyi zamanlar. ÖZEL ZAMANLAR

Donika’nın babası erken ölmüş, onu çok küçük yaşta geride bırakarak. Annesi onu büyüttü ve eğitti. Her şeyi başından itibaren hatırladı. Babasının ölümünden sonra, Shkodra’yı terk ettiler ve Tirana’ya sığındılar. Anne, bir kreş eğitmeni olarak iş buldu. Babasından miras kalan evi aldılar ve başkentte yaşamlarına devam ettiler. Sonra devlet evi alarak ona bir oda ve bir mutfak verdi. Tiran Traktör Fabrikası’nda zor bir hayat diye yazdı Donika günlüğüne. Ama ona iyi zamanları diyelim. Kız evde babasının etrafında doğar, onun diktesiyle yetişir, sonra kocasının diktesine uyum sağlar. Haha! Kendi kendine güldü ve tekrar aklına kocası Ardjan Vusho, Kuzey muhabiri, “Jeta Sot” gazetesinin aklına geldi. Gazete haksızlıklara eleştirel baktığı, işçilere öncelik verdiği için özel bir gazeteydi, yani dürüsttü. Parti ve liderlerden çok fazla etkilenmiyordu. Ardjan, onun hayatıydı ve şu anda da öyle. Onu bulacak ve buradan götürecek. Unutmayın, diye yazdı. O iki metre boyunda, güçlü ve çok cesur. İntikamı acımasız olacak, dedi. Notlara tekrar ekledi.

Ve hatıralarının ve Ardjan’ın hatıralarının üzerine çıkarken, hayat umuduna başladı. Kendi hikayesini hatırlamaya başladı. Siyah deftere büyük harflerle yazmaya başladı…

1989 Eylül’ün sabahı, Shkodra’dan arkadaşlarıyla birlikte konsere gitmek için trene biniyordu. Sanat Enstitüsü’nün arkadaşlarıyla birlikte konser vermişti. Birkaç gün boyunca Shkodra Migjeni Tiyatrosu’nda bir keman ve orkestra konseri düzenlenmişti… Sabah oldu ve o, sınıf ve odadaki arkadaşı Mimozë ile birlikte erken kalktılar. Üçüncü katta Rozafa Oteli’ndeki odalarından çıktılar. Kemanları ve viyolonseli kutulara koydular ve asansörle yavaşça birinci kata indiler. Kahve içtiler ve tren istasyonuna gitmek için yola çıktılar. Otelin yaklaşık yirmi dakika uzağında yürüyerek ilk önce istasyona vardılar. İstasyon çalışanlarını selamladılar ve yavaş adımlarla merdivenlere çıktılar, beş numaralı vagona doğru. Vagon tamamen doluydu. Bugün pek çok insan yok, dediler birbirlerine. İnşallah çok fazla insan olmaz, dedi Donika, trenin binişinde biraz zorlanırken ve keman kutusuna dayanarak. Trenin kapısından içeri zorla girdi. Kapı çok geniş değildi…

Dikkat et, viyolonsel Moses’e döndü Donika ve onu yardıma hazırlanmıştı. Ve böylece ikisi de birbirlerine bakarak adımlar attılar. Dar koridorunda ve neredeyse birlikte düşündüler. Buraya mı girelim? dedi. Ve kısa bir aradan sonra Donika başını onaylama işaretiyle salladı. Arka planda her tarafa hareket eden faturalar vardı, işlerini halletmek ve Tiran’a gitmek için hazırlanıyorlardı. İki adet koltuğun önünde birbirlerine karşı oturdular. Kırmızı koltuklar, deri kaplı olmayan ama güzel görünen koltuklar. Kemanları ve viyolonseli trenin tutacakları üzerine koydular, yani içeride değil, üzerinde. Ve gülerek ve şaka yaparak birbirlerine karşı oturdular. İkisini de tutmuş gibi görünmek için. Başka birinin oturmasına izin vermezlerdi. Ve başka yolcular gelse, diğer yolculara “yer kapıldı arkadaşlar” derlerdi. Ve elbette, diğer vagonlarda aramaya devam ederlerdi. “Bu metni Türkçe’ye çevireyim: “Bu metni Türkçe’ye çevireyim:

Öğretmenimiz müzik öğretmeni olarak tamamlıyorum. Sen Enstitü’deki en iyi öğrencisin, tam notla. Sen ya keman öğretmenisin ya da opera alanında güvende yerin var. Evet, evet,” dedi Donika ve güldü. “Bugün arkadaşlarının biyografisini ve diğer şeyleri paylaşacağım. Ama krallık değil.” Merkez Komite ve bağlı grupların çocukları her yerde iyi pozisyonlarda. Bakanlıkta bile, diplomatik hizmette ekledi.

Ve madenciler onları yönetiyor. Burada her şey ve ilçe partisi komitelerinin başında oldukları yerde. Kapalı bir çevre. Arnavutluk bunların olduğu yerdir. “Kız kardeşim,” dedi yüksek sesle. Ve tekrar göğsünün düğmesini açtı ve biraz göğsünü aşağı indirdi, ki bu yolcular üzerinde etkileyici olurdu…

Moza gözlerini biraz daha normalden daha fazla açtı. Donika’nın rejim karşıtı söylemlerinden. O Shkodralıydı ve komünist rejime karşı olması doğaldı. Kendisi kot pantolonlarla güzel bluzlar ve şapka giyiyordu. Rait Orkestrası gibi tamamen uyuyorsun, arkadaşları ona öyle derdi. Ve o inkar etmedi, “Evet, öyleyim,” diye konuştu, gülerken. Bugün bile tel gibi giyinmişti… Dona’ya söylemek istedi, ama sonra onu daha sonra rahatsız edeceğini düşündü. “Yıldızsın,” dedi Donika, gülerken kendi tatlı arkadaşına. “Biliyorsun, sen bir genetikçisin.” “Evet, sen haklısın,” diye yanıtladı Dona. “Annem hiçbir zaman babamı aldatmadı.” “Hayır,” diye devam etti Moza. “Sen onları koru, çünkü seni ele geçirirler. Tehditleri gözlemle, yıldızım, cümleyi bitirdi Moza… Onu kimse yakalayamaz, değil mi? Tamam mı?” dedi Dona.

“Evet, kesinlikle,” diye cevapladı Moza. Donika daha fazla konuşmadı. Pencereye baktı ve hemen düşüncelere daldı, annesiyle ve Kosovalı Adam arasındaki aşk sahnesini yeniden canlandırarak. “Ah aptal,” diye ekledi sonunda arkadaşıyla birlikte gülerken, tam bir Shkodra halkı gibi. Tren insanlarla dolup taşıyordu. Başkalarının sohbetleri ve ötücü kuşlar hiç durmuyordu. Faturalar, vagonlarında yaşanan karmaşayı birbirlerine bildiriyordu. Donika başlangıçta biletleri kesmişti. Her biri beş yeni leke tutuyordu. Onları cebinden çıkardı ve yolcular için aralarındaki iki koltuğun ortasında bulunan banka koydu. Onları siyah camlı rafa koydu ve sol eliyle düzeltti. Çünkü cepte fazla yer kapladıklarından dolayı boğulmuşlardı. Ama cebinde… Yeterliydi. Moza’nın sesi duyuldu. Orada bırak ve kendin kontrol etmesine izin ver. Tren görevlisi oraya bakacak ve kendi başına göre halledecek, dedi Moza. “Dona, başını yüksek tut,” dedi. Moza’ya doğru baktı, sözlerle yanıt vermeden, sessizce arkadaşına boyun eğdi ve onları orada bıraktı, sanki bir emir gibi. Kesin olarak başını yüksek tuttu ve sonunda, dediği şeye cevap vermeden başını kaldırdı. “Evet, arzunu yerine getirdim, iblis,” diye döndü. Bir insanın haklarını savunmak gibi. Burada hiç kimse ve hiçbir hak yok, diye cevap verdi Moza. “Hayır, biletlerimiz,” diye tekrarladılar aynı anda. Belki de sadece bizim biletler basılmıştır… Burada tamamen aynıyız, kız kardeş. Basılmış biletler gibi, dedi Dona. O daha da sertti hükümete karşı. Kurs ve 11 numaralı binadaki diğer arkadaşları ve arkadaşlarına karşı konuşmaya başlamıştı. Hükümete karşı açıkça konuşuyordu ve onu vurmak için bir fırsat bekliyordu. Bu hükümete, dediği gibi tüm kızlar diyorlardı. Özellikle sabahları ekmek, çay veya reçel yediklerinde. Kavaja gibi. Öğrenciler onu böyle alay ederdi. “Biletleri bırak,” diye ekledi Moza. “Bak saate ve kalkış saatimize, burada kaldık, arkadaşım.” dedi yine. “7 çeyrek, arkadaş,” dedi Dona. Saatine baktığında, elindeki saatte iki bin lek vardı. Sinir bozucu işareti azaltmak için elini aşağı indirdi. O saati küçümsemek için. Çünkü o saatlerin o kadar çok olduğunu biliyordu ki o yıllarda dolaşıyordu. Yani herkesinki vardı. O saate bakmak istemiyordu. Çünkü hiçbir zaman saat kaç olduğu ve tarihin ne olduğu onu ilgilendirmiyordu. Saatinin tarihini biliyordu. O saatlerin, dışarıdan farklı hizmetlerle gelen kaçakçılar tarafından getirildiğini biliyordu. Sporcular gibi. Ama emin olmak için güneşe baktı, Tarabosh üzerinde yükseliyordu. Coğrafyasına göre saatine denk geliyordu. Dona yine elini kaldırdı, gözlerini güneşe kaptırmamak için. Ardından arkadaşına saatini göstermek için oturdu. Sonra birkaç adım attı ve tekrar koltuğunun üstüne oturdu. İçlerinde bulunan küçük odadan sadece pencerelerden bakıyordu. Aslında çok küçük bir oda gibiydi, iki sandalye ile?… İşkence odası ya da güvenlik arabası olabilir. Bu düşünce aklına geldi. Ama bir arabada.

Mümkün olabilir ve işkence odası veya güvenlik vagonu olabilir. Nasıl anlaşıldı, düşündü o. Ama o, aşk sahnesi için ayrıcalıklı bir vagon ya da belki de pozisyonu olan insanlar için mi? Bunu mu düşündü? Sonra iddia etti, Çin’in eski tren kabininin giriş görüntüsünü alay ederek, ‘İdam’ dedi.

Moza ne dedi? Bir güzelliğin söylemesini bekliyor musun?

-Neden olmasın dedi Dona. Belki güzel biri gelir ve kurtarır beni. Çünkü senin dışında, senin sevdiğin yok. Tüm arkadaşlarımız var.

-Evet, doğru, gülümsedi Moza. Ve burada bulacak mısın? Haydi beynim, tekrarla dedi Dona. Tanrı mucizeler yapar. Mutluluk ve aşkı beklemediğimiz yerde getirir. Hayat felsefesi bize şunu öğretti, tesadüf olmaz. -Ya da sevgili dostum, dedi Dona, mavi gözlü ve trenin yıldızı için bugün. Çünkü bugün güzellik yarışması yapsan, bu tren Mısır Treni olur. Mısır senin sevgilin, tahtan. Dediklerine göre, bugün bir yıldız bulacaksın. Rüyalarında olduğu gibi bir partner.

Tamam, dedi Moza, öyle olsun. Kader bize bugün ne getirecek, arkadaşlar? Diğer şeyleri ekledi Moza Shkodranja.

Evet, doğru, dedi Dona. Neden şakıyoruz ki? Biz toplu bir şekilde sosyalist ve komünist hükümetlere karşıyız, diye devam etti Moza. Ve ayaklarını yerle bir etmek için aşağıya, güvenlik kuvvetlerine doğru ilerledi.

Aşağı dedi Dona. Ve kendini vurdu, kendi yumruğuyla, arkadaşın yumruğuyla, nasıl yaptığını söyle.

Bizi hapiste mi tutacaklar kız kardeşim, dedi Moza Shkodranja. Neden hapishaneye gidiyoruz?

-Neden mi? dedi Dona. Köyümüzde olanları gösteriyoruz. Arnavutluk’taki bu köyde neler olduğunu söylüyoruz.

Kaç milyon olduğumuzu sordu Dona. Bence üç milyonuz. İyi biliyorum, coğrafya bilmiyorum.

Evet, doğru, sen olmasan bile, retorik bir. Lütfen, bu sayfayı Türkçe’ye çevirin: Bedeni normal bir bedendi, oldukça büyük görünüyordu ve hiçbir zaman bu kadar büyük birini görmemişlerdi. Siyah saçlı, kara kaşlı, azıcık esmer ve mavi gözlüydü. İki metre yirmi santim boyundaydı. Herhangi bir aktörden daha uzundu, hatta bir boksör bile diyebiliriz. Onu iç bakanlığı takımlarının disk atıcıları veya çekiç atanları sanmışlardı. Bu daha da doğrulandı, yakından baktıklarında ve olimpik sporcu kriterlerini karşılıyordu. Daha fazla doğrulandı. Kırk beş numara ayağı vardı ve o beyaz spor ayakkabılarla geliyormuş gibi görünüyorlardı. Çünkü tanınmış bir markaya aitlerdi. Şaşırdılar ve trenin hareket etmesini bekliyorlardı. Tren beklenenden geç kalmadı ve hareket sinyali verildi. Bütün kuşlar, kondüktörler ve mavi tren bayrakları hazırdı ve tren hareket etti. Gürültüsü havada yayıldı ve lokomotif dumanı, tren istasyonuna yakın üç katlı binaların çatısına çıktı. Tabii ki, treni tren olarak görürseniz güzeldi. Ancak, kooperatiflerde veya tarım işletmelerinde yaşamak gerçek bir komünist kâbusuydu. Tren Shkodra’yı geride bıraktı ve günlük olarak hareket ediyordu. Bu şehrin düzlüğüne gitmek için diğer istasyona doğru hareket ediyordu, Lezhë’deki istasyona. Onların kabiniye kimse gelmedi. Galiba bizi güvenceye aldılar veya bizi nasıl bir vypa olduğunu bilmiyorlar… Ya da daha fazla söyledi Moza, her zamanki gibi gülerken, gerçekte o ironinin herhangi bir durumu veya olayın birinci sorumlusu olduğu yanlış anlamayı yaptı. “Bizi vypa olarak aldılar,” dedi küçük bir sesle Donika’ya yaklaşırken. “Hah, ne yapıyorsun,” dedi Donika. “Konuşma artık. Kelimeler bitti.” “Şoför arkadaşa gitmek ister misin?” Donika’ya yaklaşarak Moza konuştu. “Hayır,” dedi Donika, “ama onun veya diğerlerinin dinlemesine gerek yok. Ben ne diyorum? Ya da değil mi, arkadaşım?” “Evet,” dedi Moza, küçük sesle gülerek. Donika’nın başı üzerinde bitirdikten sonra “İyi kal,” dedi küçük Moza konuşarak. “Bu tam sana göre, iki metreye yakın. Ve çok güzel uyuyorsunuz, mavi gözlü ikiniz. Bir erkek ve kız kardeş gibi birleşiyorsunuz.” “İyi kal. Şimdi espri yap,” dedi Dona, ciddi bir şekilde geri döndü. “Çünkü karşımızda insanlar var ve bir dakika önce veya on dakika önce konuşmadık.” “Evet, ciddi kal,” dedi Moza, “çünkü eşin önünde olacaktır.” “Ağzını kapat,” dedi Dona, dişlerini sıkarak konuştu. Sanki sana beni anlatacağımı söylüyor gibi. Tamam, seni yakalayacak. Moza artık konuşmadı, arkadaşının emirlerine uydular. Aynı kabini paylaşan iki taraf arasında herhangi bir konuşma veya konuşma başlatmak için hiçbir neden yoktu. Sessizlik etrafı sardı ve sadece insanların konuşmaları ve demiryolu sesleri, kabilerinin içinde çoğunlukla duyuluyordu. Güneş ufka ulaştı ve dış hava sıcaklığı artıyor veya yükseliyordu. Eylül’dü ve sonbahar henüz yaz yerini almamıştı. Diyelim ki yerleri değiştiriyorlar. Barış ve mevsimsel diyalog için anlaşmışlar gibi. Toprak, milyonlarca yıldır güneşin etrafında dönerken hiçbir zaman eklips yolunu durdurmadı. Hiçbir hata yapmadı, hiçbir derecede dönmedi, birisi tarafından eliyle belirlenmiş gibi. Ama düşündü Dona, dönmek hata yapsaydı. Toprak, diğer gezegenlerin çekimleri tarafından bilinmeyen bir yörüngeye veya sonsuz uzaya doğru giderse ne olurdu? Derin düşüncelere daldı ve ortağı gazeteyi okumakla meşguldü ve hiç hissedilmedi, Moza birkaç dakika boyunca söner. Genellikle bozuk bir radyo gibi çalışır ve her zaman konuşur. O hayrete düştü Dona. Tüm o enerjiyi nereden alıyor o kız düşündü. Her zaman kendisiyle gülerken sonuçlandı. Moza, sevgili iyi kız, ama çok akıllı ve derslerde iyi sonuçlar alan pozitif ve hırslı bir kız. O politikayı çok iyi biliyor. Rait İstasyonu aracılığıyla tüm dünya politikasını takip ediyor. Elbette, Shkodra’da ve hatta Tiran’da olan o istasyon, o zamanlar “komünistlerin” kapitalizmle bağlantı kurduğu tek pencereydi. Sanırım kariyer yapacak, kendi kendine düşündü Dona. Umarım komünist olmaz çünkü bu kadar dayanabileceği o sarhoş tipiyle konuşmaktan bıkar. Kendi kendine konuşan ve mühürleyen kişi. Hahaha, güldü. Merhaba arkadaşım, neler oldu? dedi Moza. Hiçbirimiz aklına gelmedi mi? Bak karşında ne var – Anılarını geri getirmene izin verdim.

Moza eliyle sessiz olmalarını işaret etti, çünkü bizi duyduğunu ve ne olduğumuzu hatırladığını düşündü. Biz kızlarız… Anlamıyor musun, bizi ciddiye almıyorlar, dedi diğeri.

Ardjani gürültüyü ve önündeki meslektaşlarının konuşmalarını duydu. Trenin taşıyıcısının üzerine bir gazete koyarak konuştu: Merhaba arkadaşlar. Tanışmadık… Ama ben de sizi yanlış anlaşılmamak için konuşmadım. Şimdi fırsattan yararlanıp sizi taciz etmek veya bir konuşmaya girmek istiyorum.

O zaman ben Ardjan Vysho. Kosova’dan babam Pejan kökenliyim. Annem kim olduğunu bilmiyorum çünkü çocukluğumda yetimhanede büyüdüm. İlk başta bir kasabada, sonra Shkodra’da… Yani yarı Shkodralıyım veya Pukëli Shkodralı, dedi gülerek.

Kızlar konuşmadılar, sadece biraz gülümsediler. Ve birbirlerinin onayını aldıktan sonra konuşmaya devam ettiler. Dediler ki: Selamlar, biz Moza ve Dona. Shkodralıyız ve yarı Shkodralıyız, dedi Dona. İkisi de yan yana durdu, ya da doğru sırt dayadılar, doğru bir çizgide tren koltuğuna yaslandılar.

Ardjani ikisine doğru dönerek sordu: Nasılsınız? Cevap verirken elinden sigara paketini aldı ve uzun kolları olan beyaz gömleğinin cebine koydu. Bu kollar, dev bir adamı değil bir insanı saracak kadar uzundu. Siyah ve uzun saçlarının üzerine elini koydu ve düzeltti. Onlara büyük eliyle bir düzeltme yaptı ve parmaklarını uzattı. Ardından onu taşıyıcıya indirdi ve şöyle dedi: Migjeni Tiyatrosu’nun enstrümantalist misiniz? Hayır, dediler. Üç günlük bir konser yaptık ve şimdi ayrılıyoruz, dedi Ardjani ve elini pantolonunun üzerine koyarak ağırlığını taşıyan bacaklarını destekledi, sanki sırtında çok ağır bir yük taşıyan sütunlar gibi.

Birkaç saniye sonra Dona konuştu: Ben Dona, dedi. Sanat Enstitüsü’nde öğrenciyim. Üçüncü sınıfta kemanda, arkadaşım Moza ise viyolonsel çalıyor, dedi ve gülerek dişlerini gösterdi.

Moza tekrar konuştu: Merhaba, ben Moza, dedi bu kez. Tam anlamıyla şu anda tanışmış gibi değil de başından beri tanışmışız gibi hissettim. Bir saatlik bir yolculuktan sonra bu tren biletimi cebime koydum. Tekrar oturduğum pozisyona döndükten sonra şöyle dedi: Yukarıdakiler viyolonsel mi? Yoksa değil mi, arkadaşlar?

Dona tek başına cevap vermedi. Diğeri viyolonsel olduğunu söyledi. Büyük olan o, dedi Ardjani. Ona gururla, Sen daha küçük bir bedene sahipsin, ancak büyük bir enstrümana sahipsin, dedi.

Güzel, dedi Ardjani. Çiftiniz sempatiksiniz, dedi. Ardjani, “Çok teşekkür ederim kompliman için” diye cevapladı. “Bana sık sık böyle bir şey söylenmez” dedi ve gülümsedi. “Evet, dedim” diye konuştu Moza. “Her zaman bir ilk vardır” dedi Dona ekleyerek.

Ardjani, “Hitler bizi gereksiz yere rahatsız etmedi, bizi huzurda bıraktı” dedi. “Ama bizi Arnavut kardeşler olarak adlandırdı” dedi. “Haha” diye güldü Moza. “Almanlar gitti ve biz Rus-Slav işgaline düştük. Almanlar bizi ‘kardeş halklar’ diye adlandırdılar” dedi.

Moza, “Belki de babamızın oğlu olarak” dedi, her zamanki ironisiyle ve espri yaparak. “Gül, sen kız” diye yanıtladı Ardjani ciddiyetle. “Hayır, hayır, dur, asla komünist olmayacağım” diye ekledi ve yerini değiştirdi.

Bu sırada Ardjani’yi içtenlikle izleyen kızlar, onunla açıkça konuşmaktan çekindiler. Ardjani’ye nasıl devam edeceğini sordular.

Ardjani, “Peki, siz ne iş yapıyorsunuz, arkadaşlar? Tanıştırmadınız bizi” dedi ve her ikisine de baktılar.

“Ben işçiyim, Koman’da madende çalışıyorum. Orada sondajlarla bakır çıkarıyoruz. Sonra maden açılacak ve işe başlayacağım” dedi. Dona, “Aaa, sen jeolog musun?” diye sordu.

“Hayır” dedi Ardjani, “Sadece bir parça lise okudum. Beynim bundan fazlasını kaldırmaz” diye espri yaptı. Kızlar güldüler. “Siz işçiler gibi görünmüyorsunuz, ama hadi, şimdilik yiyelim” dedi Moza.

“Ama şimdilik” diye ekledi Moza. “Sen gruptaki lider olmalısın” diye ironiyle devam etti. Ardjani, “Hayır, ama sen daha güçlüsün, kız arkadaşım. 180 cm kadınsın” dedi. “Ya seni görmüyorum mu?” diye sordu.

“Evet, çok güzel bir kadın görüyorum” dedi. “Ve çok sessizsiniz, benim gibi sürekli konuşmuyorsunuz” diye devam etti. “Peki neden bizi dinledin, konuşurken?” diye sordu Dona, bir soruyla sessizliği bozarak.

Ardjani, cevap vermedi. “Hayır, ama sesiniz düşük sesle bile duyuluyor Sadece bir parça lise okudum. Beynim bundan fazlasını kaldırmaz” diye espri yaptı. Kızlar güldüler. “Siz işçiler gibi görünmüyorsunuz, ama hadi, şimdilik yiyelim” dedi Moza.

“Ama şimdilik” diye ekledi Moza. “Sen gruptaki lider olmalısın” diye ironiyle devam etti. Ardjani, “Hayır, ama sen daha güçlüsün, kız arkadaşım. 180 cm kadınsın” dedi. “Ya seni görmüyorum mu?” diye sordu.

“Evet, çok güzel bir kadın görüyorum” dedi. “Ve çok sessizsiniz, benim gibi sürekli konuşmuyorsunuz” diye devam etti. “Peki neden bizi dinledin, konuşurken?” diye sordu Dona, bir soruyla sessizliği bozarak.

Ardjani, cevap vermedi. “Hayır, ama sesiniz düşük sesle bile duyuluyor, konservatuvar öğrencisi” dedi. “Ben öğrenciyim” dedi kız. “Öğrenci, tamam. Örneğin, senin arkadaşın çok fazla konuşmuyor, ama çok düşünüyor gibi duruyor. Ya da benim böyle geliyor” diye söyledi Dona.

Daha önce sadece Moza ve Ardjani’nin birbirlerini alay etmelerini duyan Dona, sivri sözleri ve ironik tavırları birbirine karşılıklı olarak paylaşmalarına şaşırdı.

“Tamam, neden gerçeği söylemiyorsun?” diye sordu Dona. “Evet, işte ellerine bak. Bizimkilerle aynı gibi görünüyor. Hiçbir öldürme veya kürek kullanımı yok” dedi.

“Ama sen bir suçlu uzmanı değilsin, kız” dedi Ardjani. “Hayır, hayır, dostum, ama açıkça belli oluyor” dedi. Ardjani, “Evet, tamam, belki öyle görünüyor” dedi ve elini uzattı. Lütfen, Dona’nın gazetecinin cebinden izinsiz çıkardığı notu Türkçe’ye çevirin:

Dona izinsiz bir şekilde gazetecinin cebinden notu çıkardı. “Bak dostum, bize yalan söylüyorsun, sen işçi değilsin, gazetecisin,” dedi. “Evet,” dedi Ardjani, gülerken ve kendi yalanını gerekçelendirmeye çalışırken. Dona’ya özellikle güzel Donika’ya hayranlıkla bakıyordu, gözlerini ondan alamıyordu. “Esi” diye fısıldadı, kelimenin anlamını bilmiyorlardı. Ardından küçük bir sessizlik oldu, Donika sessizliği bozdu ve dedi:

“Sen işçi olabilirsin ama gazetede çalışıyorsun, daha fazla fark eder bu.”

“Evet, fark eder,” dedi Ardjani. “Sonuçta orada işçi olarak tanımlanırım ya da tanımlanmam.”

“Evet, işçi olarak tanımlanıyorsun,” diye gülümsedi Dona ve kartvizitini uzattı. “İsim kartımı al – Sen çok sempatik bir çocuksun. Ama bizi yol boyunca uzun süre kandırmayın, anlaştık mı?”

“Anlaştık,” diye yanıtladı Ardjani, tekrar etmeye çalışarak. “Güzel konuşmalarımızın ardından ikimiz de aynı şekilde konuşalım.”

“Tamam, arkadaş, güzel gazeteci,” dedi Dona ve kahkahalarla güldü. “Neden gazeteci bu kadar büyük ve boksör gibi?” diye şaşırdık. “Daha önce böyle bir tip görmedik,” dedi Moza. Ama her şeyin bir başlangıcı vardır,” diye ekledi Ardjani ve alaycı bir şekilde güldü, onların şaşkınlığına eşlik etti.

“Evet, tam olarak öyle,” dedi Dona. “Peki, bize boş konuşmalar söyleme, ne yapıyorsunuz? Bize kendi bölgemizde bir reportaj yaptınız mı? Ardjan,” diye sordu.

“Tabii ki,” dedi Ardjani ciddi bir şekilde. “Ben kuzey muhabiriyim. Merkezim Shkodra’da. Şehirde bir odam var, iç bürodan sonra. Orada kalıyorum, orada oturuyorum ve zaman zaman yemek yapıyorum,” diye güldü.

“Harika, arkadaş! Sürekli olarak Shkodra’da mısın? Yoksa değil mi?” diye sordu Dona.

“Hayır, hayır, üç gün orada. Üç gün Tiran’da ofiste. Gazete Bashkimi’nin ofisleri var. Oradayken gelmiş olabilirsiniz,” dedi Ardjani.

“Hayır, gitmedik,” dedi kızlar. “Sadece Zeri i Popullit’i biliyoruz. Başka gazete bilmiyoruz.”

“Onlar haklı,” dedi Ardjani. “Evet, öyle dedin. Ya da hayır dedin. Evet, evet,” diye cevapladılar. “Biliyoruz. Ama başka gazeteleri de öğrenin. Sanatla ilişkileriniz var. Hatta Shkodra’da konser verirken gerçek bir sanatçı olursunuz,” diye ekledi. Ama onlar başlarını kaldırıp konuşmasını dinlediler, konuşmak yerine sadece onun konuşmasını dinlediler.

“Bak,” dedi Dona. “Biz mükemmel öğrencileriz ve şu anda sadece bu kadar biliyoruz. Geleceği kim bilebilir? Ama hazırlanmak için çok çabalayacağız. Bizi kimse ayaklarımızın altına almasına ve çabalarımızı ve bu meslek için yaptıklarımızı ve yapacağımız şeyi kaybetmemize izin vermeyeceğiz. Zorlukları biliyoruz çünkü kimse yeteneğimizi takdir etmiyor. Ama sadece arkadaşlar ve iyi bir biyografi bizim için iş yapıyor. Biz yola devam edeceğiz.”

“Evet, evet, biliyorum,” dedi Ardjani. “Sözlerinizi destekliyorum. Bizimle hak edilmiş bir iş yok ve siz de bunu biliyorsunuz. Söylediğinizi destekliyorum. Yaşadıklarınızı anlıyorum. Deneyin ve kazanın. Yapacak bir şeyimiz yok. Haha,” diye güldü. “Deneyin. İnat edin ve kazanın. Ama önce iyi bir diplomaya sahip olun ve sonra neden iyi orkestralarda iş aradığınızı bileceksiniz. Ne dersin, söyleyebilir misin?” diye sordu. Lütfen bana Türkçe çevirin, iki sayfa var. Doğru konuşacak, söz vereceğim. Ardjani cevap verecek. Ardjani Shkodra Pedagoji Enstitüsü Tarih-Coğrafya Bölümü’nü bitirdi. Neden edebiyatı bitirmediniz? Kızlar şaşırdılar.

Hayır, dedi Ardjani. Ve hepsine minnettarım. Çünkü bana yüksek öğrenim yapmama izin vermezlerdi. Kosovalı bir antikomünistin oğlu olduğumu biliyorlar. Tüm biyografileri biliyorlar, arkadaşlar, dedi bu adam. Parti teşkilatı ve parti örgütü var. Hepsi biliyorlar.

Yaşlı bir kadın olarak büyüdüğünü söyledi kızlar. Evet, ama tabii ki dedi Ardjani. Biyografileri yedi nesle kadar uzanır. Bana bir şey yapmıyorlar. Hahaha, kızlar küfretti. Shkodra Enstitüsü nasıldı diye sordu Dona. Evet, dedi Ardjani. Orada öğretim veriyorlar. Öğretmen veya komünist eğitmenler. Ancak ikinci seviye bilgi için geçerli.

Sadece dersleri okuyup ezberleten öğretmenler, sadece derslerle ilgili sorular soranlar. Başka bir şey yok.

Bir parti teşkilatı, birkaç tane tarih bölümü, bu komikti, dedi. Özellikle ortaçağ tarihinde bir komünist çalı. Tipik bir duygusuz komünist, istihbarat ajanı. Parti kulağı ve gözü, tüm arkadaşlarını hapse atmış olan casus. Ne korkunç, dedi kızlar. Onlar nasıl adlandırıldı, sordu Dona. Tanolo Saqellari, dedi bu adam. İsmini unuttum. Tanolo Saqellari, Ortodoks komünist dedi Ardjani. Çünkü komünizm Ortodokslerden geldi. Ruslar bizi kötü yönetti. Kötü kaderimiz onlar, ve öyle olacaklar. Komünizmin uzun kökleri var, arkadaşım, dedi gazeteci. İşte sana söyledik. Ardjani bizi dinliyorlar ve bize zarar veriyorlar. Evet, dedi bu adam. Bırak dinlesinler. Bu rejim uzun sürmez. Edi ve bufi Berlin Duvarı’nı yıktı. Gorbaçov’u serbest bıraktılar, dedi kızlar. Ama bizimkiler hayır, dedi Ardjani. Köpek, dedi kızlar. Bu, ortaçağ tarih öğretmeni gibi bir pedagog, dedi gazeteci. Gülümsedi. O benim yazar olduğumu biliyor. Ve üniversite öncesi yıllarımda kitaplar yayımladım. Onunla yanlış davranıldı. Beni ikna edemedi ve güvenlik için hiçbir şey yapmadı. İkinci sınıfta hatırlıyorum sınavımızı Shkodra’nın hücresinde geçirdim. Ve gece ortasında zorla sınav yaptırdı bana. Ne oldu, dedi kızlar. Hiçbir şey, diyerek gülümsedi bu adam. Not olarak iyi bir sınav geçirdim. Bana iki koydu. Çünkü senaryoya göre gittim. Benim sıcakkanlı olduğumu biliyor. Beni provoke etti ve içeri aldım. Ama o hiçbir yere gidemez. Bir gün onu yakalayacaklar…

Kızlar, o pislikle ilgilenmeyin. Önce o ölse iyi olur. Evet dedi bu adam. Unutmuşum ama hatırlattınız. Gözlerimin içine baktı ve arkadaşlarına söyledi. Şöhretli gazeteci nerede? Ben derslikte yokken, dedi gazeteci. Nasıl bilebilirim? Ama benimle tek başına geceleyin yalnız olmadığımı bilirim, sadece koparırdım. Hahaha, güldüler kızlar. İyi ki kurtuldun onun tuzağından. Ve bugün Türkiye’de bir numarasın. Söyleyebiliriz ki en çok satan yazar. Ve bu propagandayı yapan partili yazarlardan farklısın. Onları incittim, dedi Dona. Bizim büyük yazarlarımız gibi sunuyorlar bize. Merkez Komite’nin Güvenlik Grubu ekledi Ardjani. Ama sen Rus sosyalist yazarları kopyalıyorsun. Rusça okuyor musun? Bilinmez kim oldukları dedi Dona gazeteciye. Çok dilli biliyorum İngilizce, İtalyanca mükemmel ve Rusça öğreniyorum okulda. Bravo efendim, sana da geçtim dedi Ardjani. Ben sadece İngilizce ve İtalyanca biliyorum. İkisini de iyi notlarla korudum. Uaa ne güzel, dediler kızlar. Bravo. Ama öğrenci olarak iyi bir erkek olmadın. Hayır, dedi bu adam. Tüm dersleri fakültenin. Ama sevmedim. Pas geçmeyi öğrendim, öğretmen olmayı hiçbir zaman istemedim, daha çok yazar olmayı ve bana zulmedenlere karşı gelmeyi seviyordum. Onlar kendilerinin mağduru olan kurbanın beyinlerini uyarmanın ve sökmenin ustaları. Güvenlikten aldıkları derslerle. Kızlar beklemedi ama sordu.

Uaa, bu nasıl bir

“Neden gülüyorsun?” diye sordu Dona. “Biz iki kız olarak istediğimiz yere gideceğiz gibi görünmüyor muyuz?”

“Gözlerimi doldurmayız. Bizi öyle görmeyin. Sadece bir şaka yapıyoruz,” dedi Ardjani.

“Evet, arkadaş gazeteciler,” dedi her ikisi de aynı fikirde. Onları aşağılamak için yaptığı ironi için. Ama birbirlerine işaret ederek yaptı. Bırakın olsun. İkisi de bunu anladı ve konuştu. Hayır, kızım, bu kapıdan girme. Gerçeklik seni beklediğini bilerek güldüm. Hayır, sana dediklerine inanma. Bu durumda kalıyoruz çünkü seni güldürdük ve aklını doldurmadık. Biliriz ki, en güçlünün yasası galip gelir. Cungıl yasasına göre, Dona ekledi. Tam da bu dedi. Hayat böyle kuruldu, kızım dedi bu. Savaş, rekabet ve mutlu son veya siyah çukurda, yani mezarlıkta yaşıyoruz. Hepimiz için eşitlik olduğunu söyleyen bu sosyalist toplumda yaşıyoruz. Aslında tam tersi oluyor. Tüm yeteneksizler iyi konumlara yerleştirildi her yerde Arnavutluk’ta. Burada eşitsizlik geçerli. Bunu yaparak, her yerde sonuncuyuz. Vatanımızı sadece tahrip ettik. Sosyalizm her alanda başarısızlık getirdi. Arnavutluklular olarak toprağımız için hiçbir şey yapmadık. Biliyor musun?

Bu yalancıların hikayesi gerçek değil. Topraklarımızın yarısı komşuların elinde kaldı ve onlar bile umursamıyor. Ama onlara hiç sesini duyurmuyoruz. Provokatör olarak almayın, daha iyi susturun. Hahaha, ikisi de güldü. Ve ellerini tokalaştırdılar. İşte Dona, dedi Moza. Bu gizemi çözdük. Hahaha, Ardjani güldü. Sonunda buldunuz, tebrikler ona on üzerinden…

Hayır, dostum, sen iş yapmıyorsun. Öyle bir bilgiye sahip değilsin. Hahaha, belki, belki. Ama ben çalışıyorum, öyleyse dediler. Ama sen gazetecisin, yazar, çok iyisin hatta. Basın, özellikle Drita gazetesi, senin kitaplarına dair çok iyi makaleler yazdı. Yoksa değil mi? Kızlar konuşmaya devam ediyor – Evet, öyle dediler. Biz tipik bir gazete-dergiyiz. Hatta mizah yapıyoruz. Küçük bürokrasilerden, işletme müdürüne kadar her şeyi ironize ediyoruz. Ama daha fazlasına izin vermiyorlar. Benim için siyasi büroya kadar eleştirirdim, ifşa ederdim. Bu soysuzları ve ruhsuz hırsızları. Hapishane için mi dediğiniz? Peki, arkadaşım, gerçek bu değil mi? Ama onlar susarak kabul etti, anlatıyı başlangıçta şaka yaptıklarını bırakarak.

Burada gerçekten tehlike var, arkadaşım. Köylere gidin ve komünist yoksulluğu görün. Ekmek ve prensipleri açlıkla yeriz, dediler üçü de aynı sesle.

Haydi, arkadaşlar, bugün hükümete karşı üç kez harekete geçelim. Hükümet aşağıdır, dedi Dona, bizi deli ediyorlar. Hahaha, üçü de güldü. Daha aşağısı yok, dedi Moza.

Açlıkla burun buruna geliyoruz, arkadaşım. Her gün çay içiyoruz ve konviste marmelat yiyoruz. e büyük aşklar romanında da büyük aşklar trende yolculuk sırasında doğar mı, yoksa arkadaşlar, ikisi de ona mı yönelir? Nasıl açıklarsın sen? Moza devam etti, ve trenin koltuğuna dayanarak bir duruş aldı. Tanıdığımız gibi tanıştığımız insanlar, trende buluşuruz ve birdenbire kendimiz ve diğerleri hakkında her şeyi konuşuruz. Psikolog önünde olduğumuz gibi açılırız. Nasıl oldu da uzun süre tanışık olduk gibi görünüyorduk?

Yani, aşık olduğunda hissettiğin şeyi nasıl açıklarsın? Dona’ya kulağına söyledi. “Kapat, aptal” dedi Dona. Çünkü sizi gazeteci dinliyor. Trape ona dedi. Haha, Moza tekrar güldü ve konuyu değiştirdi. “Çok fazla aşk hakkında yazdınız,” dedi Ardjan. “Ve parti için hiçbir şiirin yok mu?” dedi Dona tekrar güldü.

“Şanslıydım arkadaşım,” dedi bu yüzden. “Bu sınıfların savaşı bazen dikkatini kaybediyor ve düşüyor. Bu yüzden henüz yüksek okula gitmeden kaybolan kitabımı yayınladım. Ve ilk kez Nëntori Dergisi’nin yarışmasında cumhuriyette birinci oldum. Ve bu bana, biyografime bakılmaksızın yüksek okula gitmek için bir yol açtı.” dedi ve Ardjan’a yardım için bakışını yere indirdi. Ama herkes biliyor ki kötü bir biyografiye sahibim ve bu yüzden beni Eğitim Enstitüsü’ne gönderdiler. Çünkü lisede tüm onları bitirdim. Fizik ve astronomide en iyiyim yani. Dil ve edebiyattan sonra daha çok astrofizik istiyorum. Ahaha, onlar güldü. Gerçekten mi? O zaman, bugün birbirimizle daha fazla şey konuşmayacağız. Bugün birlikte açıldık. Ve size açıkça konuştum. Bugün nasıl olduğunu bilmiyorum. Ama bugün hiç olmadığı kadar parçalandım.” dedi ve gömleğinin düğmesini yakasına doğru sıkıca tuttu ve ciddi bir ifade aldı. “Ama senin gibi bir güzelliğin yanında olmak ve konuşmamak imkansız, Tanrım” dedi Ardjan. “Gerçekten mi?” dedi ikisi de aynı anda. “Evet evet, özellikle bu Dona için,” dedi Dona ve gazeteciye baktı. “Kapak resmi için ne dediler?” diye sordu Ardjan ironik bir şekilde. Ardjan biraz düşündükten sonra, “Evet, kızla bir kemanla. Bayan Donika,” dedi ve ikisi de Dona’ya baktılar.

“Gerçekten mi dediler?” dedi ikisi de. “Evet evet,” dedi Ardjan. “Çok güzel arkadaşın. Ve yetenekli biri.” dedi Moza. “O güzel besteler yapıyor. Şarkılarını festivale gönderdik ama kabul edilmedik. Çünkü bir arkadaşımız yok.” dedi Dona hayretle Ardjan’a baktı ve cevap verdi. “Evet, evet. Ben de bir şairim.” dedi. “Ama kimse hiçbir zaman bestelerimi kabul etmedi.” dedi Moza. “Ciddi misin Ardjan? İyi o zaman, bu festivalde şarkı sözlerini ben yazacağım ve sen de müziği yapacaksın. Kabul edilsin ya da olmasın.”

Hala marmelat var mı, dedi Ardjani. Aynı şey, hiçbir şey değişmedi, kardeşim, dediler. Çile devam ediyor. Ve onlara bakıp gözlerine baktıktan sonra Ardjani bir süre sessiz kaldı ve dedi Kısa mola sayfaları

Onlar dedi, “Tiran’da aşk treninde konuşan o şarkıyı çok seviyoruz.”

“Her gün şarkınızı söylüyoruz. Size mi sordular?” diye sordu.

“Evet, çok beğendik” dedi, içlerinden biri. “Gerçek bir profesyonel gibi görünüyor. Dona Pasatj devam etti ve “Şaşkınlıkla, oğlan, gazeteci yazar olarak nasıl öğretmen olabiliyorsun?” dedi. Hahah, komik. Kızlar dedi, “Bütün bu yetenek bir köy öğretmenine mi düştü?” Hahaha, güldüler onlar.

Emos baktı ve şimdi dedi, “Ben kurala uyan bir öğrenciydim. Polise birçok kez gittim. Hatta jeomorfoloji sınavı gecesi bile sınır polisi bölgesinde tutuklandım. Şaka gibi, ekledi. Üç gün boyunca izolasyonda kalmaya zorlandılar ve gece geç saatlerde sınava gitmek zorunda kaldılar. Gözlerini açtılar ve “Kim yaptı bunu?” diye sordular, kızlar aynı anda. “Evet, kesinlikle o kıllı öğretmen yaptı, çünkü şanssızlık yaşadım ve mükemmel bir not aldığımı bile not defterine şüphe düştü. Hala o notu saklıyorum, daha sonra yayınlayacağım” dedi. Hahaha, güldüler onlar. “Çok kızdırmış olmalı. O komünistti ve kurallara sıkı sıkıya bağlıydı. Zamanın kanununu çiğneyenleri cezalandırıyordu. Uzun saçlarından dolayı, moda peşinde olan tüm öğrencilerden başlayarak, onları suçlu bulduğunda hoşuna gitmişti. Kim ona karşı çıktıysa, ona zulmetti” dedi Ardjani ve devam etti, “Ne moda yapıyorduk biz o zaman, çorapsız ve desteksiz, daha da kötüsü ben yetimim, ben o rejime ne yapabilirdim ki? Pantolonuyla o dükkana girdiğinde dokuz lira eksiklikle güldüler, onlar” dedi. Hahaha, güldüler onlar. “Sen iktidara karşısın, kardeşim, gazeteci” dedi biraz alaycı bir şekilde. “Bu rejimin düşmesi gerekiyor, yeterince tehlikeli bir durumdayız, ekmek krizi, vb.” Başını ellerinin arasına koydu ve biraz düşündü. Saçlarını düzeltti ve sonunda dedi ki, “Dükkanlara bak, yoksulluğa bak, Afrika’dan daha kötüyüz. Anlıyor musunuz? Birisi bu yolda fedakarlık yapmalı. Ama diğerleri kurtuluyor” dedi. Kızlar dedi, “Gerçekten çok ciddi bir durum. Bu işe girişmemiz gereken biziz, Tiran, Shkodra Üniversitesi öğrencileri vb.” Eklediler. Ardjani’nin sözlerine cevaben, Ardjani’nin dedi ki, “Eğer hala öğrenci olsaydım, doğrudan Shkodra merkezinde protestoya başlardım. Çünkü bu komünist benim burada olduğu için nefret ediyorum. Bana sahte sonuçlarla iftira ediyorlar. Hiçbir şey üretmiyoruz ve hiçbir şey yemiyoruz” dedi Ardjani. Gözlerini aşağıya indirdi ve trendeki zemine baktı. Beş dakika böyle geçti. Sonra nefes aldı ve kızlara baktı. Her ikisi de aynı anda konuştu.

“Uaaa, düşman olduk” dedi kızlardan biri şaka ile. Donika başını kaldırdı ve Moza’ya onaylama işaretiyle baktı. “Ne kadar güzel bir düşman” dedi. “Çok yakışıklı, uzun ve çok akıllı. Tam bir erkek” dedi kızlar işaretlerle. İkisi de gazeteciyi beğendiler, ama Dona kısaca kesti. “O benimki, ona işaret yaptı” dedi Donika. “O benimki, işaretlerle karşılık verdi” dedi Moza. “Yani, mutluluk diliyorum, ahaha” diye güldü.

“Ardjani ne dedin? Niye gülüyorsun?” dedi Moza. Tren tarlaların ve küçük tepelerin hızla geçtiği araziye doğru ilerliyordu. Batı çöküntüsündeki çöküşe bağlı olarak oluşan sedimentlerin güneybatı tepeleri. Kuartene bağlı olarak oluşan bu arazi. Sismik yatay hareketlerin farklılıklarının amplitüd farklılıklarının bir sonucu olarak. Jeomorfoloji dersinin dersini hatırladı Ardjani. Çünkü o her dersi çok iyi biliyordu. Ama bu derslerde pek ortaya çıkmazdı, çünkü amacı sadece okulu bitirmek ve gazeteci olmaktı. Ve… en iyi gazeteci oldum Arnavutluk’ta. O eski öğretmenlerin ardından konuşan gazetecilere ulaşmak istedi. “İşte ben Arnavutluk’ta en ünlü gazeteci oldum. Gazeteci oldum.”

Bu düşüncelerle geçerken, önündeki öğrenci konuşmasını kesen bir kızın dikkatini çekti. Gözleriyle kendisine bakıyor ve durmadan konuşuyordu. Dona dedi, başını kaldırdı ve ciddi bir duruş aldı. “Sen bizi sevdin” dedi ve ilk bakışta arkadaş olduk. Kaderin oğlu izotun kralı demezler mi?

“Sen de çok güzelsin gazeteci. Neden sormuyorsun, bir sevgilin var mı? Yoksa evli misin?” dedi ve sol gözünü kapatırken işaretlerle yaptı. “Belki ilgilendim” dedi ve Donika güldü. “Neden olmasın, gençler seni görsünler diye. Evet dedi bu kez Ardjani ve ona cevap olarak başını salladı. “Gerçekten mi yok? dedi şaşırmış bir şekilde. “Hayır, yok. İnanmak kolay değil ve ikincisi hiçbir zaman bir yerde olmadım. Her yere gazeteye ihtiyaç var. Aaa ekledi Dona şaşkınlıkla… Yani özgürsün. Ne kadar güzel. Moza tekrar söz aldı. “Sanırım yakalandım” dedi alayla. “Şaka yarısı gerçeği” dedi Ardjani. “Kemanist” dedi bu kez. “Evet, öyle işte. Ama sen de çok güzelsin” dedi Ardjani ve devam etti. “Bizim gibi görünüyorsunuz Donika dedi ve Ardjani’ye doğru döndü. Sana, bize kardeş gibi görünüyorsun dedi Moza Shkodralı – Allah korusun dedi Dona ve bir şey söyleyemedi… Ahaha güldü. Hayır, hiçbir şey değil” dedi Dona ciddiyetle. Ve ikincisi kız “Hayır, gerçekten değiliz” dedi ve işaretlerle karşılık verdi. “Yani, çok güzel bir düşmansın. Çok yakışıklısın ve çok zekisin. Tam bir erkek” dedi ikisi de işaretlerle. O kadar çok gözlerini açtı ki, bir rüya gibi geldi ona, bir tren rüyası. Sonra başını salladı ve gerçekten seyahat ettiğini gördü. Öncesinde zamanın en ünlü yazarının eserlerini dinlememişti ve bu kadar çok aşık olmadığını düşünüyordu. Ayrıca çok güzel bir yaz mevsimiydi. “Evet, bu Kosovalı gibi görünüyor” dedi. Tanrı beni nasıl getirdi böyle? Bir peri masalında mı ya da falda bana söylendiği gibi mi?” dedi kendi kendine… “Bakalım” – dediğini söylüyormuş gibi göründü. “Ne dedin Moza?” – “Sanırım seni yakaladım” dedi. “Haha, güldü bu.” “Hayır, içmedim.” “Shkodran anladı, arkadaşının aşık olduğunu anladı ve kabinden biraz çıktı. Onları yalnız bıraktı.” “Nereye gidiyorsun dedi Ardjani?” – “Koridorda peyzajı bu taraftan göreyim diye cevapladı Moza.” “Evet, iyi kız” dedi bu. Ve anladı ki o bilerek Dona ile yalnız bıraktı… “Dona sana söylüyor” dedi. “Gerçekten birlikte bir festival için işbirliği yaptık. Edyta ile iyi tanışıyoruz çünkü böyle bir şekilde biriyle hiç yakınlaşmadım.” “Kardeş gibi olabiliriz” dedi bu. Çünkü çok benziyoruz. “Nereden bileceğiz” dedi Ardjani alaycı bir şekilde “Babam senin anneni güzel olarak görmüş ve benim doğduğumdan beri öldü.” Ve Shkodra’dan ayrıldık o zamandan beri. Tirana’ya yerleştik. Bu yüzden baban belki de annemi babamdan önce tanıdı. Sadece annen babamdan önce tanıdı diyebiliriz” dedi. “Evet” dedi bu alaycı bir şekilde. “Belki de önceden tanışmışlardı. Kim bilir?” Annem uzun süre Shkodra’da kaldı ve bilindiği gibi onun annesi… Ahaha, güldü bu. “Gerçekten annem doğumumdan sonra babamın ölmesi nedeniyle hala genç bir şekilde kaldı. Ve o zamandan beri Shkodra’daydık. Yani baban belki de annemi tanıdı. Sadece babamdan önce tanıştı” dedi. Sonra alaycılığa cevap verdi ve dedi ki “Belki önceden tanıştılar, kim bilir?” Annem çok gençken babamla ilişkisi oldu ve gelişmeleri kimseye söylemedi. Şarkı onun tonunu artırdı ve küçük teyple koridorlarda dolaştı. Dikkatli bir şekilde her şeyi izliyordu. İkisi bir an için durdular. Sonra eklediler, “İronik bu hayat. Ama neden bize böyle ironi oluyor?” – “Ahaha,” diye güldüler. “Olması mümkün değil. El sıkıştılar ve işaret parmaklarıyla birbirine dokundular gibi. Sonra Ardjani ekledi: “Ben bir yetimhanede doğdum, dedim sana baştan. Babam kötü bir Komünist geçmişi olan bir Kosovalıdır. Ve annem Shkodra’dan. Ama doğumhanede beni getiren bir Romen kadın getirdi. Beni bir yıl emzirdi ve beni bıraktı çünkü beni tutamıyordu. Beni yetimhaneye teslim etti. Bu kadarını biliyorum. Ama gidip gerçek annemi bulacağım ve her şeyi açıklayacağım. Çünkü ben parti çocuğu olarak büyüdüm, anlarsın. Ben genç bir beyefendiyim,” dedi. Ahaha, güldüler ikisi de. “Komünistleri hatırlayın, neredeyse filozof gibisiniz. Niye Sanat Enstitüsü’ne boşuna gittin? Felsefe için gitseydin veya ne bileyim ben,” dedi şaşıran Ardjani onun bilgisiyle. Çünkü Sanat Enstitüsü, içerideki tek yerdir, daha az komünist ideolojiyle dolu. Bütün diğer fakülteler komünist ideolojiyle doludur. Bu adamlar hayatımızı çalmıyorlar mı? Böyle devam edemez” dedi Ardjani. “Umarım Reagan-Gorbachev görüşmesi gerçekleşir. Komünist döneme son verirler. Bunu aklınızda tutun. İşte buradayız ya da değiliz. Bu gerçekleşecek mi ya da değil mi? “Onlar gözlerini açtılar – “Gerçekten” dediler. “Evet, bitirdi komünizm… Ama komünistler uzun süre hüküm sürecek. Bu ülkeyi asla huzura kavuşturmayacaklar. Unutmayın, dediklerimi. Bunları gözler önüne sermek istemiyoruz.” Sonra gözlerini açtılar, sanki bir ders gibi. Ve konuşmadılar. Biraz sonra eklediler: “Ardjani, yüksek sesle konuşma lütfen, bizi duymasınlar.” “Bu dünyanın yıldızı, Edyta T, bu iki sayfayı Türkçe’ye çevirin. Bu seyahat etmeyenleri casusluk ederler -Varja dedi ki, ‘Korkmuyorum artık. Suçlu olmadığım için öğrenci değilim ve bunlar beni tanımış olsaydılar. Komünizmi bu kişilerin, Lenin-Stalin-Enver’in ölü heykelleriyle birlikte yakmıştım.’ Bu ikna edici argüman karşısında bu kişiler güldü. Provokatif değil dedi. Ayrıca ben bir kulaklıyım, dedi. Belki öyleydim, ama ben bir milliyetçiyim. Bunun farkındayım. Avrupa’yı ve tüm Avrupa’yı seviyorum. Kosova’yı, Çameriyi ve doğal olarak Arnavutluk’un her parçasını seviyorum. Bizim bu komünist hiçbir şey yapmadı, sadece bizi bastırdı. Orduyu bize korkutmak için kullandı. Özgürlüğümüzü değil, Arnavut topraklarını kurtarmak için kullanmadı. Ama NATO dedi, NATO müdahale edecek ve bizi işgal edecek dediler. Boş konuşma. Eğer çatışma başlatsaydık? Hayır, doğru değil dedi. Bizi özgürleştireceklerdi, işgal etmeyeceklerdi. Oh, kızım Edi, bunlar komünizm ideolojisinden korkan fikirler. Ancak NATO komünizmi, SSCB’yi vb. Nefret ediyor. Bu bizim hayalimizdir, bir gün onlarla birlikte olmak. Anlaştılar şaşıran vajinalar. O zaman ne olacak? Bu çete, komünist mafya ve suç grupları devrilecek dedi. Bir gün NATO’ya gideceğiz, hatırlayın kızlar, bu konuşma bitti.”

:

“Tren sadece raylar üzerinde hızla ilerliyordu. Görelilik ilkesi hiç olmadığı kadar gerçekti. Zaman gazeteciyle birlikte geçiyordu, haber almadan veya bilmeden. Onlar on bir numaralı binada yaşıyorlar dedi. Ayrıca yolunu ve adresini onlara gösterdi. Onlara nasıl gideceğini anlattı. Enstitüde ne zaman olacaklar, dersler bittiğinde, vs. Moza yurttaydı, Dona her gün oraya gelir ve birlikte çalışırlar. En yüksek okulun ve Bulvar Martyrs’ın en sevdiği çift. Ünlü yönetmenler bile onları filmlerinde rol almak için davet ettiler. Ama onlar sadece eğitimlerini bitirmek ve ardından kariyer yapmak istiyorlar. Özellikle müzik alanında. Kemanlı kızlar her yerde adları duyuluyordu. Donika, Sanat Enstitüsü’nün öğrencisi. Yıllar boyunca yetenekli öğrenci. Moza, Ardjan’a arkadaşı hakkında bilgi verdi. Büyük aşklar, tanıştığımız insanlarla başlar. Büyük kalbi olan, baskıcı ve aldatıcı rejimlere karşı olan insanlarla. Diktatörlük tarafından yönetilen devletlere karşı. Halkı ezmişler, söndürülmüşler. Ve şimdi hızlı sona eriyorlar. Büyük aşklar, Tanrı tarafından kutsanır ve gök tarafından verilir. Tanrı onları erkek ve dişi iki yaratık aracılığıyla hayata getirir. Kutsal gökyüzü ruhu aşktır. Aşk felsefesi sürekli yaşamın kanıtıdır. Hepsi aşktan doğmuştur. Ve yaşam yeniden doğar. Ardjan düşüncelerin uykusundan uyanmış, ama gözlerden değil. Bu iki müzisyen kızla bu trende geçirdiği bu sürede ne anlattığını düşündü. Birkaç dakika boyunca düşünüyorlar ve hiç konuşmuyorlar. Belki onları casus olacağından korkuyorlar diye kendi kendine söyledi. Ve önemli bir konuyu açıklaması ve onlara onun gerçekten rejime karşı olduğunu söylemesi gerektiğini anladı. Ve önemli olanı aktarması ve söylemesi gerektiği, bu kişilerin onun en iyi arkadaşları olduğunu Tanrı hediye etti dedi. Tanrı dedi ki, onları size getirdi. Varlar.” Bitte beachte, dass meine Übersetzung möglicherweise nicht perfekt ist, da die maschinelle Übersetzung immer einige Fehler enthalten kann. Hier ist die Übersetzung auf Türkisch:

“Bu nedenle sizi haberdar ettim – Gerçekten dedin Donika. Söyledikleri sözlerle çok şaşırdım, gözlerimi biraz daha açtı. Evet, gerçekten, saçları o yıldızı söyledi Ardjani gülümseyerek. Sonra dedi ki, hayır, şaka yapmıyorum. Şakalar yapmam, anlaştık. Ama her şeyi söylediğim doğrudur, ciddiyim. Konuşma bitti. O, Yıldız kelimesinden etkilendi ve kendine inanıyor gibi göründü. Gerçekten bu büyük yazarla konuşuyorum. Ve onlar bu trende tanıştılar. Bak, Ardjan cevapladı. Seni de beğeniyorum. Çok güzelsin, Donika sözünü tamamladı. Cevaba nasıl karşılık vereceğini sordu. Sonra devam etti, Hangi kadın seni sevmez? Oh, güzel yazar dedi Donika. Çok hevesliyim. Karşılıklı bağlantının domino etkisi sonuç verdi. Sonra bu durumu biraz yumuşatmak için şunu söyledi: Ben o kadar güzel değilim hanımefendi. Şaka yapıyorum dediği cevapladı. Ama iyi kalpliyim ve dürüst bir insanım dedi. Sözünü tamamladı. Sonra tekrar başka bir şeyler ekleyerek yüzüne döndü.

Kendini aynada gördün mü ne kadar güzelsin Donika veya Dona, istediğin gibi söyle Dona dedi. Evet Dona. Çok güzelsin ve her seferinde seninle buluşmak istiyorum Tiran’da olduğumda. Kabul edersen. Uaaa, ne kadar güzel dediler. Sözünde durun, yazar dediler ikisi birden. Ama bekle, dedi o. Sözünü tutmayan Kosovalı bir Arnavut yok. Göreceksiniz, evet. Ve bu güzel kızı tek başına bırakmam. Ve onu görmeden gitmek istemiyorum. Sanki savaş Sırbistan sınırında olsaydı, o sınırı geçeceğim ve geleceğim. Sırp ordusu orada olsa bile. Sorunum yok, geçeceğim ve tekrar geleceğim dedi.

Evet dediler, sözünü tutuyor. Eğer Tanrı bana nefes verirse, beni bu bedende ve bu hayatta bırakırsa. Dedi ki, geleceğim. Kesinlikle yaşayacaksın, dediler. Tanrı bizim için iyi olmanı dilerim, dediler. Arka planda bir aşk ve çok göksel bir rüzgar doğuyor. Gökyüzü her zaman hayat işaretleri ve iyi dileklerle dünyaya gönderir. Ama aynı zamanda Tanrı’dan gelen örnekler de insanların birbirini sevmesini sağlar.

Tren yavaşça ilerliyor gibi görünüyordu, yolculuğun sonu yaklaşıyordu, parti için kızgınlık ve sevgi dolu. Bu yolculuğun felsefesi, güvenlik tarafından korkutulan karakterlerin psikolojisinde yatıyor. Hayattan ve yoksulluktan hayal kırıklığına uğramışlar. Sıkı komünist kontrolünden. Zihinleri, korkunç bir gerçeklik ve umutsuzlukla doludur. Ruhları öğrenirler, burada yaşamın korkunç ve umutsuz bir gerçeklik olduğunu. Anımsarlar bir fizik dersindeki formül gibi. Korku, güvenlik ve siyasi hapishanelerde cezalandırma. Uzakta olmak istiyorlar, bu kirli Stalinist dünyadan uzakta. Zorlukları yok, tecrit ve yoksullukta yaşamak istemiyorlar. Cennet onların yeridir ve ruhlarındadır. Uçmak istiyorlar çünkü uçmak özgürlük getirir, özgürlük her türlü mutluluğu getirir. Batıya uçmak istiyorlar. Güneşin olduğu yere gitmek ve baharla birlikte olmak istiyorlar. Uçmak istiyorlar çünkü uçmak özgürlük getirir, özgürlük her türlü mutluluğu getirir. Batıya uçmak istiyorlar. Güneşin olduğu yere gitmek ve baharla birlikte olmak istiyorlar. Yüksekten yükseldikçe daha güvende olurlar. Orada zaman ve yerçekimi sona erer. Siyah delikler tüm suçluyu ve diktatörü emer. Doğal bir seçilim yapar. İyiye kötüye galip gelir. Küçük bu toprak parçasını yok etmek için. Hayatımızı bu Ortodoks, Slav ve Mason ideolojisi altında köleleştiren liderlerimiz bizi her zaman köle yaptılar. Marksi, mafya ve güvenlikle birlikte hasta bazı insanlar için. Ama gidecek bir yerimiz yok. Başka bir yerde yaşayacak yerimiz yok. Bu yüzden acı çekmek zorunda kaldık. Düşündüler ve düşüncelerini tamamladılar. Onların tren yolculukları hissetmeden bitti. Şimdi ayrılmamız gerekiyor ama… Bakın dedi bu. İşin gazetede numarası ve bu da oturduğum binanın ya da evin numarası Shkodra’da. Bana istediğiniz zaman telefon edin. Gözlerini açtılar ve num

Lütfen, bu sayfayı Türkçe’ye çevirin:

“Telefon numaranızı mı söyledi? – Konviktörlere evet dediler. Bu, akademinin santral telefon numarasıdır. Ona ulaşın ve aynı şeyi konvikte de yapın. Onlar numaralarını birbirlerine verdiler ve kesin olmak için tekrar tekrar ettiler. Numaralarını hatırlamaları için onları beyaz bir kağıt parçasına yazdılar ve hiç unutmamaları için sakladılar. Belki de tüm hayatları boyunca bu tren buluşmasını hatırlayacaklardır, bu buluşma onlara aşkı ve Donika’nın kocasını getirdi. Kız çocuğu kemanıyla. Kader ve ölüm her zaman insanların yanındadır ve birlikte yaşarlar. Kader ve aşk, kaderi aramalısın. Gölgelerde kalan bir insan gölgesini bırakmaz. İnsan kaderi aramalı ve onu kendisi oluşturmalı. Ve daha iyi yaşamalıdır. Yer çekimi gibi, kütle çekimi ve görelilik gibi. Dünya’nın güneş etrafındaki dönüşü gibi. Bunlar sona kadar, kıyamete kadar birlikte. Tüm teoriler, Tanrı’nın kaderi ve aşkı getirdiği sonucuna varmıştır. Sen insan olarak onları aramalısın! Gerçek aşk ve kader varlığının boş teorileri yok. Onlar her zaman bir aradadır, sonuna kadar – Ardjani onlara yaptı ve onları kucakladı ve dedi ki, “Numaraları yazmak için daha iyi. Çünkü kaderi biz yazarız. Aynı düşünceye sahip olmamız yeterli.” Bu sözü başlarıyla onayladılar ve onun düşüncesini sevdiler. “Evet, böyle yapalım” dedi Ardjani ve onların düşüncesiyle anlaştı. Bugün tüm düşünceleri, ilk görüşteki aşkın büyüsünde birleşti. Fatihtir ya da Tanrı, onu trenle getirdi. – Bak, yolculuğun sonu yaklaşıyor. Ve gerçekten uzun sürmesini istedim bu yolculuğun. Ama işte, bitiyor” dedi. Zaman geçiyor. Hiçbir şey eskisi gibi değil. Hareket edilemez. Her gün canlılar ve gezegenler arasında bir çekim doğar. Her şey başlangıçtan doğar. Her gün doğan güneş gibi. Akşamları batmaya başlar. Tren gibi yolu bitiren. Komünizm de sona erecek. Ciao. Sizi seviyorum” diyerek sözü bitirdi. Ne kadar kötü ki gün bu kadar hızlı bitti. Güneş yok. Hayat bir gölgedir, hızlı biter. Takip eden bir gölge yoktur. Sadece ay ve çekim kuvvetiyle okyanuslarda ve dünyanın her yerinde. Her şey geçicidir. Sadece farklı ölümler için zaman vardır. Ardjani felsefi düşünceleri yeni karakterlerle kesiştirdiğinde aşık oldu ve daha da fazla duygulandı, Dona için hissettiği duygularla titriyordu. Ama ona açıkça söylemedi, ama aşkı karşılıklı olarak hissetti. Böyle bir uygulama için doğrulama gerekmez. Bilinmeyenler sonunda eşittir. Ama ne yazık ki, dedi kendi kendine, açıkça konuşmadım. Ama anladığımdan ne anladı? Kendi kendine sordu. Ne anladılar, benim iltifatlarımdan? Kendi kendine sordu. Tanrı öldürmek istediğinde seni sevdiğimde, diye alay etti. Ama savaş, tartışma ve felsefe biridir. Öldürücüyüm. – Öyleyse, kızla buluş ve onun seni sevdiğini söyle. Açıkça söylemek istemiyorsan, ellerinden kaçırırsan ne yapacağım? Bu yoksulluğun bana gelmesinden ne kadar kötü olacak. Sonra tüm hayatımı ağlayarak geçiririm. Kendi kendine düşünerek düşüncesini bitirdi ve ayrılmam gerektiğine karar verdi ve dedi ki… Şimdi yolculuğun sonu geliyor. İki taraf da kabul etti ve kızlar aynı düşünceyi söyledi. Evet, duyduk, ne zaman çıkacağını bize yardım et. Çünkü çok fazla insan var ve kaplumbağalar gibi sürünüyorlar. Gerçekten öyle” dedi Ardjani. “Birlikte bir daha çıkalım ve… Sonra her birimiz kendi yoluna mı? Sonra ciao” dedi tekrar.

Herkes tek başına neden “Dona” dedi? Artık birbirimize bakmayacak mıyız? Kim dedi ki artık birbirimize bakmayacağız? Dedim ki ben redaksiyonum tren istasyonunun yakınında, Zëri i Popullit’in arkasında. Ve biz birbirimize çok uzaktayız, anladınız mı? Bakacağız dedi ve tekrar konuştu. Bu yüzden sana burnuna çıkacaklar, hahaha, kızlar güldü. Onu istiyoruz. Burnumuzdan çıkın, oğlum. Gel, seni ayrı seviyoruz. Ve iş zorlukları hakkında hiçbir şikayetimiz yok, Dona daha da ekledi… Tren istasyonunda durdu. Bu tren binlerce sevgi taşıyor, Ardjani kendi kendine dedi. Taşıyor ve acı çekiyor, yoksulluğu taşıyor, rejime karşı suçlamaları taşıyor, ve herhangi bir farklı fikri olan herkesi yok etmek için casusluk yapıyor. Ne kadar kötü ki bu yolculuk bu trenle bitti. Kaderim buymuş, Ardjani düşündü. Çok kötü insanlar olduğunu düşünüyorum. Çoğunluk kötüdür, birbirlerini yiyen piranalar gibidirler. Kardeş kurtlar, Tanrı bu iki kızı koru, özellikle Dona’yı. Hahaha, bu dedi ve kendi kendine güldü. Ve ben sadece kendim için düşünüyorum, biraz bencildir sanırım. Ama asla umutsuz kalmadım sana olan dualarımdan, ey Tanrım, dedi ve biraz daha güldü.

Kızlar ne dedi? Hiç düşünüyorum, bu trenin içinde ne tür insanlar vardı, ne kadar iyiler ve ne kadar kötüler. Bir hesap yapmak istedim, Varja dedi, Kosova ağzıyla. Biz büyük okyanusta birkaç su damlasıyız, Tanrı tarafından yaratılan. Ve iyi ki ölümlüyüz, çünkü çok aşağılıkız. Her türlü et yiyen hayvana yetişiriz. Tanrı için acımasızız, uşak ve kirli. Tam bir makiavelist, dedi. Amaç aracı haklı çıkarır. Machiavelli’yi okudun mu? Ardjani şaşkınlıkla sordu. Evet, dediler. Ayrıca bazı sloganları öğrendik marksizmde. Yani tüm geçmiş yüzyılların filozoflarına karşı. Burada her şey komünist ideoloji ve parti öğretileri altında tersyüz edilir ve yorumlanır. Tüm bu insanlar tek başına ekmek yiyor ve eziliyorlar. Gelişim yok, kültürel ve bilimsel yok. Ama hepsinin oyları var ellerinde. Bu pisliklere veriyorlar. Yani kısacası düşünce. Hayvanlardan ayrıldık.

Hepsi üçü birden güldüler. Ne kadar aptalız, dedi Ardjani. Bu yüzden seçmeliyiz, herkes doğsa ve toplumu kirletse bile. İşte bu komünistlerin hepsi. Ve bize söylemek istemiyorlar, özgürlüğü, eşitliği ve gelişimi isteyen bizlere. Onlar çoğunluk ve oylarımızla aynı değeri taşıyorlar, kabul et. Bu yüzden bu şekilde yaşamak istiyoruz. Eğer ayaklanırsak, on binlerce insan ölürüz. Ama diğerleri özgürlüğü kazanacak, vb. Sen de söyledin, Ardjani, dedi. Ayaklanırsak, herkesin hayatı veya ölümü olur. NATO hemen müdahale eder. Onların ordusu bu adamları yener dedi Ardjani öfkeli bir şekilde. Yedi dakika dedi kızlar? Evet, daha da az, dedi bu adam.

İnşallah, dedi kızlar. Sözün Tanrı’nın kulağına gitsin. Ve o gün gelecek. İkisi birden konuştu.

Devrim gerçekleşecek. Eminim, dedi bu adam. Ama deli fikirlerle niye geç kalıyoruz? Ve bu aşağılık adamı iktidarda bırakıyoruz. Demokrat olduğunu iddia ediyor ama o sadece bir yalancı, çiftçi. Liberal maskesi altında insanları sınırdan öldürüyor, kendi ilkel sistemine karşı çıkan herkesi tutukluyor. Partizan bir adam. Parti komuta ediyor ve halk içki içiyor. Bu saçma. Amerika bu adamlara nasıl bu kadar iyi davrandı, bilmiyorum. Batılılar bazen demokrasiyi istikrar için feda ederler. Ama bunları kabul etmezler. Amerika ve Avrupa asla onları kabul etmez. Bu onların suçu. Ama o zaman suçlarını tarihsel olarak düzeltecekler. Bu Kore’nin Avrupa’nın kalbine komünist bir devlet olarak kabul edilmesini kabul edemezler. Zaman meselesi ve bu yaşlı hırsızları temizleyecekler. Avrupa sosyalistler için bile kabul etmeyecek. Her gün bu adamlar yaşadıkça ve iktidarda oldukça, bu, Arnavutluk için zarar demektir. Sosyalizm masonik ve doğaüstü prensiplerdeki bir diktatördür. Ve herkes herkesi öldürür. Bu yüzden her koşulda devirmeleri gerekiyor.

Neyse, kızlar, ben felsefe ve komünizme karşı düşmanlıkla yoruldum. Bu şekilde her zaman oldum ve bugün de öyleyim. Arkadaşlarımla tanıştığımda sizi göreceğim. Bakın, size tanıdıklarımdan daha çok değer veriyorum. Hatta hiç kimseye bu kadar yakın değilim.

Teşekkür ederim, dediler ve minnettarlık göstergesi olarak kalplerine ellerini koydular.

Şimdi gidelim. Burada yollarımız ayrılıyor bugün yani. Yakında sizi enstitüde veya yurtta göreceğim. Allah yardımcınız olsun.

Sözünü tut, dedi Dona. Ne soru bu, dedi bu adam. Kim seninle tanışmayı reddedecek, güzel hanımefendi? Sen de güzelsin Ardjani dedi açıkça. Ve senin ince zekan herkesi geride bırakıyor.

Güzelliğinize ve ince zekanıza önünde eğilen herkes için teşekkür ederim kız, iyi ol dedi bu ve hafifçe sarıldı. Dona’yı arkasından sıkıca tuttu. Her şey çok hızlı bir şekilde oldu, bayan kemanla Donika ile bakıştı. Bak ve hatırla, keman çalan kız. Sen Skënderbeu’nun Donika’sından daha güzelsin, dedi bu. O kollarında kaldı ve ayrılmak istemedi. Onun aşkını dudaklarına koymak için yaklaştı. Onu tren istasyonunda buldu ve kalbine yerleştirdi. Hiçbir şeyin söndürülmediği veya unutulmadığı yer. İlk aşk, ilkbahardaki çiçeklerin simfonisi gibidir, yavaşça taç yapraklarını sallar ve yavaşça düşerler. İlkbaharda düşen şeyler yerçekimi ve ağırlığın gücünü veya dünyanın güneş etrafında dönüşünü bilmeden düşerler. Onlar Tanrı’nın yapraklarıdır, öylelerdir.

Onu tekrar sıktı ve yanağını öptü. Git, aşkım, dedi. Dudaklarına öpeceğim, dedi. Ama şu anda istasyondayız. Bu kadarla kalsın, hahaha dedi bu. Öpüşelim. Sorun yok, seninim, dedi yüksek sesle. Ayrılırken tekrar tekrarladı, seni seviyorum Donika, unutma. Kafası aşkının ağırlığıyla doluydu ve ne zaman bu kızı gelin olarak alacağını düşünüyordu. Ayrıldıklarında tren istasyonunda bıraktığı park halindeki motorunu aldı ve çalıştırdıktan sonra geriye doğru birkaç duman halkası bıraktı ve ilk marş sesi çıktı, hafifçe dans ettiler. Gitti ve bir veda işareti olarak yere düştü. Geleceğim, dedi. Unutmayın, büyük aşklar ilk görüşte doğar ve sabah trenlerinde devam eder, dedi bu. Hahaha, kızlar güldü ve onun sözünü kabul etti. Hiç itiraz etmeden, yani aynı fikirdeyiz, dedi Dona. Bu aşık olduğu bir antikomünist yazarla ilgili bir yazıyı takiben gerçekleşti ve o trenle Tiran’a gitti. Bu yüzyılın en büyük tesadüfuydu ve kimse onun Ardjani olduğunu bilmiyordu. Yeni yazar, zamanının en iyisi. Komünizmi ve korump olmuş sosyalizmi nefret eder.

Ve komünist mafya. Ruhumuzda büyük bir şey olduğu için bu dünyada yok. Dünyada bunun gibi hiçbir yer yok, her gün söylüyor. Ve kapıları açsalar bile, hiçbir Arnavut artık Arnavutluk’ta yaşamaz. Dona ve Moza bugün bu büyük adamın komünizm ve Donika’ya olan sevgiye lanet etmeyi öğrendiler. Bu yüzden suçlu değil, dedi Donika. Bunların komünizmi bir hapishane. Felsefeleri açıktır. Yoksulluk ve baskı. Bu zenginleri fakirleştirdi, internelere aldı ve fakirleri yoksulluk içinde bıraktı. Bu sol parti nedir? İhtilal olmalı, silahla bile. Bazıları ölecek, diğerleri özgürlüğü ve Avrupa’yı kazanacak. Biz Avrupalı bir milletiz. Hristiyanlığı ve medeniyeti kurduk. Kızıl Ruslar ve komünist masonlarla hiçbir bağımız yok. Ardjani her zaman konuştu, sadece kızlarla değil, patronla ve diğer güvendiği insanlarla da.

Düşündükçe delirecekti, ben konuşma yapıyormuşum gibi, ve arkamdan biri geliyor gibi hissediyorum, kimse hareket etmiyor. Hepsi güvenlik tarafından bastırıldı. Entelektüelleri ve eğitimli insanları parçaladı. Mezarlar ve ölüm yaptı her şeyi. Bu yüzden birinin ayaklanması zordur. Sonuç herkes için olumsuzdu, karşı çıkanlar için. Korku her yerde takip eden hayalet gibidir. Ama güneş yokken hiçbir gölge olmaz. Yani, yapacağımız tek şey alternatif düşünceyi boğmak. Siyasi tutsakları serbest bırakmayı talep etmeliyiz. İnsan Hakları Bildirgesi’nde yer alan haklara üyelik, Helsinki vb. Öyleyse, bu günlerde başıma bir şey mi geldi, beyin sorunları mı var, bu adamlara karşı takıntılıyım.

-Ardjani bunu söylüyorum gibi, bir konuşma yapıyormuşum gibi. Ve sonra arkamdan biri gelir gibi. Kimse hareket etmiyor. Hepsi güvenlik tarafından bastırıldı. Entelektüelleri ve eğitimli insanları parçaladı. Mezarlar ve ölüm her şeyi yaptı. Bu yüzden birinin ayaklanması zordur. Sonuç herkes için olumsuzdu, karşı çıkanlar için. Korku her yerde takip eden hayalet gibidir. Ama güneş yokken hiçbir gölge olmaz. Yani, yapacağımız tek şey alternatif düşünceyi boğ “Bu sayfayı çevirmek istiyorum: “Ağaç” Geleceğin korkusuz cesur insanlar ve kahramanlarla dolu olacağı doğrudur. Bazı insanlar korkuyu mantıklı bulurken, ben bazılarını korkuyla haklı çıkarıyorum. Halk cennetten korkunun çıktığını söyler. Ancak bazıları, mutlu yaşadığımızı düşünerek yanılırlar. Özellikle işçiler, gazetecilik için gittiklerinde şaşırır. Kimse konuşmaz, sadece yalan söylerler. 2020 yılı için hedefleri gerçekleştirdiklerini ve çalıştıklarını iddia ederler. Ahaha, bu büyük bir şaka. Hepsi domates turşulu ekmek yiyorlar. Ve patates salatası ile de. Ve bazen yumurta. Mısır ekmeği ve biraz şekerle yapılan tek kişi. Çünkü şeker bile sekiz lira tutuyor.

Peki arabaları ne hale gelmiş? Allah korusun, ilkel makineler. İlkçağ insanları tarafından çalıştırılan makineler. Uzak gelecekte çalışıyorlar, hayatın nasıl olacağını ve nasıl olacağını bilemiyorlar. Sadece komünistlerin düşmesini diliyorlar, diye söyledi. Bu yüzden yeni yıl skeçleri olarak göstereceğiz bunları. Gazetesinin iki katlı binasına yaklaştı. Fikirlerini havada bıraktı ve dedi ki, “İşte bu gazete. Rejime karşı eleştirilere açık olduğu iddia edilen.” Hahaha, bu doğru değil. Eleştiri gider, tekrar gelir. Sadece müdür eleştirisi kadar.

Gazete binasının girişine yaklaştı ve motorunu boş bir alanda park etti. Konfiske edilen iki katlı bir burjuva evinin köşesine. Ve motorunu zincirledi, böylece kimse görmesin diye. Çünkü bu günlerde motosiklet ve bisiklet hırsızlıkları arttı. Hatta asılı giysileri bile çalıyorlar, kurumak için tellere asılıyorlar. Yavaşça adımlarla merdivenlere çıktı, gözleri Donya’nın düşüncesi ve yüzüyle karşılaştı. Bir sonbahar gibi çıktı, son günlerinde kışa meydan okuyan. Ve arka planda güzel sarışın bir kadının yüzü vardı. Keman çalan kıza. İlk buluşmada telleri çaldı. Bu, sosyalizme karşı savaşla birleştirildi. Gerçekleşmesi gereken iki rüya oldu. O onunla büyülendi ve şaka yaparak dedi ki: