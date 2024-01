Donald Trump fiton lehtësisht në Iowa duke lënë prapa dy kundërshtarët republikanë

Donald J. Trump fitoi zgjedhjet e primareve në Iowa të hënën, një hap i parë vendimtar në përpjekjen e tij për të rimarrë nominimin republikan për zgjedhjet e treta radhazi. Votuesit e injoruan të ftohtin e ashpër, e panë rrezikun ligjor në rritje dhe përqafuan vizionin e ish-presidentit amerikan për një revansh me Joe Biden në zgjedhjet presidenciale të nëntorit.

Në një shtet që e kishte refuzuar atë në zgjedhjet e përgjithshme tetë vjet më parë, zotit Trump i nevojiteshin vetëm 31 minuta pasi seanca filloi, përpara dy prej rivalëve të tij kryesorë, Ron DeSandis dhe Nikki Haley, të cilët po luftojnë për të dytin.

Rezultati ishte një hap prapa për të dy republikanët, të cilët kishin shpenzuar kaq shumë kohë dhe para duke luftuar njëri-tjetrin në Iowa. Ron DeSandis, guvernatori i Floridës, kishte parashikuar fitoren në Iowa dhe si ai ashtu edhe Nikki Haley, një ish-ambasadore në Kombet e Bashkuara, argumentuan se një vend i dytë i fortë do t’i poziciononte më mirë si sfiduesin kryesor të zotit Trump në vijimësi.

Manjati konfirmoi statusin e të preferuarit të padiskutueshëm të fraksionit amerikan të së djathtës, sipas vlerësimeve të CNN dhe CBS.

Sipas Edison Research, me 5% të votave të numëruara të mbështetësve republikanë në këtë grup, ish-presidenti Trump siguroi 49,1%, Ron DeSandis 22,3% dhe Nikki Haley 21, 3%.

Sipas të njëjtit burim, zoti Trump do të sigurojë në shtetin e mesperëndimit të paktën 16 elektorë, zonjën Haley 4, zotin DeSandis 4, ndërsa 16 anëtarë të trupit elektoral në kuvendin e partisë kanë mbetur për t’u vendosur.

Një tregues i polarizimit në SHBA është një element i theksuar nga sondazhi hyrës i kompanisë: 66% e mbështetësve republikanë besojnë se Joe Biden nuk i fitoi zgjedhjet presidenciale në 2020.

Tani, kalendari republikan do të kthehet në New Hampshire, ku sondazhet tregojnë Trump pritet të përballet me një sfidë të fortë nga zonja Haley në një shtet ku mund të votojnë edhe të pavarurit.