Dolly Parton nderohet pas vdekjes me çmimin e rëndësishëm

Një mesazh i regjistruar nga e ndjera Dolly Parton u shfaq gjatë ceremonisë së Americana Honors & Awards 2026, ku këngëtarja u nderua pas vdekjes me Americana Lifetime Achievement Award.
Parton, e cila ndërroi jetë më 25 gusht në moshën 80-vjeçare pas një beteje të shkurtër me kancerin, u nderua për kontributin e saj të jashtëzakonshëm në muzikë.
Gjatë ceremonisë së 16 shtatorit, mikja e saj e ngushtë, Emmylou Harris, mbajti fjalën hapëse për trashëgiminë e Parton dhe kujtoi ndikimin që ajo pati në muzikë dhe përtej saj.
Më pas, të pranishmëve iu shfaq një video e regjistruar nga Parton para vdekjes, në të cilën ajo pranoi çmimin me të njëjtën ngrohtësi dhe humor që e karakterizonte.
“Jam Dolly. Jam e nderuar që po marr një çmim për arritjet e një jete nga Americana Music Association”, shprehej ajo në mesazhin e saj.
Parton kujtoi gjithashtu lidhjen e saj me muzikën roots, të cilën e kishte njohur që në fëmijëri në malet e Tennessee.
“Është e njëjta muzikë që më riktheu në East Tennessee në vitin 1997, për të shkruar dhe regjistruar albumin tim ‘Hungry Again’. Ai projekt hapi rrugën për një seri albumesh bluegrass dhe akustike që ndryshuan në shumë mënyra rrjedhën e karrierës sime”, tregoi ajo.
Këngëtarja tha se këto albume sollën fansa të rinj dhe e afruan atë me komunitetin e muzikës Americana, duke e cilësuar atë periudhë si një lloj “rilindjeje muzikore” në karrierën e saj.
“Dua të falënderoj të gjithë në AMA që më nderuan me këtë çmim. Është vërtet një nder i madh. Dhe vetëm ta dini se do t’ju dua gjithmonë”, përfundoi Parton.
Para shfaqjes së videos, Emmylou Harris foli me shumë emocion për mikeshën e saj dhe rrugëtimin e saj të jashtëzakonshëm.
Harris kujtoi fillimet e Parton në vitin 1967, kur ajo u bë këngëtarja e Porter Wagoner.
“Duetet e tyre ishin një sukses në program dhe në lista, por Dolly nuk ishte krahu i askujt. Ajo donte më shumë dhe e meritonte më shumë, ndaj u nis për ta arritur gjithmonë në mënyrën e saj”, tha Harris.
Ajo vlerësoi gjithashtu aftësinë e Parton për të kaluar nga ylli i muzikës country në një ikonë të popit dhe më pas në një figurë të njohur në të gjithë botën.
“Ajo ishte një nga kantautoret më të mëdha të të gjitha kohërave, por shkëlqente po aq fort edhe në skenë. Ndriçoi ekranin televiziv dhe më pas edhe atë të kinemasë”, u shpreh Harris.
Harris theksoi se ndikimi i Parton nuk u kufizua vetëm te muzika. Ajo përmendi krijimin e Dollywood, programin Imagination Library, si dhe My People Fund, ndërsa kujtoi edhe mbështetjen e saj për kërkimet që kontribuuan në zhvillimin e vaksinës kundër COVID-19.
Në fund, Harris solli një nga shprehjet e famshme të Parton: “Nëse nuk të pëlqen rruga në të cilën po ecën, fillo të ndërtosh një tjetër.”
“Përmes këngëve të saj dhe shembullit që dha, ajo u tregoi kaq shumë muzikantëve, artistëve dhe njerëzve të zakonshëm se si ta bënin pikërisht këtë”, tha Harris.
Ceremonia përfundoi me shfaqjen e mesazhit të Parton, ndërsa performanca e Brandi Carlile dhe grupit I’m With Her i dha një tjetër moment emocional mbrëmjes, teksa interpretuan këngën e saj të famshme “Coat of Many Colors”.
Parton dhe Harris kishin një miqësi të gjatë, ndërsa së bashku me Linda Ronstadt krijuan albumin e shumëvlerësuar “Trio” në vitin 1987. Parton e kishte cilësuar atë projekt si një nga arritjet muzikore për të cilat ishte më krenare në gjithë karrierën e saj.
Dolly Parton gjithashtu shkroi këngën “To Daddy”, e cila u bë hit në interpretimin e Harris në vitet ’70.