“Do t’ju sjell Haaland”: premtimi i Font në garën me presidentin Laporta ndez Barçën

Në javët e fundit, bota e futbollit është tronditur nga zërat që e afronin Erling Haaland, fenomenin norvegjez të Manchester City, me FC Barcelona. Megjithatë, këto zëra janë përgënjeshtruar menjëherë nga Rafaela Pimenta, agjentja e sulmuesit, e cila ka sqaruar situatën kontraktuale të lojtarit të saj. Ndërkohë, nga Spanja, kandidati për presidencën e Barcelonës, Victor Font, vazhdon të ëndërrojë goditjen e pamundur.
Deklaratat e Rafaela Pimenta
Rafaela Pimenta, agjentja e Erling Haaland, ka folur për “El Chiringuito TV” për të bërë dritë mbi çështjen. Ajo deklaroi me vendosmëri: “Haaland ka rinovuar kontratën e tij disa muaj më parë dhe është shumë i lumtur te Manchester City. Gjithçka po shkon shumë mirë për të dhe nuk kemi vërtet asgjë për të diskutuar për një transferim kur gjithçka shkon kaq mirë te City. Thashetheme nga Spanja? Nuk ka folur me asnjë kandidat për presidencën e Barcelonës!”. Me këtë deklaratë, Pimenta ka shkatërruar shpresat e atyre që e shihnin norvegjezin tashmë me fanellën blaugrana.
Victor Font dhe ëndrra për Barcelonën
Victor Font, i cili po përpiqet të hapë rrugë si president i ardhshëm i Barcelonës, kishte ndezur imagjinatën e tifozëve katalanas me fjalë që bënin të ëndërrohej: “Në afat të shkurtër nuk është e mundur. Ai ka firmosur një marrëveshje afatgjatë vitin e kaluar, por personalisht jam i bindur se këto kontrata 10-vjeçare apo çfarëdo tjetër, është e vështirë që të respektohen”. Font duket se dëshiron të luajë kartën e shpresës, duke kujtuar se në futboll kurrë nuk duhet thënë kurrë.
Kontrata e Haaland
Erling Haaland ka firmosur në fakt një mega-rinovim me Manchester City deri në vitin 2034, me shifra vërtet të pabesueshme: flitet për rreth 34 milionë euro në vit si pagë. Një marrëveshje që konfirmon besimin e klubit anglez në talentin e tij dhe që me shumë gjasë e blindon të ardhmen e tij për një kohë të gjatë. Megjithatë, siç e dimë, merkatoja e futbollit na ka mësuar me surpriza dhe me situata që mund të ndryshojnë shpejt.
Reflektime mbi zërat e merkatos
Zërat për të ardhmen e Haaland nuk janë të rinj në panoramën ndërkombëtare të futbollit. Në fund të fundit, kur bëhet fjalë për një nga talentet më premtuese dhe më produktive të futbollit modern, është e natyrshme që klubet më të mëdha europiane të ëndërrojnë ta shohin me fanellën e tyre. Por për momentin, çdo ëndërr blaugrana duket e destinuar të përplaset me realitetin e një kontrate të blinduar dhe me lumturinë e lojtarit te City.
Në dritën e asaj që ka dalë në pah, e ardhmja e Haaland duket e sigurt në Angli, të paktën për momentin. Dëshira për goditje të mëdha në merkato është gjithsesi gjithmonë e pranishme te klubet e mëdha dhe te drejtuesit e tyre aspirantë, dhe me siguri do të vazhdojmë të dëgjojmë të flitet për Haaland dhe për të ardhmen e tij.