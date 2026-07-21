“Do të të lërë shumë shpejt”: Ines, e fejuara e Yamal shpërthen në rrjetet sociale ndaj insinuatave

Ines Garcia Santos është një influencuese dhe krijuese përmbajtjesh me mbi 3 milionë ndjekës në Instagram, ndaj e di shumë mirë se përdorimi i rrjeteve sociale – sidomos kur vendos t’i shfrytëzosh si profesion – mund të sjellë “efekte anësore” vërtet të pakëndshme. Pra, komente të çdo lloji, shpesh aspak dashamirëse. Megjithatë, të jesh e fejuara e njërit prej futbollistëve më të famshëm në botë, Lamine Yamal, e ka çuar nivelin dhe sasinë e insinuatave, ligësive dhe fyerjeve përtej kufirit të durimit.
Shpërthimi i Ines Garcia: “Edhe unë jam njeri”
Dhe kështu Ines nuk mundi të durojë më – përballë lumit të pandalshëm të urrejtjes që është derdhur ndaj saj ditët e fundit, paralelisht me ngjitjen e Yamal drejt titullit kampion bote me Spanjën dhe përhapjen e fotove ku ata shfaqen të dashuruar së bashku – dhe vendosi se kishte ardhur momenti të ndërhynte për t’i dhënë fund kësaj situate. 21-vjeçarja spanjolle publikoi një reagim të gjatë në profilet e saj në rrjetet sociale, duke kërkuar që të ndalet fushata e neveritshme dhe e pakontrollueshme kundër saj.
“Nuk do ta kisha menduar kurrë se ndarja e diçkaje kaq të thjeshtë do të shndërrohej në gjithë këtë – shkroi e reja, duke iu referuar fotos ku ajo dhe Lamine mbajnë Kupën e Botës në fushën e stadiumit MetLife në Nju Jork pas finales së fituar (më poshtë postimi) – Prej orësh po lexoj komentet dhe, edhe pse përpiqem të tregohem e fortë, edhe unë jam njeri. Pas këtij profili ndodhet një person që ndien, që qan, që gabon dhe që nuk pushon së qeni njeri vetëm sepse është në një lidhje me dikë.”
Mi campeón del mundo. Enhorabuena mi amor!! 🤎🤞🏾 pic.twitter.com/ZAMZFfdZIb
— Inés García (@_ineesgaarcia) July 20, 2026
Nuk duhet shumë për të kuptuar se kujt i referohet Ines; mjafton të shikosh komentet e para poshtë postimit (i cili ka marrë miliona shikime në X, ashtu si edhe ai i publikuar në Instagram), për të parë sa i errët është shpirti i atyre që nuk kanë gjë më të mirë për të bërë sesa të urrejnë pa asnjë arsye.
Insinuata dhe ligësi ndaj spanjolles: “Do të të lërë shumë shpejt”
“Vetëm tre javë më parë kishe një lidhje”, “Një muaj më parë kishe një të dashur tjetër, sa oportuniste që je”, janë akuzat e atyre që pretendojnë se vajza e ka lënë të dashurin me të cilin kishte qenë prej disa vitesh vetëm sepse Yamal i kishte shkruar. Ajo i ka mohuar disa herë këto pretendime, por vazhdon të portretizohet si një oportuniste e interesuar vetëm për para dhe famë, sipas stereotipit klasik të të fejuarave të futbollistëve, sidomos të atyre më të rinj. As fakti që ka deklaruar se e njeh Laminen “prej shumë më tepër kohe, shumë më shumë muajsh nga sa e imagjinojnë njerëzit”, nuk ka shërbyer për asgjë. Më poshtë është një nga postimet e shumta të rreme mbi lidhjen e saj të mëparshme, të cilat janë përhapur në mënyrë të jashtëzakonshme.
Lamine Yamal’s girlfriend leaving her previous boyfriend of five years to date Lamine Yamal is resurfacing online. This world is brutal😬 pic.twitter.com/8tKlYTWZtT
— kira 👾 (@kirawontmiss) July 21, 2026
Për më tepër, publikohen video ku Yamal duket sikur nuk i kushton shumë vëmendje (sapokishte fituar finalen e një Kupe Bote…), gjë që për urrejtësit përkthehet menjëherë në parashikimin e zakonshëm: “Të injoroi plotësisht”, “Do të të lërë shumë shpejt”, “Është gati për të kaluar te tjetra.” Është një ortek pa fund, mijëra e mijëra komente që e fyejnë atë, por edhe atë vetë në mënyrë raciste: “Së shpejti do të të detyrojë të mbash shami si gratë e familjes së tij, je patetike”, shkruan dikush.
“Askush nuk e meriton të marrë mijëra mesazhe urrejtjeje”
Në vijim të reagimit të saj prekës, Ines u përpoq t’i drejtohej ndërgjegjes së këtyre njerëzve, megjithëse është e lehtë të kuptohet se persona të tillë nuk janë në gjendje ta marrin mesazhin: “E kuptoj që nuk mund t’u pëlqesh të gjithëve. E kuptoj kritikën kur bëhet me respekt. Por ekziston një dallim i madh mes shprehjes së një mendimi dhe harxhimit të kohës për të poshtëruar, fyer ose për t’i uruar më të keqen dikujt që as nuk e njeh. Unë nuk po i bëj keq askujt. Nuk i kam marrë asgjë askujt. Thjesht po jetoj jetën time. Ju kërkoj, me të vërtetë, që para se të shkruani një koment, të mendoni se në anën tjetër të ekranit ndodhet një person që ka gjithashtu një familje, miq, pasiguri dhe ndjenja. Nuk e dini sa shumë mund të lëndojnë fjalët tuaja.”
como la ignora 😭 pic.twitter.com/LRXvSchVXH
— ؘjuandi (@poxelse) July 20, 2026
“Jam një grua me ndjenja, me një familje që i lexon këto gjëra dhe me ditë të mira e ditë të këqija, si çdo njeri tjetër. Nuk pretendoj të bind askënd të më dojë. Ju kërkoj vetëm pak empati. Pak njerëzi. Sepse askush nuk e meriton të marrë qindra apo mijëra mesazhe urrejtjeje. Shpresoj që një ditë interneti të mos duket më si një vend ku mizoria festohet. Ndërkohë, unë do të vazhdoj të përpiqem ta jetoj jetën time me respekt dhe shpresoj që edhe ata që e lexojnë këtë postim të bëjnë të njëjtën gjë me të tjerët. Të gjithë atyre që u ndalën për ta lexuar këtë mesazh dhe më kushtuan pak nga koha e tyre, u shpreh falënderimin tim më të sinqertë. Mua më pëlqen vetëm të ndaj momente nga jeta ime; nuk përpiqem të dëmtoj apo të lëndoj askënd me atë që publikoj. Në fund të ditës, të gjithë thjesht po përpiqemi ta jetojmë jetën tonë sa më mirë që mundemi. Shpresoj që të zgjedhim gjithmonë dhembshurinë në vend të urrejtjes”, përfundoi Ines.
Kush është Ines Garcia, influencuesja 21-vjeçare
Ines Garcia Santos është një influencuese spanjolle 21-vjeçare nga Sevilja, e njohur që përpara lidhjes me Lamine Yamal për përmbajtjet mbi modën, bukurinë dhe stilin e jetesës që publikon në rrjetet sociale. Me miliona ndjekës në Instagram dhe TikTok, ajo ndan veshje, udhëtime dhe momente nga përditshmëria. Me Yamal u njoh fillimisht në internet dhe më pas personalisht: ajo ka treguar se fillimisht i tërhoqi vëmendjen pamja dhe pjekuria e tij, pa e ditur se ai ishte talenti i ri i Barcelonës dhe i kombëtares spanjolle. Vetëm pasi filloi ta frekuentonte, e kuptoi se ai ishte një nga sportistët më të famshëm në planet.