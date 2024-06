“Do të kthehem te Anderlecht”: Lukaku sposton Milan, por i shkel syrin Napolit: “Conte më i miri”

Romelu Lukaku është një nga emrat e nxehtë në qendër të merkatos së verës. Sulmuesi belg i ka dhënë lamtumirën Romës pas vetëm një viti dhe pas Kampionatit Evropian me Belgjikën e tij, do të rikthehet te Chelsea. Mirëpo, tashmë Blues kanë vendosur që të mos e mbajnë, e për këtë arsye janë në kërkim të blerësit ideal.

Padyshim që të interesuar ka, kryesisht në Serie A. Megjithatë, klubi anglez nuk ka ndërmend t’ia japë qendërsulmuesin ekipit të parë që kalon: për kartonin e Lukakut, në fakt, Chelsea kërkon 40 milionë euro.

NAPOLI I PARI NË LISTË, MILAN GATI TË PËRFITOJË

Skuadra e parë që bëri përpara ditët e fundit, pasi mësoi se klubi verdhekuq nuk do të mund të konkurronte financiarisht, ishte Napoli. Osimhen do të largohet dhe Antonio Conte sapo është zyrtarizuar në pankinë. Numri 9 do të jetë kështu objektivi i parë i trajnerit të ri nën Vezuv, i cili ka qenë gjithmonë një adhurues i qendërsulmuesit belg. Lukaku ka një lidhje speciale me të dhe nuk ka ngurruar ta pohojë: “Trajneri më i mirë që kam patur është Conte”. Për më tepër, nga korriku Osimhen do të mund të thotë lamtumirë me pagesën e klauzolës së lirimit prej 130 milionë eurosh.

Megjithatë, në orët e fundit, Milan nisi të lëvizë dhe ka kërkuar informacion. Pavarësisht marrëdhënieve më pak se idilike mes Lukaku dhe Ibrahimovic, belgu mund të përqafojë edhe projektin kuqezi. Nga ana tjetër, Milan tashmë e njeh mirë aftësinë e tij dhe kuqezinjtë janë në kërkim të zëvendësuesit të Giroud.

ANDERLECHT NË TË ARDHMEN E LUKAKU

Në të gjitha këto, Napoli dhe Milan duhet t’i kushtojnë vëmendje fjalëve të thëna nga vetë Lukaku për mikrofonat e RTL Sports: “Më mungon nëna dhe vajzat e mia, u largova nga vendi im në moshën 18-vjeçare. Me siguri do të kthehem në Anderlecht, do të ndodhë më shpejt se sa mund të mendoni”.

Jo menjëherë atëherë, por as në vitin e fundit të karrierës së tij. Përshtypja është se skuadra e ardhshme e Lukaku mund të jetë e fundit para se të kthehet në vendlindje.