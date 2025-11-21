“Do ta pushtojmë Paraguajin”: tifozët e Lanús, 60 autobusë e 18 charter për finalen

Një finale e Copa Sudamericana është përgjithmonë. Sidomos për ata si Lanús që nuk e ka fituar kurrë, edhe pse e ka përkëdhelur ëndrrën e madhe në vitin 2020 kur mbërriti në finale, por u mund hidhur 3-0 nga Defensa y Justicia në një derbi krejt argjentinas. Këtë herë, përballë do të ketë brazilianët e Atlético Mineiro, një rivale historike me të cilën i ka kryqëzuar rrugët në një tjetër finale, atë të Copa CONMEBOL në largësinë e vitit 1997, edhe ajo e përfunduar me një humbje pas një beteje të vërtetë që solli edhe arrestimin e disa lojtarëve dhe një trajner të përfunduar në spital.
Finalja e radhës do të luhet të shtunën, por prej kohësh qyteti është në trazim dhe klubi ka vendosur të mbështesë masivisht eksodin e tifozëve të tij: “Do ta pushtojmë Paraguajin”, ka shkruar në profilet e veta zyrtare, duke i nxitur të ndjekin klubin deri në Asunción, fushë neutrale e ndeshjes. Dhe përgjigjja ka qenë epikale: 60 autobusë të përgatitur tashmë dhe 18 fluturime charter të prenotuara, me ato të linjës të gjitha të ezauruara në prenotime për shumë pak orë.
Finalja e Copa Sudamericana kundër Atlético Mineiro
“Qyteti i Lanús është në një gjendje çmendurie totale”, ka publikuar klubi duke treguar rrugët e bllokuara nga mijëra tifozë që po mobilizohen për të përballuar transfertën e vitit dhe, për shumë prej tyre, të jetës: skuadra është në mungesë suksesi që nga viti i largët 2016, vit magjik në të cilin fitoi kampionatin dhe superkupën argjentinase. Tani rasti për t’u kthyer te festimet është unik, kundër rivalëve të përhershëm të Atlético Mineiro dhe mbi një mijë e 300 kilometrat nuk duken aspak si një pengesë.
VAMOS A COPAR
TODO PARAGUAY
GRANA DE MI VIDAAAAAA ❤️ pic.twitter.com/IkMMgKJY0p
— Club Lanús (@clublanus) November 21, 2025
60 autobusë, 18 charter e fluturimet e linjës të shitura plotësisht
Klubi ka lehtësuar shpenzimet e tifozëve të vet duke propozuar paketa të kombinuara udhëtimi, duke vënë në dispozicion burime logjistike nga toka dhe ajri. Tifozëria ka vënë tashmë në lëvizje mbi 60 autobusë. Gjithashtu, 18 fluturime charter janë prenotuar nga tifozë të tjerë, ndërsa në fluturimet e linjës të gjitha vendet janë ezauruar në pak orë, duke çuar në bllokim Aeroportet e Buenos Airesit Jorge Newbery dhe Ministro Pistarini.
7:55 así se encuentra en este momento la multitud de Gente granate para enfrentarse En la Final de la copa Sudamericana contra Atlético Mineiro
Vamos Lanús vamos
En rato viajamos a Asunción pic.twitter.com/GvKOK4A8dL
— (@_ramirezivan10) November 21, 2025
Lanús dhe lidhja historike me Copa Sudamericana
Gjatë historisë së tij të afërt, Lanús ka ditur gjithmonë të dallojë në Copa Sudamericana, ku shpesh ka folur me zë të lartë. Suksesi erdhi në vitin 2013, kur nën drejtimin e Guillermo Barros Schelotto arriti të triumfonte (midis vajtjes dhe kthimit) kundër brazilianëve të Ponte Preta dhe duke arritur finalen në vitin 2020, të humbur kundër Defensa y Justicia. Pa harruar gjysmëfinalet në edicionin e fundit, ku u eliminua nga Cruzeiro.
La Ciudad de Lanús en estado de demencia total
Nos vamos a Asunción del Paraguay pic.twitter.com/QwXSSAp2Z8
— Club Lanús (@clublanus) November 21, 2025